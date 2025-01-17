Сенсация в Европе, о которой вы не знали. Арда Туран ведёт в еврокубки команду-ноунейм

Помните Арду Турана? Бывший футболист «Атлетико» и «Барселоны» завершил игровую карьеру каких-то два с небольшим года назад. И вскоре начал тренерскую, в апреле 2023-го возглавив малоизвестный «Эюпспор» из турецкой ФНЛ.

Удивительно, но команда вместе с ним уже идёт в топ-5 в высшей лиге, сражаясь за место в еврокубках. С капитаном в лице бывшего игрока ЦСКА. Её не обыграли ни «Галатасарай», ни «Фенербахче». В пассиве всего четыре поражения за 18 туров — при восьми победах. Рассказываем об этой сказке подробнее вместе с главным русскоязычным экспертом по турецкому футболу — комментатором Эльвином Керимовым.

Туран взялся за ум. А его буйный характер даже идёт в плюс

Арда Туран Фото: Ahmad Mora/Getty Images

На самом деле видеть стремительный тренерский рост Турана необычно вдвойне. Дело совсем не в возрасте. 30 января Арде исполнится 38 лет. Хосеп Гвардиола к этому моменту уже поразил всех каталонской тики-такой, вдобавок ранний успешный старт был у Юлиана Нагельсмана, Рубена Аморима, Доменико Тедеско и Венсана Компани.

От безбашенного турка такого точно мало кто ждал. Достаточно вспомнить, какие выкрутасы он вытворял под финал игровой карьеры: толкнул бокового арбитра и угрожал поколотить главного, получив 16-матчевый бан; из-за неприятной ему статьи забивал «стрелу» журналисту и хватал того за горло. А один раз превзошёл даже самого себя — получил условку за стрельбу в больнице, когда, внимание, приехал извиняться перед избитым им же музыкантом. А началось всё с того, что Туран приставал к его жене прямо при нём. Ну не гений ли?

Как вообще настолько неуправляемый беспредельщик способен держать под контролем всю команду? Ответ прост — Арда на самом деле стал другим. Слово Эльвину Керимову.

«У Турана был период, когда он конфликтовал буквально со всем миром. Но в целом Арда всегда был импульсивным и чрезмерно эмоциональным. Мало кто помнит, но в лигочемпионском матче 2006 года между «Бордо» и его «Галатасараем» Туран повторил тот самый удар Зидана головой в грудь. Он дрался и чуть ли не в каждом дерби с «Фенербахче», и во время предыгровой разминки, и на тот момент с одним из лучших друзей Семихом Шентюрком. То, что с ним происходило на закате карьеры футболиста, не стало сюрпризом. Хотя это перебор даже по его меркам.

Нынешний Арда весьма самокритичен: во многих интервью признаёт ошибки прошлого и ругает себя за них. Поражает, как сильно он изменился. Речь даже не о характере, а о рассудительности и форме выражения мыслей. Туран-тренер открыт к диалогу и старается говорить всё игрокам напрямую, а таких специалистов немного. Именно он даёт самые интеллектуальные и интересные интервью о футболе в Турции. Живо реагирует на происходящее во время матчей и часто получает карточки, но при этом делится бешеной энергией с командой. Арда умеет её как следует зарядить и в этом плане напоминает, возможно, одного из лучших мотиваторов в истории футбола Фатиха Терима».

Фатих Терим и Арда Туран Фото: UEFA via Getty Images

«У него очень возрастная команда, — продолжает Керимов. — Есть даже те, с кем он играл — например, Джанер Эркин. Вместе с тем Арда умело держит дистанцию. Ещё «вчера» Эркин был другом и братом Турана, а сейчас называет его учителем. Сказывается и авторитет суперзвезды по меркам Турции и футболиста, который играл под руководством Диего Симеоне, Луиса Энрике и того же Терима. Он очень многое впитал от работы с ними».

Турана сравнивают с несколькими топ-тренерами. Какой футбол он ставит?

