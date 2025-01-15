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Ноттингем Форест — Ливерпуль — 1:1, обзор матча АПЛ, голы: Вуд, Жота, статистика, 14 января 2025

Сказка «Ноттингем Форест» в АПЛ продолжается! Выстояли с «Ливерпулем» — и уже вторые
Георгий Илющенко
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» — 1:1
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Слот сделал великую двойную замену, но это принесло только ничью.

Если бы кто перед сезоном сказал, что к середине января матч «Ливерпуля» с «Ноттингем Форест» пройдёт внутри топ-3 АПЛ — был бы риск увидеть за окном карету скорой помощи. Это уже не фантастика. Как и то, что мерсисайдцы снова не победили.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Вуд – 8'     1:1 Жота – 66'    

«Ливерпуль» сразу прибрал инициативу, что для «Ноттингема» сюрпризом не стало: команда Нуну умеет отсиживаться в обороне, допускать минимум моментов и кинжально отвечать. Прямо как на восьмой минуте, когда Хадсон-Одои выиграл в центре поля борьбу у Салаха и переадресовал мяч на Элангу. Конате потерял позицию и застрял в центре поля, а ван Дейк задержался на офсайдной линии и позволил пройти проникающей передаче на Вуда. Удар низом в касание — 1:0, примите и распишитесь. То была первая атака хозяев.

Вторая также едва не стала голевой: Мурилло отменно сыграл на перехвате, добежал до подступов к штрафной и выцеливал в девятку. Не хватило чуть-чуть точности. Алисон бы там не спас, но 2:0 к девятой минуте по такой игре стало бы уже чересчур.

Вуд празднует гол «Ливерпулю»

Вуд празднует гол «Ливерпулю»

Фото: Michael Regan/Getty Images

Мерсисайдцы пребывали в шоке. Индивидуальное мастерство не спасало — подстраховка соперника работала на ура. Постоянные дальние удары и навесы также успеха не приносили, хотя кого из защитников они должны были удивить? Да и кто бы их замыкал? Хеске и Крауч за «Ливерпуль» давно не играют.

Лучший шанс в первом тайме «красные» не реализовали во время выхода «два в два» Диаса и Гакпо. Колумбиец не отдал простой для футболиста такого класса пас на нидерландца. Так бы получилась дуэль с Селсом. Поразительно, что бельгиец за 45 минут не совершил ни одного сейва при девяти выстрелах «Ливерпуля». Просто всё летело мимо.

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Во второй половине долго ничего не менялось. Защитники «Форест», в особенности Мурилло, накрывали абсолютно всё. А затем всё перевернула гениальная двойная замена Слота. 66-я минута принесла и выход Цимикаса с Жотой, и организованный ими гол первыми же касаниями: грек подал с углового, португалец чётко кивнул головой. Команда мучилась полтора тайма, а этим двум хватило 30 секунд!

Жота сразу показал, что пора бы ему возвращаться в основу: не только забил, но также следом финтом усадил на газон ранее безупречного Мурилло и классно пробил — «лесников» выручил Селс. Как и позже, когда сократил дистанцию и ногой отразил попытку Жоты практически в упор. Прямо не сейв, а произведение искусства.

Радостный Селс в матче с «Ливерпулем»

Радостный Селс в матче с «Ливерпулем»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Пошла бескомпромиссная игра вообще без центра поля. Разумеется, с огромным перевесом «Ливерпуля». Селс снова включил режим Буффона, парировал из-под перекладины «пушку» Салаха и удар низом Гакпо, Айна не дал забить вышедшему на замену Джонсу и вынес мяч из пустых ворот.

Было трудно, но «Ноттингем» выстоял. Мерсисайдцы, впрочем, могут винить только себя: действуй они столь же уверенно больше 24 минут основного времени плюс семи добавленных, их было бы не остановить. А пока отрыв в шесть очков сохраняется. Заодно «лесники» временно поднялись на второе место. С одной стороны, их болельщики могут распечатать таблицу АПЛ и поместить её в рамку. С другой — почему бы не сделать это в конце сезона?

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