Большая трансферная цель «Зенита». За бразильского защитника просят рекордные деньги

Поиски «Зенитом» новичка на позицию правого защитника затягиваются и рискуют превратиться в такой же «бразильский сериал», как история с покупкой замены для Малкома. Трансфер уругвайца Гастона Мартирены, судя по всему, сорвался, поэтому петербургский клуб переключился на другого игрока.

Потенциальный новичок выступает как раз в Бразилии — любимом селекционном направлении сине-бело-голубых. Местные СМИ и инсайдеры пишут о переговорах чемпиона России по поводу приобретения Уэсли Франсы из «Фламенго». Если верить поступающей информации, 21-летний футболист может стать самым дорогим защитником в истории РПЛ!

Журналист Жулио Мигель Нету опубликовал потрясающие цифры: «Зенит» готов предложить за Уэсли более € 25 млн! «Фламенго» в свою очередь хочет выручить с продажи своего таланта € 30 млн, поскольку им также интересуется «Манчестер Сити». Если сделка на таких условиях случится, Уэсли побьёт трансферный рекорд РПЛ для защитников. Пока первое место в этом рейтинге занимает Бруну Алвеш, которого «Зенит» купил в 2010 году у «Порту» за € 22 млн. Но верится, откровенно говоря, с трудом. Более точную информацию, кажется, дал Вене Касагранде: петербургский клуб предложил € 7 млн за 50% прав на Уэсли. «Фламенго» эта сумма не устроила. Значит, придётся повышать.

В завершившемся сезоне-2024 «Фламенго» финишировал третьим в чемпионате Бразилии. Сам Уэсли был четвёртым в команде по количеству проведённого на поле времени (2337 минут) после голкипера Агустина Росси, экс-полузащитника «Ромы» Жерсона и… бывшего защитника «Спартака» Айртона. Сыграл 31 матч, в которых сделал две голевые передачи. Уэсли стал лучшим в составе «Фламенго» по количеству отборов (72), перехватов (39) и выигранных единоборств (203), вторым по точным передачам на чужой трети (355), попал в тройку по заработанным фолам (52) и заблокированным ударам (14). Кроме того, поделил третье место с Айртоном по заблокированным пасам (20) и по обводкам (32). В общем, по цифрам у парня всё хорошо — как с оборонительными показателями, так и с атакующими.

Уэсли Франса Фото: Ruano Carneiro/Getty Images

Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Зенита» в € 9 млн. Это второй полноценный сезон молодого правого защитника в основе «Фламенго». Уэсли воспитывался в «Фигейренсе» и «Тубарао», за который и дебютировал в чемпионате штата Санта-Катарина. А в возрасте 17 лет попал в популярный клуб из Рио-де-Жанейро. Помог Уэсли подписать контракт с «Фламенго» его агент Савио — бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии. Защитник успешно прошёл просмотр и был взят в молодёжную команду U20.

Дебют Уэсли за основу «Фламенго» состоялся в декабре 2021 года, когда он получил сразу 90 минут в матче последнего тура того чемпионата Бразилии с «Атлетико Гойяниенсе». Но это был большой аванс. В сезоне-2022 защитник довольствовался только попаданиями в заявку на игры. Зато в сезоне-2023 Уэсли закрепился в стартовом составе и провёл 35 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Наконец, в 2024-м выиграл с «Фламенго» трофей — Кубок Бразилии. В финале квартет защитников остановил самого Халка.

У Уэсли пока нет выступлений за сборные Бразилии, будь то молодёжная, олимпийская или первая. Ещё и поэтому информация о трансфере за € 25-30 млн кажется попыткой выдать желаемое за действительное. Но в целом по своим игровым качествам Уэсли способен стать ценной фигурой для «Зенита» и на долгие годы закрыть правый фланг обороны, как Дуглас Сантос — левый.

Наибольшее количество матчей за «Фламенго» Уэсли провёл под руководством бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите. Известный специалист говорил о своём правом защитнике в прошлом году: «Уэсли — отличный игрок. Наше сильное звено. Пять или шесть команд следят за ним. «Манчестер Юнайтед» собирает информацию о нём».

Уэсли Франса и Тите Фото: Dhavid Normando/Getty Images

Впрочем, позже, как утверждали бразильские журналисты, отношения между Тите и Уэсли несколько испортились. Защитник очень расстроился сорвавшимся из-за позиции «Фламенго» трансфером в «Аталанту», пережил спад и однажды был замечен в ночном клубе с электронной сигаретой в руках. Тите отчитал парня на тренировке.

Ещё был период, когда Уэсли хотела подписать для своего фарм-клуба «Барселона». Однако «Фламенго» решил не отпускать защитника за € 1 млн. Вместо трансфера ему дали возможность заиграть в первой команде.

Экс-защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис, который был одноклубником Уэсли, когда доигрывал во «Фламенго», а сейчас тренирует команду из Рио-де-Жанейро, рассказывал про потенциального новичка «Зенита» следующее: «Уэсли обладает характеристиками, которые многое дают команде и в обороне, и в атаке. И он отличается от Айртона, Гильермо Варелы (экс-игрока московского «Динамо». — Прим. «Чемпионата») или Алекса Сандро. Мы должны улучшать эти характеристики и давать ему роли, которые будут раскрывать его всё больше и больше. Уэсли — открытие тренера Хорхе Сампаоли. Он взял его из молодёжной команды, вселил уверенность и помог открыться. Я не вижу потолка для Уэсли, он может играть за большую команду в Европе и сборную Бразилии».

В марте прошлого года Уэсли попал и в скандальные хроники, когда местный бизнесмен Кайо Мана подал заявление в полицию на футболиста. Конфликт между ними случился, когда Мана попытался без разрешения сфотографировать защитника, узнав того на улице. Завязалась словесная перепалка, которая завершилась тем, что бизнесмен получил удар кулаком по лицу — у Кайо остались синяк и рассечение на губе. По словам бизнесмена, Уэсли угрожал ему в случае обращения в СМИ.