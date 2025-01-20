Эти возрастные экс-легионеры РПЛ до сих пор в деле! Кто-то наверняка вас удивит. Часть №2

Мы уже вспомнили 13 футболистов от 35 лет и старше, которые сверкали в РПЛ и до сих пор в деле. Без лишних предисловий продолжаем.

Томаш Нецид, 35 лет

Томаш Нецид Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/fkvz.cz

Где и когда играл в России: ЦСКА (2009-2015)

Где играет сейчас: «Виктория» Жижков, Чехия

С этого сезона Нецид выступает во второй чешской лиге. Причём это не понижение в классе, поскольку ранее Томаш из-за травмы колена потерял место в основе «Богемианса» и пылил за его фарм в третьей. А теперь доказывает, что забивать он не разучился. За 16 матчей у долговязого нападающего 13 мячей! Плюс вдобавок два ассиста. Статистика на зависть всем нынешним армейцам. В среднем на результативное действие у него уходит 81,6 минуты. И ведь не за клуб-гегемон: «Виктория» идёт четвёртой и отстаёт от третьего места, дающего право сыграть в плей-офф за повышение в классе, на четыре очка. Может, пора в команду посильнее? Как раз трансферное окно в Чехии скоро откроется.

Хуан Инсаурральде, 40 лет

Хуан Инсаурральде Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/Getty Images

Где и когда играл в России: «Спартак» (2012-2015)

Где играет сейчас: «Атлетико Сармьенто», Аргентина

«Инсу… Инсу… Инса… Инсаурральде», как его называл Геннадий Орлов, востребован даже на пятом десятке! И не абы где, а в команде высшей аргентинской лиги. Да, в 26-й из 28 по итогам прошедшего сезона, и тем не менее. В 2024 году на счету грозы комментаторов 38 матчей во всех турнирах. Практически все — с капитанской повязкой. Между прочим, «Атлетико Сармьенто» пропустил лишь 28 раз за 27 игр. Меньше, чем «Расинг» с третьей позиции, и практически столько же, сколько «Тальерес» со второй. А что голов забили мало, так это не к центральным защитникам вопросы.

Томаш Губочан, 39 лет

Томаш Губочан Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/mskzilina.sk

Где и когда играл в России: «Зенит» (2008-2014), «Динамо» (2014-2016)

Где играет сейчас: «Жилина», Словакия

Губочан участвовал в чемпионской гонке в России и продолжает делать это на родине в составе «Жилины», которая и дала ему дорогу в футбол. Трёхочковое отставание от «Слована» вполне отыгрываемо, особенно когда в составе столь опытный защитник. Из 18 матчей железный Томаш пропустил только два. Не просто так в Петербурге его полюбили за самоотверженность и жажду борьбы. С 2022-го по 2023-й, кстати, он выступал в кипрской «Кармиотиссе» и успел немного поиграть под руководством Александра Кержакова.

Артур Енджейчик, 37 лет

Артур Енджейчик Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/Getty Images

Где и когда играл в России: «Краснодар» (2013-2016)

Где играет сейчас: «Легия», Польша

Защитник как зимой 2017-го вернулся в именитый польский клуб, так до сих пор там и играет. И 37-летний возраст — не помеха. Оставаться основным ему уже трудно, однако хватает и ротации: Енджейчик поучаствовал в 14 матчах, в том числе в двух еврокубковых в Лиге конференций. Полных набралось только три. «Легия» переживает не лучшие времена, в последний раз она становилась лучшей в Польше пять лет назад. Есть осязаемые шансы вернуть титул: до первого места не хватает шести очков. Было бы красиво проводить Артура на пенсию с золотой медалью.

Рето Циглер, 38 лет

Рето Циглер Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/Getty Images

Где и когда играл в России: «Локомотив» (2012)

Где играет сейчас: «Сьон», Швейцария

Циглера помнят в основном по «Тоттенхэму» и «Сампдории», но на несколько месяцев он заскочил и в «Локомотив». 16 января ему исполнится 39, и вместо завершения карьеры Рето делит раздевалку с Антоном Миранчуком. Только вот, в отличие от россиянина, играет защитник мало. Всё-таки годы берут своё, а быть Инсаурральде или Губочаном дано не каждому. В нынешнем сезоне на его счету семь выходов на поле. «Сьон» вместе с ним располагается в середине таблицы.

