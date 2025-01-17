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Эюпспор, футбольная сенсация Турции: тренер Арда Туран, капитан, Джанер Эркин, лидеры, результаты, разбор с Керимовым

Сенсация в Европе, о которой вы не знали. Арда Туран ведёт в еврокубки команду-ноунейм
Георгий Илющенко
Арда Туран ведёт в еврокубки команду-ноунейм
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Сказочное начало тренерской карьеры! Разобрали турецкий феномен с Эльвином Керимовым.

Помните Арду Турана? Бывший футболист «Атлетико» и «Барселоны» завершил игровую карьеру каких-то два с небольшим года назад. И вскоре начал тренерскую, в апреле 2023-го возглавив малоизвестный «Эюпспор» из турецкой ФНЛ.

Удивительно, но команда вместе с ним уже идёт в топ-5 в высшей лиге, сражаясь за место в еврокубках. С капитаном в лице бывшего игрока ЦСКА. Её не обыграли ни «Галатасарай», ни «Фенербахче». В пассиве всего четыре поражения за 18 туров — при восьми победах. Рассказываем об этой сказке подробнее вместе с главным русскоязычным экспертом по турецкому футболу — комментатором Эльвином Керимовым.

Туран взялся за ум. А его буйный характер даже идёт в плюс

Арда Туран

Арда Туран

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

На самом деле видеть стремительный тренерский рост Турана необычно вдвойне. Дело совсем не в возрасте. 30 января Арде исполнится 38 лет. Хосеп Гвардиола к этому моменту уже поразил всех каталонской тики-такой, вдобавок ранний успешный старт был у Юлиана Нагельсмана, Рубена Аморима, Доменико Тедеско и Венсана Компани.

От безбашенного турка такого точно мало кто ждал. Достаточно вспомнить, какие выкрутасы он вытворял под финал игровой карьеры: толкнул бокового арбитра и угрожал поколотить главного, получив 16-матчевый бан; из-за неприятной ему статьи забивал «стрелу» журналисту и хватал того за горло. А один раз превзошёл даже самого себя — получил условку за стрельбу в больнице, когда, внимание, приехал извиняться перед избитым им же музыкантом. А началось всё с того, что Туран приставал к его жене прямо при нём. Ну не гений ли?

Туран — не единственный в прошлом топ-игрок во главе слабой (в его случае уже нет) команды:
Бывшие звёзды, которые тренируют слабые команды. Клюйверта занесло совсем далеко!
Бывшие звёзды, которые тренируют слабые команды. Клюйверта занесло совсем далеко!

Как вообще настолько неуправляемый беспредельщик способен держать под контролем всю команду? Ответ прост — Арда на самом деле стал другим. Слово Эльвину Керимову.

«У Турана был период, когда он конфликтовал буквально со всем миром. Но в целом Арда всегда был импульсивным и чрезмерно эмоциональным. Мало кто помнит, но в лигочемпионском матче 2006 года между «Бордо» и его «Галатасараем» Туран повторил тот самый удар Зидана головой в грудь. Он дрался и чуть ли не в каждом дерби с «Фенербахче», и во время предыгровой разминки, и на тот момент с одним из лучших друзей Семихом Шентюрком. То, что с ним происходило на закате карьеры футболиста, не стало сюрпризом. Хотя это перебор даже по его меркам.

Нынешний Арда весьма самокритичен: во многих интервью признаёт ошибки прошлого и ругает себя за них. Поражает, как сильно он изменился. Речь даже не о характере, а о рассудительности и форме выражения мыслей. Туран-тренер открыт к диалогу и старается говорить всё игрокам напрямую, а таких специалистов немного. Именно он даёт самые интеллектуальные и интересные интервью о футболе в Турции. Живо реагирует на происходящее во время матчей и часто получает карточки, но при этом делится бешеной энергией с командой. Арда умеет её как следует зарядить и в этом плане напоминает, возможно, одного из лучших мотиваторов в истории футбола Фатиха Терима».

