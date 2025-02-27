Эти футболисты уже забили в РПЛ больше, чем в прошлом сезоне. Вспыхнул не только Угальде

До рестарта РПЛ остался один день. Для некоторых футболистов нынешний сезон складывается успешнее предыдущего с точки зрения статистики. Рассказываем, кто и игроков забил уже больше мячей, чем за весь прошлый сезон. В списке учтены голы только в РПЛ. И там нет Алексея Батракова, поскольку в прошлом сезоне он провёл на поле всего 362 минуты, так что сравнивать его данные не очень корректно.

Манфред Угальде («Спартак»)

Сезон-2023/2024: 0 голов

Сезон-2024/2025: 15 голов

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игра Угальде в нынешнем сезоне — приятный сюрприз для болельщиков «Спартака». 15 голов в РПЛ, первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Манфред ударно закрыл 2024 год — серией из четырёх матчей с забитыми мячами (девять голов на этом отрезке). А что было в прошлом сезоне? 12 встреч (девять — в основе) — ни одного гола! Тогда все смеялись и над футболистом, и над менеджментом «Спартака». Теперь реакция прямо противоположная. Если Манфред продолжит в том же духе, то наверняка совсем скоро уедет в один из топовых европейских чемпионатов. А «Спартак» получит приличные деньги.

Максим Глушенков («Зенит»)

Сезон-2023/2024: 7 голов

Сезон-2024/2025: 8 голов

Максим Глушенков (в центре) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Глушенков мощно начал нынешний сезон — семь голов по итогам четырёх туров. За три недели он забил столько же, сколько за весь прошлый сезон в составе «Локомотива». Тогда ни у кого не возникало вопросов по поводу того, кто лучший футболист в РПЛ. Впрочем, дальше в дело вмешались травмы. В итоге Максим отыграл всего 10 матчей в турнире и провёл на поле в общей сложности 668 минут. Это почти в два раза меньше, чем у того же Угальде. Несмотря на это, Глушенков сохраняет статус лучшего бомбардира «Зенита» в сезоне. Сколько забьёт во второй части?

Николай Комличенко («Ростов»)

Сезон-2023/2024: 4 гола

Сезон-2024/2025: 6 голов

Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Начало прошлого сезона — идеальный отрезок для фактурного нападающего «Ростова». Три гола в четырёх матчах — отличный старт. А дальше что-то пошло не так. За оставшуюся часть чемпионата Николай отличился всего один раз. Важно отметить, что Комличенко почти не попадал в основу, начиная с середины сентября. В первой половине этого сезона Николай вышел в стартовом составе в 12 случаях из 15. Любопытно, что пять из шести голов форвард оформил на домашнем стадионе. В этом сезоне Николай провёл на поле 1085 минут, в прошлом — 1251.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Сезон-2023/2024: 3 гола

Сезон-2024/2025: 5 голов

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мостовой забил всего три мяча за весь прошлый сезон. Правда, он отыграл 21 матч и провёл на поле в общей сложности 1007 минут. Андрей дважды отличился в первой половине сезона и приплюсовал к этому один гол в марте 2024 года. В этом сезоне всё немного веселее. Во-первых, Мостовой отбегал уже 821 минуту. Во-вторых, отгрузил пять мячей в ворота соперника. «Акрон» — любимый соперник Андрея в нынешнем сезоне (огорчил его три раза). Футболист «Зенита» очень прилично провёл два заключительных месяца в первой части сезона — четыре гола и две результативные передачи.

Хуан Босельи («Пари НН»)

Сезон-2023/2024: 3 гола

Сезон-2024/2025: 5 голов

Хуан Босельи (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уругваец забил всего один мяч в первой части прошлого сезона. А потом добавил два после зимнего перерыва. Любопытно, что два из трёх голов Хуан оформил в матчах с «Оренбургом». Первая половина нынешнего сезона — совсем другое дело. Босельи уже забил пять мячей, четыре из них — в гостевых встречах. Правда, есть один не самый приятный момент. Дело в том, что Босельи, как правило, забивает в тех матчах, когда команда в итоге проигрывает. Четыре из пяти голов южноамериканца пришлись именно на такие встречи.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Сезон-2023/2024: 0 голов

Сезон-2024/2025: 5 голов

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дивеев завершил прошлый сезон без забитых мячей. Ничего страшного, если учитывать, что он играет на позиции центрального защитника. С другой стороны, Игорь пропустил всю первую часть сезона из-за травмы. Во второй — провёл 10 матчей. А теперь он занимает второе место в команде по голам (пять) после нападающего Тамерлана Мусаева (семь). В отличие от Максима Осипенко из «Ростова», Дивеев не бьёт пенальти. Игорь забил четыре раза в первых четырёх турах, после чего притормозил, что не должно удивлять, с учётом его позиции на поле.

Илья Самошников («Локомотив»)

Сезон-2023/2024: 1 гол

Сезон-2024/2025: 4 гола

Илья Самошников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самошников значительно прибавил в результативности в сравнении с прошлым сезоном. Помогла в том числе и смена позиции на поле, ведь теперь Илья играет ближе к атаке. Правый фланг «Локомотива» превратился в грозное оружие для соперников. В этом сезоне Самошников уже закинул четыре мяча (два — в матче со «Спартаком»). Если Илья забивает, то железнодорожники обязательно побеждают. Правда, пока Самошников отличается исключительно в домашних встречах, а вот на выезде с голами всё плохо.

Иван Обляков (ЦСКА)

Сезон-2023/2024: 3 гола

Сезон-2024/2025: 4 гола

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обляков забил за шесть туров этого сезона больше мячей, чем за весь прошлый. Правда, после этого Иван сбавил в плане результативности и выдал серию из 11 матчей без голов. Самой успешной для Облякова оказалась игра с «Акроном». Команда разнесла соперника (4:0), а полузащитник отгрузил два мяча в ворота тольяттинского клуба. Пока Иван забивает только в тех встречах, в которых ЦСКА не просто обыгрывает соперников, но и делает это с крупной разницей в счёте.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Сезон-2023/2024: 0 голов

Сезон-2024/2025: 4 гола

Жерзино Ньямси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник перешёл в «Локомотив» в начале 2024 года. Во второй половине прошлого сезона отыграл восемь матчей, но не забил ни разу. Теперь ситуация совсем иная. Ньямси дважды огорчил «Ахмат», по разу — «Оренбург» и «Спартак». Сейчас Жерзино делит третье место в команде по голам с Ильёй Самошниковым. Чаще в составе «Локомотива» в этом сезоне забивали только Алексей Батраков (10) и Дмитрий Воробьёв (пять). По количеству минут на поле Ньямси занимает первое место из всей этой четвёрки.

Лукас Вера («Химки»)

Сезон-2023/2024: 1 гол

Сезон-2024/2025: 4 гола

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вера отбегал прошлый сезон в составе «Оренбурга». Его хватило всего на один гол — аргентинец огорчил ЦСКА в 5-м туре. А дальше — по нулям. Смена обстановки позитивно сказалась на результативности южноамериканца. Вера огорчил «Рубин» в 3-м туре, после чего не забивал на протяжении девяти матчей. Лукас прибавил в концовке года — забил по мячу в ворота трёх топ-клубов (московского «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива»). Сейчас Лукас делит первое место в команде по голам вместе с Зелимханом Бакаевым.