Российский вратарь стал своим в Австрии. Худякова называют «Путиным» и готовят к ЛЧ

Поток россиян в европейские лиги не ограничился одним Сафоновым — прошлым летом австрийский «Штурм» подписал свободного агента 20-летнего Даниила Худякова. Рассказываем, как прошли эти полгода для нашего вратаря.

Худяков заменил арендованного кипера «Брайтона» и принёс «Штурму» первую победу в ЛЧ

Даниила брали полноценным конкурентом Кьеллу Схерпену, которого арендовали у «Брайтона» на два года и который отыграл половину чемпионского сезона-2023/2024. Руководство гордилось подписанием россиянина: «Несмотря на юный возраст, Даниил уже приобрёл большой опыт на очень высоком уровне. Мы рады, что он теперь с нами в Граце, абсолютно уверены в его потенциале и в том, что в будущем нам будет очень здорово с ним».

Даниил Худяков и Матвей Сафонов Фото: ПСЖ

Во время предсезонных сборов Худяков сыграл в двух матчах. Во встрече с «Порту» пропустил между ног, хотя по факту действовал правильно в голевом эпизоде. А потом сыграл против «ПСЖ» с Сафоновым, пропустив уже два мяча.

После этого россиянин не выходил на поле почти четыре месяца. В отличие от Луиса Энрике, тренер «Штурма» напрочь избегал ротации вратарей. Даже на ранних этапах Кубка Австрии играл Схерпен. Однако в конце ноября нидерландец выбыл из-за операции на колене — прямо перед матчем с «Жироной» в Лиге чемпионов.

Россиянину доверили место в старте, и Даниил дебютировал в официальных матчах с «сухаря». Кризисная «Жирона» смогла создать только один убойный момент, который умудрилась гениально запороть. В первом тайме каталонцы прострелили на дальнюю штангу ворот Худякова — зона была абсолютно пуста, и полузащитник Иван Мартин мог спокойно завершать. Но вместо этого пробил выше ворот. По xG момент Мартина оценили в 0,98. Больше как таковой работы у Даниила не было.

Тем приятнее, что первый сухой и победный матч австрийцев в ЛЧ пришёлся на дебют россиянина, «отдыхавшего» от официальных матчей почти два года.

Через пару дней Худяков дебютировал уже в австрийской Бундеслиге против «Альтаха». Голкипер оформил несколько сейвов и отбил мяч ногой с близкого расстояния, но всё равно пропустил. Игрок «Альтаха» пробил с близкого расстояния после углового — мяч пролетел рядом с Даниилом, тот мог выручать и даже слегка коснулся мяча перчаткой, но не похвезло. Сыграли вничью.

В следующем туре уже разгромили «Тироль» (3:0), несмотря на игру в меньшинстве с 41-й по 72-ю минуту. Худякова в том матче особо не проверяли: соперник нанёс всего один удар в створ.

Даниил Худяков Фото: ФК «Штурм»

На данный момент последняя официальная игра Даниила за «Штурм» — против «Лилля» в Лиге чемпионов. Французы в этом сезоне устраивают сенсацию за сенсацией (обыграли «Реал» и мадридский «Атлетико»), однако против Худякова пришлось попотеть. В первом тайме «доги» забили два мяча, но потом упустили преимущество, пропустив в концовке первого и начале второго тайма. «Лилль» вернул победный счёт только на 81-й минуте и сохранил его до конца. За этот матч Даниила ругать совсем не хочется. Да, пропустил три мяча, но при этом оформил шесть сейвов, оставив «Штурму» шансы до последнего.

Что дальше?

Сейчас австрийский футбол на паузе, поэтому команда Худякова довольствуется товарищескими матчами. На данный момент перспективы Даниила как первого номера до конца не ясны: Схерпен вернулся после операции, и теперь тренерскому штабу придётся выбирать. Хотя суммарно в товарняках россиянин сыграл в трёх таймах из четырёх возможных. Схерпен провёл первую половину матча со швейцарским «Грассхоппером» и пропустил один мяч, а Худяков отыграл свою половину «на ноль».

Даниил Худяков Фото: Imago/TASS

Если же брать в расчёт стратегию «Штурма», Даниил имеет большие шансы стать основным вратарём. Австрийцы работают на развитие футболистов и их перепродажу в более богатые клубы. Спортивный директор Михаэль Паренсен открыто заявил в интервью: «В «Штурме» нет ни одного игрока, которого невозможно продать». Как пример, этой зимой расстались с датчанином Микой Биеретом — он уехал в «Монако» за € 13 млн. Кроме того, Схерпен — арендованный вратарь из «Брайтона», так что перепродать его не получится. В отличие от Худякова, который ещё и молод: ему только недавно исполнился 21 год.

В команде и среди болельщиков Даниила успели полюбить. К примеру, экипировщик «Штурма» шутливо называет россиянина «Путиным», а в комментариях в соцсетях россиянина считают талантливым пополнением во вратарской линии.

Худяков тоже доволен трансфером. Из интервью клубному сайту стало известно, что на зимних каникулах Даниил оформил необходимые документы, чтобы перевезти в Австрию жену.

Даниил Худяков вратарь «Штурма» «Мне очень нравится в городе, Грац действительно уютный и красивый. «Штурм» — отличный клуб, в котором я так же хорошо обосновался».

Следующий официальный матч «Штурма» состоится 21 января — у австрийцев выездной матч с «Аталантой» в ЛЧ. Ещё через неделю сыграют с «Лейпцигом» в последнем туре основного этапа, но уже дома. Есть все шансы, что в старте выйдет именно Худяков. А уже в феврале возобновится австрийский футбол: сейчас «Штурм» идёт на первом месте в чемпионате и может выиграть очередное золото.