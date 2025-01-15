«Ювентус» снова сыграл вничью! Это когда-нибудь закончится?

Кажется, в Италии скоро будут принимать ставки – а проиграет ли кому-либо «Ювентус» в нынешнем сезоне? Общественность уже смирилась, что трофеи в первом сезоне с Тьягой Моттой вряд ли возможны. Разве что удастся за что-то зацепиться в Кубке Италии. В остальном всё не очень: в чемпионате отрыв от лидера больше 10 очков, Суперкубок тоже упущен. Поэтому остаётся только одна интрига: удастся ли пройти сезон, в котором ничьих будет больше, чем побед. Перед матчем с «Аталантой» у «Юве» их было 12. При семи победах. Ситуация, которая не перестаёт удивлять.

У «Аталанты» всё тоже интересно: после плохого старта команда неожиданно выдала серию из 11 побед. И ненадолго даже взлетела на первое место. Удержаться не вышло. Но последнее поражение – 24 сентября. То есть в Бергамо прогнозировался интересный сюжет: команда, которая не проигрывает вовсе, встречается с той, которая очень давно этого не делала.

Правда, у «Ювентуса» появились проблемы ещё до встречи: Мотта заработал дисквалификацию после стычки с Паоло Ваноли в туринском дерби. Так что за матчем он наблюдал из специально выделенной ложи. В то время как со скамейки рулил ситуацией его помощник.

Команды начали в неспешном темпе. Словно присматривались друг к другу, хотя и без этого прекрасно знакомы. С другой стороны, это их первая встреча в нынешнем сезоне, а последний раз они играли в мае в финале Кубка Италии. Но с того момента как минимум у «Юве» многое изменилось. Разогнаться получилось только к 20-й минуте, когда соперники стали смелее действовать в атаке и провоцировать создание свободных зон. Чуть ли не первый же удар по воротам от туринцев мог стать голевым. Тён Копмейнерс получил мяч у штрафной, оперативно развернулся и бахнул в район девятки. Совсем немного не попал.

От «Аталанты» явно ждали ответа. Однако вся игра команды в первом тайме скатывалась на то, чтобы выкатить мяч под удар Адемоле Лукману. Тот был не против, но каждый раз бил куда-то не туда. То мимо, то во вратаря. Поэтому гости особо не переживали из-за обороны. Хотя на хозяев это было не особо похоже. Во второй части тайма «Ювентус» добавил ещё сильнее: сначала Николасу Гонсалесу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в створ. Потом всё тот же Копмейнерс опасно подставил ногу после не самого удачного навеса. А в концовке счёт-таки мог открыть Кенан Йылдыз, но «ножницами» пробил немного неточно.

Второй тайм словно стал продолжением первого: «Ювентус» классно включился, в то время как «Аталанта» выглядела академично. Мяч после удара Пьера Калюлю потрогал штангу и едва не пересёк линию, но никого не оказалось на добивании. А в следующей атаке защитник уже забил: туринцы здорово вылетели в атаку, Уэстон Маккенни выкатил мяч на Калюлю, который пробил под руками у голкипера.

Вот что нужно было «Аталанте» для возвращения в игру. После пропущенного мяча команду словно подменили. Она полетела вперёд и стала придумывать разнообразные атаки. Да, помогли замены: Лазар Самарджич и Матео Ретеги действительно освежили игру, и в какой-то момент показалось, что «Юве» отбивается уже всей командой. Уж слишком хороши были впереди хозяева. И на 78-й минуте активность таки привела к голу: Рауль Белланова продавил Андреа Камбьязо и скинул мяч на голову Ретеги. Тот отправил мяч в ворота и одновременно вырвался вперёд в гонке бомбардиров.

Показалось, что голы ещё будут. Ведь сразу после этого команды обменялись несколькими опасными атаками. Но нет – в концовке игра успокоилась. И, кажется, все смирились с ничьей. Для «Ювентуса» она стала 13-й в сезоне. «Аталанта» тоже не уступила, но и не особо приблизилась к «Наполи». Отрыв от первого места сейчас — четыре очка.