«У него сложится жизнь после футбола». Ушёл последний самый преданный легионер в России

Новый день — новая громкая новость из «Урала». Накануне клуб из Екатеринбурга расторг контракт с Алексеем Ионовым (чуть позже тот объявил о завершении карьеры). А теперь третья команда Первой лиги попрощалась с самим Эриком Бикфалви.

Румына смело можно назвать легендой «Урала». Он провёл в клубе восемь лет, отыграл более 200 матчей. Возможно, не все помнят, но первым клубом Эрика в России был не «Урал», а «Томь». Летом 2016 года футболист переехал в Томск из бухарестского «Динамо». А через полгода укатил в Екатеринбург после того, как отбегал 15 матчей в РПЛ и забил три мяча (два — в ворота «Локомотива»). Бикфалви объяснил, почему расторг контракт с томской командой: «Покинул «Томь» из-за финансовых проблем в клубе. Не было стабильности, хотя в последнее время что-то начало налаживаться. Пришли с руководством к решению, что я уйду, а в конце года появился шанс подписать контракт с «Уралом». Были и другие предложения, но я решил перейти сюда. Верю в этот проект. Строится новый стадион для чемпионата мира, красивый город. Моя семья хотела, чтобы я продолжал играть в России».

Бикфалви подписал контракт по схеме «2,5+1», а в итоге остался в «Урале» на восемь лет. Дебют румына в новом клубе — сюжет для фильма. Февраль 2017-го, «Урал» безнадёжно летит в четвертьфинале Кубка России с «Краснодаром». 0:3 к 33-й минуте — кажется, с победителем всё понятно. Далее — камбэчище. «Урал» забил три в основное время (Бикфалви сделал дубль), а потом высадил соперника из турнира в серии пенальти (Эрик реализовал свою попытку).

Через неделю Бикфалви ярко дебютировал за «Урал» в матче РПЛ с «Амкаром». Именно румын принёс команде победу — забил единственный мяч в первом тайме. До конца сезона Эрик оформил ещё один гол — снова победный. На этот раз он отличился в матче со своим бывшим клубом — «Томью» (1:0). А ещё «Урал» остановился в шаге от победы в Кубке России.

Эрик Бикфалви провёл восемь лет в составе клуба из Екатеринбурга Фото: РИА Новости

В течение пяти следующих сезонов Бикфалви забивал в РПЛ не меньше шести мячей. Самой успешной для него оказалась кампания-2021/2022 (10 голов). Эрик в течение пяти сезонов подряд был лучшим бомбардиром «Урала». Правда, после этого результативность резко снизилась — всего восемь голов за три сезона. Видимо, сказывался возраст легионера.

А ещё Бикфалви исполнял красоту. Летом 2019 года Эрик оформил гениальный гол в ворота «Динамо». Подкинул мяч в штрафной площади соперника, развернулся на 180 градусов и прошил вратаря ударом в ближний угол. Мяч всё это время был в воздухе. В англоязычном сегменте «Твиттера» (сейчас X) игрока сравнили с Деннисом Бергкампом, а сам гол стал вирусным. «Этот гол — лучший в моей карьере, — утверждал тогда Бикфалви. — Красивых было много, но этот — самый памятный. Очень удивился, что в Европе он популярнее, чем в России».

Летом 2020 года Эрик завалил мяч в дальний угол ворот тульского «Арсенала». И сделал это ударом через себя! Идеально поймал мяч на ногу после прострела с фланга, а вратарь даже не прыгнул. Такие не берутся! Но и это ещё не всё. В апреле 2022 года снова забил «ножницами»! На этот раз от Бикфалви пострадала «Уфа». Мяч после удара влетел в ворота рикошетом от газона и ближней штанги. Мастерюга!

В прошлом сезоне Бикфалви принёс «Уралу» победу в матче со «Спартаком» (3:2). Вышел на замену в концовке и забил в добавленное время.

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Октябрь 2023 года — ещё одна памятная дата для Бикфалви. Помните тот самый матч «Урала» с «Локомотивом» (2:2), когда молодой Илья Ишков дважды не реализовал пенальти? Бикфалви тогда забил, и тот гол стал для него 50-м в РПЛ. Ни одному румыну ранее такое не удавалось. Через пять месяцев Бикфалви в последний раз забьёт в РПЛ — в матче с «Зенитом» (1:4). Позже «Урал» вылетит в Первую лигу, но румын останется в команде. 14 матчей, один гол, две результативные передачи — статистика Эрика в этом сезоне. Концовку года он пропустил из-за мышечной травмы.

Вот как уход Бикфалви прокомментировал для «Чемпионата» президент «Урала» Григорий Иванов: «Эрик очень много сделал для «Урала». Мы его ценили, ценим и всегда будем ценить. Всегда рады его видеть и будем встречаться в дальнейшем. Может, рано или поздно он задумается над работой тренером — вернётся к нам в каком-нибудь качестве. Мы его никогда не забудем.

С ним была масса историй, Эрик забивал хорошие голы. Была история, когда он забил: ему вручили машину стоимостью в 1 млн рублей — он эту машину передал больнице. Эрик пишет картины — разносторонний человек. У него сложится жизнь после футбола. Но время идёт, поэтому нам пришлось расстаться. Сделали это в хороших отношениях и никогда не забудем, что он сделал для уральского футбола».

Президент «Урала» Григорий Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сам Бикфалви душевно попрощался с клубом: «Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами всё, что хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет — это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле.

Хочу сказать спасибо президенту и его семье, всем спонсорам, членам офиса и клуба! Благодарю всех тренеров за время моей карьеры, которые доверяли мне, и тренерский штаб «Урала». Медицинский персонал, который выполняет такую важную и бесценную работу для игроков и так часто остаётся за кулисами. Медиакоманду и всех сотрудников, которые остаются за кадром — продолжайте в том же духе! Выражаю огромную признательность всем работникам Екатеринбурга, с которыми встречался на протяжении этих лет. Больше всего я хочу сказать спасибо моей семье и близким друзьям, которые всегда поддерживали меня, чтобы быть здесь и отдавать все силы на благо клуба! Хочу пожелать удачи новому тренерскому штабу. У них впереди большая работа, чтобы вернуться в РПЛ! Я уверен, что они возьмут на себя ответственность, чтобы с хорошим футболом принести нашим болельщикам результат, который они хотят, и подарить городу праздник. Екатеринбург заслуживает этого!

Желаю удачи моим партнёрам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке! А быть капитаном было просто приятным бонусом! Я не говорю прощайте, нет смысла! Потому что я знаю, что ещё приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, оранжево-чёрные. Я буду смотреть матчи по телевизору как болельщик, и я буду рядом с вами на трибунах как болельщик! Вместе мы «Урал»!»

Бикфалви провёл 227 матчей в футболке «Урала» — третий результат в истории клуба. Первый — среди футболистов из дальнего зарубежья. 61 гол — лучший показатель среди всех игроков «Урала». Самый результативный румын в истории чемпионата России. А ещё у него в РПЛ ровно 200 матчей — красивая цифра!