Фатих Терим и Арда Туран

Фатих Терим и Арда Туран

Фото: UEFA via Getty Images

«У него очень возрастная команда, — продолжает Керимов. — Есть даже те, с кем он играл — например, Джанер Эркин. Вместе с тем Арда умело держит дистанцию. Ещё «вчера» Эркин был другом и братом Турана, а сейчас называет его учителем. Сказывается и авторитет суперзвезды по меркам Турции и футболиста, который играл под руководством Диего Симеоне, Луиса Энрике и того же Терима. Он очень многое впитал от работы с ними».

Турана сравнивают с несколькими топ-тренерами. Какой футбол он ставит?

Говоря о главной мечте, Туран называл победу в Лиге чемпионов с «Атлетико». Но, разумеется, только после Симеоне, ставшего для него больше чем просто тренером. Поэтому удивляться всего 19 пропущенным мячам «Эюпспора» в 18 турах не стоит. «Фенербахче» Жозе Моуринью, для сравнения, пропустил 18 раз, а звёздный «Галатасарай» — 21. Умопомрачительный результат для новичка лиги.

«В обороне мы выстраиваемся в 4-4-2, прямо как у Чоло. Хотя я его спрашивал, почему он сейчас играет 5-3-2. Мне нравится этот метод, думаю, он послужит очень хорошим примером для будущего турецкого футбола. Чтобы становиться лучше, нужно начинать с обороны и оставлять больше игроков сзади», — говорил Туран.

Луис Энрике — тоже ролевая модель для него: «Даже при том, что Луис не всегда брал титулы, он проделал большую работу на уровне построения игры и доказал это в том числе со сборной Испании. Если мы сможем расширить и улучшить его стиль, для нас это будет идеально. Мы много работаем и изучаем методы других тренеров, пробуем сыграть и с пятёркой защитников. В атаке, в зависимости от соперника, придерживаемся схем 4-3-3, 4-3-1-2 или 5-4-1. Нужно совмещать разные методы, исходя из игроков, которые у нас есть. Мы продолжаем вырабатывать собственный стиль».

Арда Туран и Луис Энрике

Арда Туран и Луис Энрике

Фото: Burak Akbulut/Getty Images

При этом в Турции Турана вообще называют «новым Йоханом Круиффом». А к какому специалисту его футбол реально ближе? Объясняет Эльвин Керимов.

«В Первой лиге «Эюпспор» старался доминировать, больше владел мячом и играл через короткий пас. Прямо как «Барселона» Луиса Энрике. В Суперлиге уровень сопротивления совсем другой, поэтому процент владения логично упал. Команда стала играть проще, тем не менее всё равно зачастую действует первым номером не только против уступающих в классе соперников. Для неё нет авторитетов.

Появилось больше вертикальной игры и позиционной обороны, как у Диего Симеоне. Туран сам говорил, что ориентируется на Терима, Энрике, Симеоне. По смелости, умению делать замены и управлять игрой — на первого. По действиям с мячом — на второго. По построению обороны — на третьего. В зависимости от матчей, акцент уходит в ту или иную сторону».

В турецкой лиге хватает звёзд. Но не в «Эюпспоре». Или нет? Керимов опровергает

Чемпионат Турции давно стал местом, куда активно подписывают известных игроков на спаде либо в преклонном футбольном возрасте. А иногда туда залетают и топ-футболисты в расцвете сил, как Виктор Осимхен.

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В основном именитыми личностями могут похвастаться только флагманы вроде «Фенербахче», «Галатасарая», «Бешикташа». В меньшей степени — «Трабзонспор» (есть Стефан Савич) и «Истанбул» (Кшиштоф Пёнтек). У «Эюпспора», на первый взгляд, единственная звезда — тренер Арда Туран. Эльвин Керимов с такой постановкой не согласен.

«На самом деле, по турецким меркам команда звёздная — одна из самых возрастных и опытных. По сравнение с периодом в Первой лиге состав заметно изменился. Футболисты идут в том числе к Арде Турану. По сути, он исполняет ещё и обязанности спортивного директора. Возможно, у него лучший набор игроков среди дебютантов в истории Суперлиги. Сыграло роль и местоположение клуба. Эюп — пригород Стамбула. Сюда приглашать легче. Возможно, при ином раскладе сюда не поехал бы и сам Туран.