Говоря о главной мечте, Туран называл победу в Лиге чемпионов с «Атлетико». Но, разумеется, только после Симеоне, ставшего для него больше чем просто тренером. Поэтому удивляться всего 19 пропущенным мячам «Эюпспора» в 18 турах не стоит. «Фенербахче» Жозе Моуринью, для сравнения, пропустил 18 раз, а звёздный «Галатасарай» — 21. Умопомрачительный результат для новичка лиги.

«В обороне мы выстраиваемся в 4-4-2, прямо как у Чоло. Хотя я его спрашивал, почему он сейчас играет 5-3-2. Мне нравится этот метод, думаю, он послужит очень хорошим примером для будущего турецкого футбола. Чтобы становиться лучше, нужно начинать с обороны и оставлять больше игроков сзади», — говорил Туран.

Луис Энрике — тоже ролевая модель для него: «Даже при том, что Луис не всегда брал титулы, он проделал большую работу на уровне построения игры и доказал это в том числе со сборной Испании. Если мы сможем расширить и улучшить его стиль, для нас это будет идеально. Мы много работаем и изучаем методы других тренеров, пробуем сыграть и с пятёркой защитников. В атаке, в зависимости от соперника, придерживаемся схем 4-3-3, 4-3-1-2 или 5-4-1. Нужно совмещать разные методы, исходя из игроков, которые у нас есть. Мы продолжаем вырабатывать собственный стиль».

Арда Туран и Луис Энрике Фото: Burak Akbulut/Getty Images

При этом в Турции Турана вообще называют «новым Йоханом Круиффом». А к какому специалисту его футбол реально ближе? Объясняет Эльвин Керимов.

«В Первой лиге «Эюпспор» старался доминировать, больше владел мячом и играл через короткий пас. Прямо как «Барселона» Луиса Энрике. В Суперлиге уровень сопротивления совсем другой, поэтому процент владения логично упал. Команда стала играть проще, тем не менее всё равно зачастую действует первым номером не только против уступающих в классе соперников. Для неё нет авторитетов.

Появилось больше вертикальной игры и позиционной обороны, как у Диего Симеоне. Туран сам говорил, что ориентируется на Терима, Энрике, Симеоне. По смелости, умению делать замены и управлять игрой — на первого. По действиям с мячом — на второго. По построению обороны — на третьего. В зависимости от матчей, акцент уходит в ту или иную сторону».

В турецкой лиге хватает звёзд. Но не в «Эюпспоре». Или нет? Керимов опровергает

Чемпионат Турции давно стал местом, куда активно подписывают известных игроков на спаде либо в преклонном футбольном возрасте. А иногда туда залетают и топ-футболисты в расцвете сил, как Виктор Осимхен.

В основном именитыми личностями могут похвастаться только флагманы вроде «Фенербахче», «Галатасарая», «Бешикташа». В меньшей степени — «Трабзонспор» (есть Стефан Савич) и «Истанбул» (Кшиштоф Пёнтек). У «Эюпспора», на первый взгляд, единственная звезда — тренер Арда Туран. Эльвин Керимов с такой постановкой не согласен.

«На самом деле, по турецким меркам команда звёздная — одна из самых возрастных и опытных. По сравнение с периодом в Первой лиге состав заметно изменился. Футболисты идут в том числе к Арде Турану. По сути, он исполняет ещё и обязанности спортивного директора. Возможно, у него лучший набор игроков среди дебютантов в истории Суперлиги. Сыграло роль и местоположение клуба. Эюп — пригород Стамбула. Сюда приглашать легче. Возможно, при ином раскладе сюда не поехал бы и сам Туран.

