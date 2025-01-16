Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный

Дерби Северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» — всегда интересно и статусно. Даже при условии низкого места в таблице и эпидемии травм у «шпор».

За последние полтора месяца «Тоттенхэм» лишился Викарио, Дэвиса, Ромеро, ван де Вена, Удоджи, Форстера, Бентанкура и Вернера. Какой-то кромешный ад. Логично, что команда поймала кризис, с декабря победила в АПЛ лишь безнадёжный «Саутгемптон» и рухнула на 13-е место. Всё ещё выше «Манчестер Юнайтед», но тем не менее. У «Арсенала» тоже не всё здорово: снова повреждение у Калафьори, к Саке в лазарете присоединился Жезус. И всё равно «канониры» цепляются за второе место, что и стали доказывать с первых минут.

«Тоттенхэм» оказался заперт на своей половине поля, подвергшись высочайшему давлению. И это ещё Мартинелли в запасе остался — Артета предпочёл Стерлинга. Как раз Рахим вполне мог открывать счёт, да только подвело его завершение. «Шпоры» натурально отбивались. Нервозности прибавляла и неуверенная игра Кински: сын легенды РПЛ на ровном месте едва не подарил гол Хаверцу плюс так себе выходил из ворот.

«Шпоры» провели первую атаку на 22-й минуте. Получилось резкое переключение: терпели-терпели-терпели и тут вдруг создали три момента подряд. Габриэл помешал забить Соланке, Райа — Кулушевски. А вот Сон после углового поймал отскок у линии штрафной и в касание с лёта нанёс удар низом с рикошетом от защитника. Ну а кто, если не он?

Сон Хын Мин Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Что ожидалось куда больше гола, так это травма. Порро встречал Троссарда, оказался отыгран красивым финтом, подвернул ногу и долго лежал на газоне, а после прихрамывал. Благо обошлось без серьёзных последствий.

«Арсенал» будто морально прибил пропущенный гол. Игра «канониров» разладилась. На 40-й минуте помог фирменный приём — один из семи угловых. Напортачил Кински: вместо перехвата наблюдал за полётом мяча и донаблюдался до удара Габриэла с пяти метров. Рикошет от Соланке — 1:1. Видимо, отец Антонина-младшего не рассказал ему, что это «Тоттенхэм». Не «Сатурн». Правда, есть нюанс: стандарт поставили ошибочно, потому что мяч на самом деле ушёл за пределы поля не от Порро. Но эпизод был заигран, VAR вмешаться не мог.

Вскоре и второй залетел: Парти легко лишил мяча Биссума на чужой половине, Эдегор отдал на Троссарда, и бельгиец, сместившись к центру, с близкого расстояния поразил дальний угол. Вот так всё вновь быстро перевернулось.

Леандро Троссард Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В перерыве Постекоглу убрал сразу двух опорников — напортачившего Биссума плюс Сарра. Атаку должны были усилить Мэддисон с Джонсоном. Они и усилили. Уже «Тоттенхэм» на старте второй половины чаще владел мячом и настырно лез вперёд. Однако моментов это долго не приносило. Более того, едва вновь не пропустили: Хаверц замыкал подачу с углового метров с шести и не попал в створ, а Стерлинг оказался одинок перед воротами и просто нормально не попал по мячу. Неудачный матч для Рахима. Неудивительно, что его на 61-й минуте сменил Мартинелли.

«Арсенал» и дальше был гораздо ближе к голу. Неплохой шанс, например, не использовал Эдегор. Забить не получилось. Это обеспечило нервную концовку, ведь на 90+5-й минуте Порро зарядил в штангу. Но победа есть победа. «Шпорам» не помог и первый с начала ноября выход на поле Ришарлисона. «Канониры» сократили отставание от «Ливерпуля» до четырёх очков при матче мерсисайдцев в запасе. Не только «Ноттингему» же за лидерством гнаться.