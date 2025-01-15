Большой скандал в испанском футболе! Защитнику «Севильи» грозит тюрьма за жёлтые карточки

Защитник «Севильи» Кике Салас оказался в центре громкого скандала. Во вторник, 14 января, его арестовали по подозрению в умышленном получении жёлтых карточек для того, чтобы его знакомые зарабатывали деньги на ставках.

В Испании уже проводят расследование на предмет мошенничества со стороны футболиста, сообщает COPE. Салас воспользовался правом не давать показания, отдал полиции мобильный телефон для копирования данных, а затем тренировался с «Севильей». В списке подозреваемых находятся ещё два знакомых Саласу человека.

Обвинение считает, что футболист договорился с этими людьми о том, что получит жёлтую карточку в том или ином матче, а они сделают соответствующую ставку. Знакомые Саласа поставили 30 раз в разных заведениях и получили не менее € 10 тыс. Расследованием занимается специализированное подразделение полиции по незаконным ставкам.

Под подозрение попали заключительные матчи прошлого сезона. В период с 30-го по 38-й тур Примеры Салас схватил семь жёлтых карточек (некоторые из них — на последних минутах). Ни один другой футболист Примеры не получил такого количества предупреждений на этом отрезке сезона. Полиция занимается сбором доказательств и показаниями свидетелей, чтобы более точно определить схему потенциальных мошенников. В одной из игр Салас не получил жёлтую карточку, поскольку покинул поле досрочно из-за мышечного повреждения.

«Севилья» выступила с заявлением в день ареста футболиста: «После того что произошло сегодня в отношении нашего игрока Кике Саласа, клуб хотел бы официально заявить о нашем полном уважении к судебному процессу, а также к презумпции невиновности по отношению к нашему игроку. Мы также заявляем, что осуждаем любые мошеннические действия в мире спорта, в частности те, что могут повлиять на честность соревнований».

По данным Marca, если вина Саласа будет доказана, ему грозит тюремный срок от шести месяцев до трёх лет за мошенничество. Помимо этого, Кике придётся заплатить штраф в размере от € 3 тыс. до € 30 тыс. за нарушение дисциплинарного кодекса Королевской испанской футбольной федерации.

На следующий день после ареста Салас спокойно тренировался в общей группе «Севильи». В начале этого сезона Кике выходил на поле не так часто, как ему бы этого хотелось. По итогам 11 туров Примеры он пять раз оставался в запасе, а в четырёх случаях его выпускали на поле в самой концовке. Но в последнее время Салас регулярно появляется в стартовом составе — так было в восьми турах подряд. Он способен сыграть как в центре обороны, так и на месте левого защитника. В декабре прошлого года Салас подписал новый контракт с «Севильей» до 2029 года.

Кике Салас влип в скандал Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

По данным ABC Sevilla, одноклубники спокойно восприняли возвращение Кике после ареста. А вот окружение футболиста было очень удивлено тем, что его отвезли в полицию. Оно готово оказать игроку любую необходимую помощь, поскольку ожидается, что процесс получится длительным.

Испанский журналист Кристобаль Сория уверен, что Кике ни в чём не виноват. Он заявил об этом в программе Espejo Público: «Думаю, Салас не имеет к этому никакого отношения. Я осмелюсь заявить, что в испанской лиге нет подобных случаев мошенничества. В Мексике или Колумбии такое есть, но здесь, слава богу, нет. Салас ещё молод. Не так давно он продлил контракт, по которому зарабатывает € 360 тыс. в год до вычета налогов. Я бы понял, если бы в деле речь шла о миллионах евро, а не о € 10 тыс. Не думаю, что это какой-то организованный заговор».

Кстати, Ла Лига периодически проводит семинары для клубов, которые необходимо посещать. Там футболистов информируют об опасностях азартных игр и рассказывают, что они могут и чего не могут делать.