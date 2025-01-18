Невероятные продажи «Наполи». Из всех звёзд Хвичу уделал только один трансфер

Хвича Кварацхелия переходит в «ПСЖ» из «Наполи» за € 70 млн, а с учётом бонусов итальянский клуб может заработать на трансфере грузинского вингера приблизительно € 80 млн. Умению неаполитанцев раскручивать игроков можно позавидовать. Того же Кварацхелию покупали два с половиной года назад у батумского «Динамо», по данным Transfermarkt, всего за € 13,3 млн. История Хвичи – повод вспомнить других звёзд, уходивших из «Наполи» за большие деньги. Какие имена в этом списке!

Фабиан Руис, продан в «ПСЖ» за € 22,5 млн

Фабиан Руис Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«ПСЖ» можно назвать главным бизнес-партнёром «Наполи» на трансферном рынке. Из итальянского клуба во французский перешли в разные годы несколько футболистов. Например, в 2022-м парижане купили у неаполитанцев будущего победителя Евро-2024 в составе сборной Испании. Фабиан Руис отыграл в «Наполи» четыре сезона. По легенде его приглядел в «Бетисе» сын Карло Анчелотти, когда полетел на свидание со своей будущей женой-испанкой Аной Галочей. Давиде решил заодно отправиться на севильское дерби, где положил глаз на Руиса. Вскоре полузащитника купили за € 30 млн. «Когда я встретил ту девушку, поблагодарил её», – признавался спустя годы Фабиан.

За «Наполи» испанец отыграл четыре сезона. Провёл 166 матчей, забил 22 гола и сделал 15 голевых передач. Выиграл Кубок Италии, превратился в ключевую фигуру. Президент клуба Аурелио Ди Лаурентис мог продать Руиса гораздо дороже, чем купил, но не спешил расставаться с хавбеком. В результате всё же получил € 22,5 млн – достаточно большие деньги для игрока, чей контракт истекал через год. Продлевать его Фабиан не хотел.

Эсекьель Лавесси, продан в «ПСЖ» за € 30 млн

Эсекьель Лавесси Фото: Michael Regan/Getty Images

Аргентинский форвард стал настоящим топом именно в Неаполе. Летом 2007 года «Наполи» после возвращения в Серию А искал усиление в линию атаки и сделал выбор в пользу нападающего «Сан-Лоренсо». Итальянский клуб заплатил за Лавесси всего € 5,6 млн. Эсекьель провёл в Неаполе, где тепло относятся к аргентинцам ещё со времён Диего Марадоны, пять лет. В 188 встречах забил 48 мячей и отдал 58 голевых пасов. Завоевал с командой Кубок Италии сезона-2011/2012, заработав в финале с «Ювентусом» победный пенальти.

После этого за Лавесси приехали гонцы из Парижа. «ПСЖ» согласился заплатить € 30 млн, чтобы забрать аргентинца. Любопытно, что через пару лет после трансфера ходили слухи о возможном возвращении Эсекьеля в Неаполь. Однако Де Лаурентис сказал как отрезал: «Вернется ли Лавесси? Он уже постарел. Подогретый суп уже не так вкусен. К тому же, вы бы приняли жену, изменившую вам?»

Калиду Кулибали, продан в «Челси» за € 41,9 млн

Калиду Кулибали Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сенегальского центрального защитника «Наполи» отыскал в Бельгии. В 2014-м итальянский клуб выкупил Кулибали у «Гента» за € 7,75 млн. Оказалось, что за эти относительно небольшие деньги неаполитанцы получили лидера обороны на долгие годы. Калиду выступал за «Наполи» в течение восьми сезонов и не уходил, несмотря на предложения от грандов. Де Лаурентис делал всё возможное, чтобы удержать ценного игрока.

Кулибали сыграл за «Наполи» 317 матчей, стал автором 14 голов и восьми голевых передач. Выиграл Кубок Италии сезона-2019/2020 и Суперкубок страны. Признавался лучшим защитником Серии А. Но Калиду не дождался исторического чемпионства, уйдя как перед «золотым» чемпионатом – «Челси» заплатил за сенегальца € 41,9 млн.

«Я всеми силами пытался его сохранить и предлагал € 6 млн в год «чистыми». Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остаётся подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий», – объяснял Де Лаурентис.

Ким Мин Джэ, продан в «Баварию» за € 50 млн

Ким Мин Джэ Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Корейский центральный защитник пробыл в Неаполе всего год, за который его стоимость впечатляюще возросла. В июле 2022-го «Наполи» выкупил Ким Мин Джэ у турецкого «Фенербахче» за € 22 млн. А в июле 2023-го продал в «Баварию» за € 50 млн, то есть почти в два с половиной раза дороже. Сменщик Кулибали провёл выдающийся сезон, в котором помог команде завоевать первое за 33 года чемпионство и был признан лучшим защитником Серии А.