Да, Джанеру Эркину 36 лет. Но его левая нога — лучшая в Турции за последние 15 лет. Будучи левым защитником, за карьеру он сделал 125 голевых передач и продолжает их отдавать. Лео Дюбуа — бывший игрок «Лиона» и сборной Франции. Фредрик Мидтшё — экс-капитан «АЗ Алкмар» и бывший футболист «Галатасарая», держит уровень и в 31 год. Дорукхан Токёз был ключевой фигурой в чемпионском «Трабзонспоре», выступал за сборную и «Бешикташ». Эмре Акбаба — классная «десятка», в прошлом звезда «Галатасарая», его очень ценил Винченцо Монтелла в «Адане».

Лео Дюбуа

Лео Дюбуа

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Карьера выступавшего за «Шальке» Ахмеда Кутуджу шла на спад. Туран её воскресил, — добавляет Керимов. — Теперь вингер снова в сборной и один из лучших бомбардиров лиги. Анастасиос Хадзийованнис — игрок сборной Греции. Эмре Мор закопал свою карьеру, но эпизодами даёт класс. У Рубена Везу огромный опыт в Ла Лиге, Берке Озер предотвратил 11 голов, он сейчас лучший вратарь чемпионата. Все эти футболисты по меркам Турции считаются топами. Данный состав собрали прямо под нынешний сезон. И он выстрелил, хотя многие подобные проекты терпели крах».

У «Эюпспора» нет большого бюджета. Похоже, это выскочка на один сезон

В истории футбола хватало таких команд-сенсаций. Эталонный пример из той же Турции — «Бурсаспор», в 2010 году ставший первым с 1984-го чемпионом не из Стамбула. Сейчас же команда рухнула в четвёртую по силе лигу. «Эюпспор» не обладает мощным бюджетом. Его ждёт подобная участь? У Эльвина Керимова прогноз неутешительный.

«Турецкий футбол никогда не живёт завтрашним днём. Пока у «Эюпспора» есть Туран, это перспективный проект. Понятно наверняка — надолго Арда не задержится. Сейчас главная задача — вывести команду в еврокубки, причём сформировалась она в процессе. Изначально нужно было просто не вылететь. Вполне вероятно, в Лигу конференций «Эюпспор» пробьётся. Хотя если бы не вратарь, было бы гораздо сложнее. Команда играет лучше того же «Бешикташа», который идёт строчкой ниже.

Закрепиться на топ-уровне в Турции среднему классу невозможно — долгосрочных проектов среди него здесь не бывает. Сейчас у многих сильных клубов проблемы, тем не менее они рано или поздно вернутся на прежний уровень. «Эюпспору» же задержаться на высоком уровне будет очень трудно. У него нет аномально богатого президента. Это скромный клуб, которому нужно вкладываться в базу и инфраструктуру. Иначе не приходилось бы проводить домашние матчи на стадионе «Касымпаши», чем сильно недоволен Туран».

Арда Туран

Арда Туран

Фото: Murat Sengul/Getty Images

Президент «Эюпспора» — ярый поклонник «Галатасарая». Но это нормально

Представьте, какой скандал поднимется в России, если условный босс «Ростова» или «Крыльев Советов» заявит о любви к «Зениту» или «Спартаку». В Турции ничего подобного нет. Более того, именно симпатия президента «Эюпспора» Мурата Озкая (владеет занимающейся арендой автомобилей компанией) к «Галатасараю» помогла заманить в клуб Арду Турана. Спасибо за историю Эльвину Керимову.

«В Турции все болеют за одну из трёх-четырёх команд. Этого никто не скрывает. Мурат Озкая мало того, что переживает за «Галатасарай», так ещё и имеет членство в его клубе. То же самое было с недавним президентом «Сивасспора», который заодно входил в клуб «Фенербахче». Привлечь единомышленника Арду Турана Озкая помог именно данный фактор. Они давно знакомы. Когда «Галатасарай» выигрывал чемпионство, Мурат даже присутствовал на церемонии награждения.

За три недели до матча «Эюпспора» с «Галатасараем» «гремела» вся Турция. Особенно та её часть, поддерживающая теорию «антифенеровского заговора». Ходили слухи, что команда Турана сдаст матч. Тем не менее она зацепила ничью и билась до конца».

Арда в «Эюпспоре» ненадолго. А вот кто давно не меняет место работы:
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