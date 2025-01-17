Как дела у российских тренеров за границей. Черчесов остаётся, Бердыев идёт к суперуспеху

За рубежом востребованы не только российские футболисты. Тренеров тоже приглашают работать в иностранные лиги и сборные, пусть и далёкие от топ-5. Сейчас там трудятся восемь специалистов, которые вам хорошо знакомы. И дела у них складываются по-разному: Станислав Черчесов ещё недавно мог быть уволен после смены президента Федерации футбола Казахстана, Леонид Слуцкий – любимец в Китае, а Андрея Чернышова наверняка очень уважают в Индии.

Станислав Черчесов, 61 год, сборная Казахстана

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Черчесов сменил Магомеда Адиева 31 июля. Казахстан не попал на Евро-2024, поэтому у нового тренера было время адаптироваться и ко всему привыкнуть в период матчей Лиги наций. И начал Станислав Саламович здорово: с ничейного результата с Норвегией, где впереди бегал Эрлинг Холанд. Однако потом – пять поражений подряд и, как следствие, вылет из Лиги B. За эти полгода Черчесов не раз сталкивался с критикой, вступал в перепалки с журналистами, но не изменял себе. Тренер продолжает придерживаться своих принципов и теперь начнёт со сборной Казахстана отбор на чемпионат мира 2026 года. Смена президента федерации пока никак не отразилась на тренере. Уже 22 марта он займёт место на скамейке в матче с Уэльсом.

Леонид Слуцкий, 53 года, «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий Фото: Getty Images

Бывший тренер сборной России и ЦСКА отработал в Китае уже год. И даже выиграл трофей. Правда, это случилось в начале его работы, когда Слуцкий завоевал Суперкубок страны. А потом был интереснейший сезон, где «Шанхай Шэньхуа» не проигрывал в 24 матчах кряду и до последнего боролся за чемпионский титул, которого не было с 1995 года. Но в концовке чуть-чуть не повезло, итог – первое место отдали соседям из «Шанхай Порт». Впрочем, так высоко команда не забиралась с 2008 года.

Также Слуцкий впервые в своей карьере сыграл в азиатской Лиге чемпионов, а его команда всё ещё претендует на выход в плей-офф турнира. Всё решится в середине февраля, когда пройдут решающие матчи группового этапа. Самого Слуцкого в Китае всё устраивает, и уходить он пока не намерен.

Василий Березуцкий, 42 года, «Сабах»

Василий Березуцкий Фото: ФК «Сабах»

После работы ассистентом в ЦСКА, «Краснодаре», и «Шанхай Шэньхуа» Василий наконец-то получил первое самостоятельное назначение. Азербайджанский «Сабах» уволил хорвата Крунослава Рендулича, и 25 ноября команду возглавил россиянин. Начал неплохо: в пяти матчах чемпионата и Кубка – три победы, ничья и поражение. Цель команды конкретно не обозначена, однако, если Березуцкий заведёт её в топ-3, это уже будет хорошее достижение. Сейчас клуб на пятом месте в чемпионате и отстаёт от третьего на шесть очков. Чемпионат продлится до мая, так что время исправить ситуацию у тренера есть.

Курбан Бердыев, 72 года, «Туран»

Курбан Бердыев Фото: ФК «Туран»

Летом 2024-го Бердыев сменил менеджерскую работу в махачкалинском «Динамо» и вернулся к тренерству. Правда, выбор места работы стал слегка неожиданным – 72-летний специалист возглавил азербайджанский «Туран». Начал Бердыев неплохо: после 18 туров команда держится на третьем месте. Но, похоже, это максимум. На семь очков её опережает «Араз-Нахчыван», а далеко впереди всех «Карабах». Однако даже если «Туран» по итогам сезона выиграет бронзу, это уже будет супердостижение. Ведь в последний раз команда брала медали аж в 1995 году. А после недавнего возвращения в элитный дивизион клуб постоянно оказывался далеко от тройки.

Максим Лисицын, 47 лет, сборная Кыргызстана

Максим Лисицын Фото: kfu.kg

Максим работает в Кыргызстане с 2021 года. Сначала тренировал клуб, а потом получил назначение в сборную до 20 лет. Следующий шаг – взрослая команда, которую он впервые возглавил в сентябре 2023-го. Правда, всего на месяц. Дальше – работа с местным клубом «Дордой». А летом 2024 года – второй заход в главную сборную страны. И он объективно вышел неудачным. В отборе на ЧМ-2026 у Кыргызстана пять поражений в шести матчах. Очки зацепить удалось только с КНДР. И то с трудом. Поэтому не исключено, что вскоре с командой будет работать уже другой специалист.

Дмитрий Гунько, 48 лет, «Урарту»

Дмитрий Гунько Фото: fcurartu.am

Дмитрий основательно обосновался в Армении. Как тренер он начал работу там в ноябре 2020-го. Сначала возглавил «Ноа», с которым стал серебряным призёром. Потом – «Арарат», где добился аналогичного достижения. И наконец – приглашение в «Урарту», с которым Дмитрий работает с 2022 года. С того момента выиграно чемпионство, завоёван Кубок страны, реанимирована карьера Ивана Игнатьева. Кажется, тренера всё устраивает. При этом Дмитрий не раз повторял, что может вернуться в Россию. Однако конкретных предложений за это время он так и не получил.

Андрей Чернышов, 57 лет, «Мохаммедан»

Андрей Чернышов Фото: ФК «Мохаммедан»

Бывший тренер «Спартака» работает за рубежом с 2008 года, когда покинул брянское «Динамо». С того момента с какой экзотикой он только не сталкивался, а сейчас во второй раз зашёл в индийский футбол. Впервые Андрей оказался в «Мохаммедане» в июне 2021 года и тогда выиграл лигу Калькутты. А когда вернулся в 2023-м, то победил в местном чемпионате. После команда зашла в Суперлигу – закрытый турнир для элитных клубов страны, где «Мохаммедан» проводит первый сезон и сейчас занимает 12-е место.

Игорь Черевченко, 50 лет, «Истиклол»

Игорь Черевченко Фото: fc-istiklol.tj

Тренер вернулся в Таджикистан после не самого удачного периода в «Факеле». Да, ему удалось сохранить команду в РПЛ, однако уже в начале нынешнего сезона Черевченко был уволен. И его сразу пригласили обратно в «Истиклол». Неудивительно: в предыдущий заход специалист выиграл чемпионат и Кубок. Так что Игоря действительно ценят на его родине. После возвращения – вновь победа в чемпионате. Однако «Истиклол» там действительно доминирующий клуб. И если у Черевченко ещё раз появится предложение из России, то он его наверняка рассмотрит.