Йоан Молло, 35 лет

Йоан Молло Фото: Юрий Стрелец, «Чемпионат»/ФК «Олимпик Алес»

Где и когда играл в России: «Крылья Советов» (2015-2016, 2018), «Зенит» (2017)

Где играет сейчас: «Олимпик Алес», Франция

Высоким уровень, где обосновался Молло, точно не назвать. Тем не менее он по-прежнему на плаву. В «Олимпик Алес» Йоан прописался полтора месяца назад. Это команда из пятой французской лиги, а ранее он выступал в четвёртой за «Истр». В нынешнем сезоне у вингера 13 матчей и одна голевая передача. Последний раз некогда герой Самары играл в высшей лиге четыре года назад, когда боролся за высокие места в греческом чемпионате с «Панатинаикосом». Сразу видно — человек получает удовольствие от футбола. И неважно, какого уровня.

Тони Шуньич, 36 лет

Тони Шуньич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/hskzrinjski.ba

Где и когда играл в России: «Кубань» (2014-2015), «Динамо» (2017-2020)

Где играет сейчас: «Зриньски», Босния и Герцеговина

Поиграв в «Динамо», защитник отправился на заработки в Китай и в феврале прошлого года подумал, что было бы неплохо под финал карьеры снова завоевать чемпионство с родным клубом. С первой попытки не удалось: «Борац» опередил «Зриньски» на два очка. Сейчас есть трёхочковый задел, но Шуньич не приложил для него больших усилий, выйдя на поле всего шесть раз. Если получится взять титул, это явно скрасит малую практику.

Налдо Гомес Перейра, 36 лет

Налдо Гомес Перейра Фото: РИА Новости/Getty Images

Где и когда играл в России: «Краснодар» (2016-2017)

Где играет сейчас: «Расинг Ферроль», Испания

Налдо не слишком-то много играл в России, отбегав сезон за «Краснодар». Хотя такая история для него типична: за карьеру он сменил 13 команд. 14-й, если он там не закончит, станет обитатель Сегунды «Расинг Ферроль». Предыдущий сезон вместе с бразильцем феррольцы спокойно завершили в середине таблицы, а вот в нынешнем ситуация непростая: 20-е место из 22 при пятиочковом отставании от спасительной зоны. Налдо вышел на поле 21 раз, пропустив всего один тур, и даже похоронил «Картахену» победным ассистом. Видимо, чтобы спастись, придётся ещё и забивать. Как «Ростову» и «Томи» в РПЛ.

Бибрас Натхо, 36 лет

Бибрас Натхо Фото: Денис Тырин, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: «Рубин» (2010-2013), ЦСКА (2014-2018)

Где играет сейчас: «Партизан», Сербия

Натхо отыграл практически по 150 матчей в двух российских клубах: 147 в «Рубине» и 142 — в ЦСКА. Результат в «Партизане» давно перешагнул обе этих планки — в сербском гранде, где Бибрас провёл четыре с половиной года, у него уже 233 выхода на поле. Полный порядок и с результативными действиями — 69+62. Только в нынешнем сезона в активе израильтянина 19 игр, семь голов и девять ассистов. А речь вообще-то про ветерана, которому в феврале стукнет 37 лет. Дела у самого клуба, правда, не слишком-то ладятся: удивительным образом вылетели из квалификаций всех трёх еврокубков, да и в чемпионате от «Црвены Звезды» аж на 17 очков отстают. Им бы 10 таких Натхо в основу. И 11-го с ростом повыше — на ворота.

Ивелин Попов, 37 лет

Ивелин Попов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/botevplovdiv.bg

Где и когда играл в России: «Кубань» (2012-2015), «Спартак» (2015-2018), «Рубин» (2018), «Ростов» (2019-2020), «Сочи» (2020-2022)

Где играет сейчас: «Ботев», Болгария



Отыграв в России десятилетие, Попов не завязал с футболом и напоследок решил попылить на родине. Получается очень даже неплохо — прекрасная техника с возрастом никуда не ушла. В прошлом сезоне, например, Ивелин отдал решающий ассист в финале Кубка, а в целом за 36 матчей оформил солидные 8+11. В нынешнем получается скромнее, но тоже неплохо: 1+6 за 24 встречи. Пока есть гегемон в лице «Лудогорца», за чемпионство цепляться трудно. Зато вторую строчку «Ботев» сейчас как раз занимает.