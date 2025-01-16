Карьера «наследника Хави» — удручающее зрелище. И не только из-за провала в «Барселоне»

С приходом Тьяго Мотты в «Ювентусе» началась очередная чистка. Под горячую руку туринских менеджеров попал Артур Мело – его вывели из основного состава и пытаются продать уже полгода, но покупатели не выстраиваются в очередь. Что же стало с игроком, которому пророчили великое будущее в «Барселоне» в статусе наследника Хави?

Артура купили на помощь Месси, а он тусовался с Неймаром

Артур в «Гремио» Фото: Lucas Uebel/Getty Images

В 2018-м Андрес Иньеста завершил большую европейскую карьеру и отправился доигрывать в Японию. От легендарного трио полузащитников «Барселоны» с клубной ДНК остался только Серхио Бускетс – но тот играл опорника, а для поддержки гения Лео Месси требовалась «восьмёрка».

Тогда взор клубных скаутов упал на перспективного бразильца из «Гремио», уже прославившегося на родине. В дебюте в Кубке Либертадорес 20-летний Артур отдал 40 передач со 100-процентной точностью, за что был признан MVP матча. Местная пресса запестрила сравнениями с Хави, Иньестой и Тьяго Алькантарой, а менеджеры «Гремио» ждали жирный оффер от «Барсы».

Спустя пару месяцев Артур выиграл южноамериканскую Лигу чемпионов, а «Барселона» поняла, что никак не может упустить такой талант. В марте 2018-го каталонцы анонсировали приезд бразильца: заплатили € 40 млн, подписали контракт на шесть лет и вручили восьмой номер.

Артур с Лионелем Месси Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Полузащитник с двух ног ворвался в европейский футбол, классно проявил себя в предсезонке и в первом же матче Ла Лиги отдал голевую. Эрнесто Вальверде продолжал наигрывать бразильца, ожидая величия, но внезапно прогресс прекратился. Артур так и не стал Х-фактором вроде Хави или Иньесты, который проблеском гениальности может сотворить победный ассист. По статистике от FBref Мело выдавал всего 0,07 ожидаемого ассиста за матч (16-й показатель в команде). Плюс всего 16 продвижений мяча за счёт дриблинга (к примеру, у Ивана Ракитича за сезон – 56).

Яркий старт сменился блеклостью, но вера в бразильца ещё оставалась. Летом он закрепился в основе сборной Бразилии и помог ей выиграть Кубок Америки — 2019. В том же году полузащитником особенно заинтересовался Неймар. К футбольному полю Артур оказался приспособлен, а вот как обстоят дела с ночными тусовками – только предстояло выяснить.

Артур отдыхает с Неймаром Фото: Из личного архива Неймара

Целый год соотечественники неоднократно выбирались в тур по клубам и тусовкам, что, в общем-то, не было секретом ни для кого. «Барселона» напряглась: ещё весной 2019-го Артур публично извинился за поездку в Париж на тусовку Неймара, а осенью в интернете гуляли фотографии с ночных вылазок соотечественников. Критика обострялась из-за травм: в сезоне-2019/2020 хавбек пропустил 14 матчей из-за повреждений, суммарно пробыв в лазарете 89 дней.

Однако по игровым показателям Артур объективно прибавлял. В первый год в Барселоне полузащитник создавал 0,13 голевого момента за матч, в следующем сезоне – 0,68. Выше показатели были только у Месси. Отчасти помогло назначение Кике Сетьена: при нём «Барса» стала играть смелее, а сам тренер фанатично возвращал команде её ДНК.

Вероятно, Артур мог расцвести в третьем сезоне. Но клуб уволил Сетьена после 2:8 от «Баварии», а затем бразилец стал жертвой финансовых проблем «Барселоны».

От трансфера в «Ювентус» проиграли все

Артур перешёл в «Ювентус» Фото: ФК «Ювентус»

Чтобы подправить отчётности, президент Хозеп Бартомеу придумал интересную схему. Перед сезоном «Барселона» вместе с «Ювентусом» (у которого тоже не ахти с деньгами, что норма для Италии) провела две сделки. Артура отправили в Турин за € 72 млн, а затем каталонцы купили Пьянича за € 60 млн. По факту – простой обмен. На бумаге – полноценные трансферы, благодаря которым клубы фиксируют доход.

Проворность Бартомеу оценили далеко не все. Особенно Месси.

Лионель Месси экс-футболист «Барселоны» «Это удивило меня. Я не очень хорошо знал Артура, но правда в том, что его стиль игры казался мне похожим на стиль игры Хави. Он так же всегда хочет владеть мячом, играть коротко и не терять его».

Иронично, но оба трансфера обернулись для клубов провалом: того же Пьянича выгнали в ОАЭ уже через год. Артур же приходил в «Ювентус» к Маурицио Сарри, который делал акцент на контроле мяча и возлагал большой объём работы на полузащитников – идеальный футбол для бразильца. Вот только через несколько дней туринцы расстались с тренером и назначили Андреа Пирло.

При новом коуче сразу не пошло: Андреа только привыкал к работе главным и долго разбирался, как использовать новичка. В итоге безобразный сезон от Артура: 0 созданных голевых шансов за 22 матча Серии А. Даже вратарь Щенсны создал 0,07 момента.