Всего Ким Мин Джэ сыграл за «Наполи» 45 матчей и набрал 2+2. Затем кореец попросил о трансфере в ответ на предложение продлить контракт – и Де Лаурентис согласился. Поступил не так, как с Кулибали на пике карьеры сенегальца.

«Мы знали, что он собирается покинуть клуб, поэтому не стали его удерживать», – объяснял президент «Наполи».

Жоржиньо, продан в «Челси» € 57 млн

Жоржиньо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Будущего чемпиона Европы в составе сборной Италии «Наполи» разглядел в скромной «Вероне». В январе 2014-го неаполитанский клуб приобрёл Жоржиньо за € 9,5 млн. В следующие четыре с половиной года урождённый бразилец украшал центр поля «партенопейцев». Плеймейкер выиграл с командой Кубок Италии сезона-2013/2014 и Суперкубок страны. Сыграл 160 встреч, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.

В результате Жоржиньо заслужил приглашения в «Челси» и «Манчестер Сити». Летом 2018-го лондонский клуб выкупил его за € 57 млн, и этот трансфер входит в тройку крупнейших продаж в истории «Наполи». По словам Де Лаурентиса, полузащитник сам выбрал «Челси»:

«Мы изначально рассматривали все предложения по нему. Приношу извинения «Манчестер Сити». Но если игрок предпочитает жить в Лондоне, а не в Манчестере, его можно понять. К тому же «Челси» готов платить ему большую зарплату. Здесь его тоже можно понять».

Эдинсон Кавани, продан в «ПСЖ» за € 64,5 млн

Эдинсон Кавани Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Одним из лучших решений «Наполи» на трансферном рынке было приобретение у «Палермо» уругвайского нападающего. Летом 2010 года неаполитанский клуб арендовал Кавани за € 5 млн с опцией выкупа и вскоре воспользовался этим пунктом в контракте, доплатив за бомбардира ещё € 12 млн. Эдинсон провёл три замечательных сезона в «Наполи», показав феноменальную результативность. В 138 матчах забил 104 мяча и отдал 14 голевых передач. Помог команде выиграть Кубок Италии, став автором победного гола в ворота «Ювентуса» в финале.

К лету 2013-го, когда «Наполи» потерял Кавани, за нападающим охотились многие топ-клубы Европы. А достался он «ПСЖ». Прямо как Кварацхелия сейчас! Парижский клуб совершил рекордную для себя покупку, а неаполитанский – продажу. «ПСЖ» заплатил даже на € 1 млн больше прописанных в контракте уругвайца отступных – € 64,5 млн.

«Если бы не пункт в контракте Кавани, я бы не продал его, – говорил Де Лаурентис. – Это дело принципа… Я каждый год повышал цену на Кавани. Я зашёл так далеко, что его цена стала больше, чем призовые «Баварии» за победу в Лиге чемпионов. Потом он начал говорить мне, что хочет уйти. Я предложил ему активировать пункт об отступных».

Гонсало Игуаин, продан в «Ювентус» за € 90 млн

Гонсало Игуаин Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Трансфер Кварацхелии в «ПСЖ» не будет рекордным для «Наполи», поскольку однажды «партенопейцы» продавали своего игрока дороже. Это случилось в истории с Игуаином. Неаполитанский клуб брал нападающего из «Реала» в 2013 году за солидные деньги – € 39 млн. Но заплаченная сумма показалась небольшой в тот момент, когда аргентинца отпускали в «Ювентус» за € 90 млн. Гонсало провёл три отличных сезона в «Наполи», и его стоимость увеличилась более чем в два раза.

Игуаин завоевал с командой Кубок Италии и Суперкубок, в котором оформил дубль как раз в ворота «Ювентуса». Стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2015/2016. Сыграл 146 матчей, забил 91 мяч и сделал 26 голевых передач. Де Лаурентис после ухода Гонсало утверждал, что не мог удержать нападающего из-за прописанных отступных в контракте. Но у самого аргентинца была иная версия:

«У меня никогда не было хороших отношений с Де Лаурентисом. Мы мыслим по-разному. На решение перейти в «Ювентус» меня подтолкнул он. Проблема в «Наполи» была во взаимоотношениях с президентом. Я не хотел провести с ним ни минуты больше! И я счастлив. Спасибо «Ювентусу» за то, что приобрели меня».