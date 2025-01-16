У Чалова и Оздоева сыплется сезон. Дико обидные результаты отдалили ПАОК от трофеев

Для клуба всё складывается куда сложнее, чем в прошлом году.

ПАОК в прошлом сезоне был на высоте: впервые за пять лет взял золото и добрался до четвертьфинала Лиги конференций. В нынешнем, даже несмотря на покупку Фёдора Чалова, уровень держать не удаётся. Рассказываем подробнее про дела чемпионов Греции и его российских легионеров.

Адаптация Чалова в Греции слишком затянулась

Фёдор уже играл в Европе — в швейцарском «Базеле», да и в партнёрах у него оказался земляк Магомед Оздоев, так что в быстрой адаптации нападающего сомнений было мало. Реальность оказалась не столь радужной. Восемь матчей ему потребовалось, чтобы забить дебютный гол за ПАОК, причём половину из них он начинал в старте. Был прекрасный шанс отличиться в пятой игре. Увы, голкипер «Шэмрок Роверс» в квалификации Лиги Европы отразил слабый удар россиянина с пенальти прямо по центру, а добивание пришлось в штангу. Причём перед этим россиянин забрал мяч у партнёра, который практически перебрался в Бундеслигу и хотел напоследок порадовать болельщиков. Благо счёт всё равно был разгромным.

«Никаких проблем и недопонимания. Кульеракис попросил пробить пенальти только потому, что это была его последняя домашняя игра перед отъездом в «Вольфсбург». Но поскольку Чалов тоже хотел пробить, это стало приоритетом для ПАОКа. Мой игрок очень уважает Чалова и похвалил его. Это не проблема», — потушил огонь агент греческого футболиста.

Фёдор Чалов Фото: ФК ПАОК

Не повезло с 11-метрового — повезло с игры. Вратарь «Волоса» на 89-й минуте выносил мяч и попал в спину Чалова, от которой тот отлетел в сетку. Так курьёзно прервалась безголевая серия Фёдора — на 396-й игровой минуте в греческом клубе.

Этап непростой притирки не сказался на результатах: ПАОК вышел в основной этап Лиги Европы и взобрался на вершину таблицы в чемпионате, за пять туров набрав 13 очков. Спасибо в том числе двум голам Оздоева — «Пансерраикосу» и тому же «Шэмроку». Да вот только забитый мяч россиянина не стал для него переломным: следующие 10 матчей вновь прошли «сухо».

Команда за это время потерпела аж шесть поражений — по три в чемпионате и ЛЕ. И если подобный результат во встречах с «МЮ», «Галатасараем» и «Олимпиакосом» в шок не ввергал, то уж «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова, ОФИ и «Стяуа» непроходимыми соперниками точно не назвать. Плюс случились ничьи с пльзеньской «Викторией» и АЕКом. В результате к середине ноября ПАОК и лидерство в лиге упустил, и в еврокубке шёл на 33-м месте из 36.

Журналист Костас Петротос объяснял «Чемпионату», что не так с Чаловым: «От Фёдора были огромные ожидания, потому что у него очень громкое имя в российском футболе. Однако с первых дней он чувствовал давление — как в России, так и в Греции. И очень хотел сразу забить несколько голов. Футбол в Греции отличается от российского. У него не получился старт мечты, Чалов не реализовал несколько хороших возможностей и, полагаю, потерял уверенность. Плюс не надо забывать, что у ПАОКа четыре нападающих. И довольно высокая конкуренция».

Под конец 2024-го Фёдор наконец-то раззабивался. Но 2025-й — сплошная боль

Уверенность не то чувство, которое нельзя вернуть. Доказано Чаловым: в промежутке с конца ноября по конец декабря он в семи матчах трижды забил и сделал два ассиста, один из которых принёс победу над «Астерасом» на 85-й минуте. Что касается голов, сперва досталось рижской РФШ: на 59-й минуте россиянин отклеился от опекуна и дождался прострела на ближней штанге. 2:0 — игра была сделана. Подобный гол он завалил и «Ференцварошу». Греки оформили важнейший разгром 5:0.

Осталось провести два тура, и ПАОК пока что занимает 22-ю строчку. В плей-офф прорвутся 24 команды, а разница мячей сыграет важнейшую роль. Те же семь очков — в копилке у «Мидтьюлланна», «Эльфсборга» и «Браги». Вот только у греков по забитым и пропущенным «+2». У датчан же «-2», а у шведов и португальцев вообще по «-3». И всё равно выйти будет крайне сложно: дальше бодаться со «Славией» и «Реалом Сосьедад».

Забил Фёдор и «Атромитосу». Россиянин открыл счёт в добавленное к первому тайму время. Во второй половине игры партнёры довели дело до уверенных 3:0. Идеальное завершение 2024 года.

Фёдор Чалов Фото: ФК ПАОК

Омрачило его убийственно плохое начало 2025-го. Чалов просидел на лавке весь матч с «Панатинаикосом» экс-спартаковца Руя Витории. В отличие от Оздоева, который уже на второй минуте ассистировал Андрии Живковичу. Даже с учётом быстрого гола не получилось увезти хотя бы ничью — ПАОК более получаса провёл вдесятером и пропустил на 90+2-й минуте.

Последний на данный момент, 18-й тур принёс ещё больше разочарования. Чалов вышел на поле в середине второго тайма и заработал угловой. Команда его реализовала и повела в счёте до 90+2-й минуты. Автогол, удар из-за пределов штрафной — пожалуйста, вот вам 1:2. ПАОК теперь четвёртый: недавний обидчик «Панатинаикос» выше на три очка, АЕК — на четыре, «Олимпиакос» — вообще на семь.

Вдобавок случился обидный вылет из четвертьфинала Кубка от АЕКа с решающим мячом на 116-й минуте. Один титул уже упущен, защитить второй будет крайне сложно. Под угрозой и евровесна — сильно подпортило положение домашнее поражение от «Стяуа», чей состав оценивается гораздо дешевле (€ 41,2 млн против € 93,8 млн). Лишь бы серия из трёх матчей без побед не увеличилась — в воскресенье на выезде играть с «Арисом», которому уже уступали.