С приходом Аллегри ситуация не стала лучше. У Макса специфический взгляд на футбол, который за время его двухлетнего отпуска стал только извращённее. Полузащитники превратились в козлов отпущения, чью креативность начисто убивали. В футболе, где мяч передаётся как горячая картошка, Артур не сумел прижиться. Против бразильца сыграли и оборонительные навыки: он не был одарён высоким ростом и мышцами, заигрывался в атаке и терял позицию – поздний Аллегри ненавидел таких игроков.

Массимилиано Аллегри Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вскоре от Артура отвернулись даже болельщики. Из-за болячек футболист пропустил 143 дня за два сезона. Пока Мануэль Локателли и Адриен Рабьо пытались уловить суть мыслей Аллегри, у бразильца не было даже теоретической возможности это сделать. В 2022-м обе стороны поняли: надо что-то менять.

Параллельно «Ливерпуль» страдал из-за эпидемии травм в центре поля, поэтому мерсисайдцы с радостью приютили у себя бразильца на сезон. В нём разглядели качественную замену Алькантаре – новичок мог разнообразить полузащиту, состоящую из жилистых прессинг-машин. В сентябре Артур дебютировал за новую команду в игре с «Наполи» в Лиге чемпионов – вышел на 13 минут в концовке. И сломался до конца сезона. Артур превратился из замены в дополнение к Тьяго под лазарет – на случай, если у клубных врачей каким-то образом оставалось свободное время.

Артур в «Ливерпуле» Фото: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Больше за «Ливерпуль» полузащитник не сыграл. Даже не смог похвастаться выступлением в АПЛ, там у него 0 минут. А болельщики наградили Артура званием худшего трансфера в эпоху Юргена Клоппа – никто не провожал полузащитника на рейс в Турин со слезами на глазах.

Артур ожил в «Фиорентине». И стал одним из лучших опорников Италии

Бразилец бесславно вернулся в «Ювентус», где ситуация за год не изменилась. Аллегри всё ещё на посту, поэтому клуб не взял Мело в американское турне и продолжил искать, куда бы сплавить игрока. На помощь пришла «Фиорентина», с которой согласовали аренду и опцию дальнейшего трансфера за € 20 млн.

На самом деле, «фиалки» были не единственными претендентами на полузащитника. По словам инсайдеров, Хави всерьёз обсуждал возможное возвращение Артура в «Барселону» зимой 2023-го. Тренер искал опытного плеймейкера и загорелся идеей раскрыть потенциал своего некогда «наследника». Но Бускетс бывшего партнёра отговорил. В Каталонии футболист вёл не очень профессиональный образ жизни, и Серхио испугался, что тот негативно повлияет на Педри, Гави и других молодых ребят.

Артур в «Фиорентине» Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Наверное, оно и к лучшему. В «Фиорентине» Артур вспомнил, что он профессиональный футболист, и провёл один из лучших сезонов в Европе. Повезло с тренером: Винченцо Итальяно – жуткий догматик, но обожает, когда команда владеет мячом. Он переставил Артура на позицию опорника и обучил оборонительной дисциплине. Так бразилец стал главным флорентийским метрономом: конструировал атаки из глубины, пасовал с 91% точности (лучший показатель в команде), а также был одним из лидеров по передачам в финальную треть и ключевым пасам. Чтобы ещё больше осознать его важность для команды: только семь полузащитников в Серии А совершили больше касаний мяча, чем Артур.

Итальянская пресса была в восторге и не стеснялась ставить хавбека на обложку газет с громогласными подписями. Например, Corriere dello Sport в октябрьском выпуске прозвала его «Королём Артуром».

Артур экс-футболист «Фиорентины» «Я чувствую себя феноменально. Это сезон, в котором я сыграл больше всего минут за последние годы. Мне важно играть регулярно, потому что это придаёт уверенности. Именно поэтому я выбрал «Фиорентину».

Задачей бразильца было безболезненно заменить ушедшего Софьяна Амрабата – он успешно выполнил миссию. На форумах даже болельщики «Ливерпуля» радовались воскрешению полузащитника и следили за его успехами. Сезон-2023/2024 мог стать совсем триумфальным, если бы «Фиорентина» одолела в финале Лиги конференций «Олимпиакос». Но не повезло.

Не повезло сторонам и по части финансов. «Фиорентина» могла лёгким взмахом руки выкупить Артура, однако помешали зарплатные ограничения – бразилец снова вернулся в Турин. Вместо мамонта-Аллегри на пост тренера заступил прогрессивный и демократичный Мотта, но и тот отрёкся от бразильца, не включив его в заявку. «Ювентус» открыто заявил, что намерен избавиться от Артура и готов пойти на расторжение контракта, если ситуация не разрешится к концу сезона – желания платить € 5 млн в год вхолостую было мало.

Летом писали об аренде в «Наполи», но Антонио Конте предпочёл Билли Гилмора. Сейчас итальянцы утверждают, что Артур в шаге от аренды в «Бетис» – будет отличное дополнение к Джовани Ло Чельсо и Иско в центр поля. В соглашении также пропишут опциональный выкуп за € 10 млн.

Есть надежда, что возвращение Артура в Ла Лигу удастся: Мануэль Пеллегрини умеет приводить в чувство большие таланты.