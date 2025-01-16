«Барса» не успокаивается после «класико». Закинули пять голов ещё одному «Реалу»!

«Барселона» выдала ещё один топовый матч после разгрома «Реала» в Суперкубке Испании. Теперь команда Ханс-Дитера Флика крупно победила в 1/8 финала Кубка Испании. Сине-гранатовые разнесли «Бетис», в чьём названии тоже присутствует слово «Реал».

Флик дал отдых нескольким основным игрокам, выносившим «Мадрид». Бальде, Касадо и Левандовски начали матч с «Бетисом» на скамейке запасных. Кроме того, Щенсны отсутствовал из-за дисквалификации за удаление в финале Суперкубка (странное правило, ведь турниры-то разные), а Мартинес – травмирован.

В результате перестановок место центрфорварда, точнее, «ложной девятки» занял Ольмо. Уже на третьей минуте атакующий полузащитник, чьё будущее в «Барсе» ещё недавно было под вопросом, поучаствовал в быстром голе. Дани в позиционной атаке сместился немного в глубину, его место занял Рафинья, а потом в штрафную резко нырнул Гави. Получив передачу, центрхав решил эпизод двумя касаниями – точно пробил низом.

Гави Фото: David Ramos/Getty Images

Команда Флика владела мячом более 70% времени и играла на кураже, пойманном в битве с «Реалом». «Бетис» не слишком агрессивно защищался по схеме 4-4-2, в которой принадлежащему «Барсе» нападающему Витору Роке помогал в первой линии обороны Иско. Севильцы плохо возвращали себе мяч, а при контрвыпадах попадали во «вне игры». Правда, офсайдные ловушки получались у каталонцев, что называется, на тоненького.

У «Барселоны» в атаке было настолько классное движение от Ольмо, Гави, а также Ямаля и Рафиньи, смещавшихся в полуфланги, что защитники «Бетиса» испытывали головокружение! Красиво играли сине-гранатовые – просто загляденье. Дани ловко отклеивался от оппонентов и дважды мог забить к середине первого тайма. Но Кубок Испании никак не хотел регистрировать голы Ольмо. Невидимая сила отталкивала мяч от цели. То в штангу попадала новая «девятка» каталонцев, то голкипер тащил.

До перерыва «Барселона» забила ещё только раз, хотя один Кунде дважды послал мяч в сетку ворот «Бетиса» (его второй гол отменили из-за крохотного офсайда). На исходе получаса игры Ямаль завершил яркую комбинацию хозяев тонким пасом на третьего – влетевшего в штрафную Кунде. Француз технично поразил дальний угол. «Бетис» же первый удар в створ и настоящий голевой момент соорудил лишь в компенсированное время. Пенья не опоздал к этому мячу – сделал классный сейв после удара в упор.

После перерыва картина игры не поменялась, хотя к тому моменту главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини произвёл уже три замены (первую – ещё на 21-й минуте из-за травмы Руибаля). «Барселона» контролировала мяч и игру, полностью доминировала. Однажды редкую ответную атаку гостей прервал крутейшим подкатом Араухо, вынудив Флореса бить с досады кулаком по газону. Вот как уругваец возвращает себе место в основе.

У «Барселоны» ещё раз отняли гол, когда де Йонг чудесным проникающим пасом на Ямаля вскрыл оборону «Бетиса» в позиционном наступлении. Ламин мастерски пробил с лёта в дальний нижний угол. Но потом судьи увидели на повторе, что на ранней стадии атаки один из игроков команды Флика залез в офсайд. Тем не менее после часа игры «Барса» вела с крупным счётом. Ямаль разогнал контрвыпад, перехватив мяч на своей половине поля и протащив его до чужой штрафной, а в концовке вместо удара у вингера получился пас на Рафинью. Бразилец хладнокровно переиграл голкипера Вьейтеса.

Тогда «Бетис» махнул на всё рукой, а «Барселона» наслаждалась своим превосходством. Несмотря на то что Флик стал менять лидеров, это не спасло команду Пеллегрини от четвёртого гола. Его автором стал, едва появившись на поле, Торрес. После углового и удара с подбора Ольмо вернул мяч в штрафную соперника, а Ферран забил рикошетом от земли.

Ферран Фото: David Ramos/Getty Images

Вскоре арбитры в третий (!) раз отменили гол сине-гранатовых. Ямаль получил пас от Фермина и пробил так, что оставлял Вьейтесу шанс на сейв. Однако голкипер, как и его партнёры, уже не был настроен на подвиги. Шанс ему оставляло судейское решение. Вот только теперь VAR подсобил «Барселоне» – современные технологии доказали, что «вне игры» не было из-за позиции Льоренте.

Единственный приятный момент для болельщиков «Бетиса» – гол с пенальти на последних минутах. Витор Роке всё-таки забил клубу, которому принадлежит, правда, Пенья едва не взял его удар. Роке не праздновал, тем не менее ему посвистели с трибун.