Да, Джанеру Эркину 36 лет. Но его левая нога — лучшая в Турции за последние 15 лет. Будучи левым защитником, за карьеру он сделал 125 голевых передач и продолжает их отдавать. Лео Дюбуа — бывший игрок «Лиона» и сборной Франции. Фредрик Мидтшё — экс-капитан «АЗ Алкмар» и бывший футболист «Галатасарая», держит уровень и в 31 год. Дорукхан Токёз был ключевой фигурой в чемпионском «Трабзонспоре», выступал за сборную и «Бешикташ». Эмре Акбаба — классная «десятка», в прошлом звезда «Галатасарая», его очень ценил Винченцо Монтелла в «Адане».

Лео Дюбуа Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Карьера выступавшего за «Шальке» Ахмеда Кутуджу шла на спад. Туран её воскресил, — добавляет Керимов. — Теперь вингер снова в сборной и один из лучших бомбардиров лиги. Анастасиос Хадзийованнис — игрок сборной Греции. Эмре Мор закопал свою карьеру, но эпизодами даёт класс. У Рубена Везу огромный опыт в Ла Лиге, Берке Озер предотвратил 11 голов, он сейчас лучший вратарь чемпионата. Все эти футболисты по меркам Турции считаются топами. Данный состав собрали прямо под нынешний сезон. И он выстрелил, хотя многие подобные проекты терпели крах».

У «Эюпспора» нет большого бюджета. Похоже, это выскочка на один сезон

В истории футбола хватало таких команд-сенсаций. Эталонный пример из той же Турции — «Бурсаспор», в 2010 году ставший первым с 1984-го чемпионом не из Стамбула. Сейчас же команда рухнула в четвёртую по силе лигу. «Эюпспор» не обладает мощным бюджетом. Его ждёт подобная участь? У Эльвина Керимова прогноз неутешительный.

«Турецкий футбол никогда не живёт завтрашним днём. Пока у «Эюпспора» есть Туран, это перспективный проект. Понятно наверняка — надолго Арда не задержится. Сейчас главная задача — вывести команду в еврокубки, причём сформировалась она в процессе. Изначально нужно было просто не вылететь. Вполне вероятно, в Лигу конференций «Эюпспор» пробьётся. Хотя если бы не вратарь, было бы гораздо сложнее. Команда играет лучше того же «Бешикташа», который идёт строчкой ниже.

Закрепиться на топ-уровне в Турции среднему классу невозможно — долгосрочных проектов среди него здесь не бывает. Сейчас у многих сильных клубов проблемы, тем не менее они рано или поздно вернутся на прежний уровень. «Эюпспору» же задержаться на высоком уровне будет очень трудно. У него нет аномально богатого президента. Это скромный клуб, которому нужно вкладываться в базу и инфраструктуру. Иначе не приходилось бы проводить домашние матчи на стадионе «Касымпаши», чем сильно недоволен Туран».

Арда Туран Фото: Murat Sengul/Getty Images

Президент «Эюпспора» — ярый поклонник «Галатасарая». Но это нормально

Представьте, какой скандал поднимется в России, если условный босс «Ростова» или «Крыльев Советов» заявит о любви к «Зениту» или «Спартаку». В Турции ничего подобного нет. Более того, именно симпатия президента «Эюпспора» Мурата Озкая (владеет занимающейся арендой автомобилей компанией) к «Галатасараю» помогла заманить в клуб Арду Турана. Спасибо за историю Эльвину Керимову.

«В Турции все болеют за одну из трёх-четырёх команд. Этого никто не скрывает. Мурат Озкая мало того, что переживает за «Галатасарай», так ещё и имеет членство в его клубе. То же самое было с недавним президентом «Сивасспора», который заодно входил в клуб «Фенербахче». Привлечь единомышленника Арду Турана Озкая помог именно данный фактор. Они давно знакомы. Когда «Галатасарай» выигрывал чемпионство, Мурат даже присутствовал на церемонии награждения.

За три недели до матча «Эюпспора» с «Галатасараем» «гремела» вся Турция. Особенно та её часть, поддерживающая теорию «антифенеровского заговора». Ходили слухи, что команда Турана сдаст матч. Тем не менее она зацепила ничью и билась до конца».