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Трансферы РПЛ, зима-2025, кто уже перешёл, кого купили клубы, список, подробности: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА

Странная трансферная зима в РПЛ. Закупаются не те, от кого этого ждали в первую очередь
Дмитрий Зимин
Странная трансферная зима в РПЛ
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«Пари НН» — неожиданный лидер по числу новичков.

РПЛ до сих пор живёт в малоинтересной трансферной реальности, в которой очень мало подписаний. Да, кто-то может возразить, ведь окно для этого до сих пор не открыто. Но мы прекрасно помним, как было год назад: тогда к 20-м числам января многие клубы уже оформили основные сделки, пусть и зарегистрировали их уже в официальный трансферный период. Сейчас топы существуют исключительно в мире слухов. И попыток удержать лидеров — как «Динамо» или «Зенит». И это тоскливо.

Поэтому обращаемся ко второй восьмёрке РПЛ. Там хоть какая-то жизнь. «Акрон» зацепил «нового Лончара», «Ахмат» увёл вратаря из Казахстана и ждёт нападающего, интересное подписание сделал «Оренбург». А «Пари НН» и вовсе рекордсмен. Хотя кто бы мог подумать.

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Так кого подписали команды второй восьмёрки?

Давайте пойдём по занимаемым местам. «Акрон» недавно объявил о переходе Ифета Джаковаца из «Бачка-Тополы», за которую он выступал с 2021 года. А болельщики уже успели окрестить его «новым Лончаром». Позиции на поле у них и правда похожи, так что теперь Зауру Тедееву предстоит подумать, как их разместить. Интересно, что Джаковац в прошлом году стал вызываться в сборную Боснии и Герцеговины. Так что «Акрон» действительно ухватил статусного игрока за небольшие деньги. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера — € 1 млн при рыночной в € 3 млн.

Ифет Джаковац

Ифет Джаковац

Фото: Imago/TASS

Следом за «Акроном» в таблице располагаются «Крылья» — единственный клуб из второй восьмёрки, который не только никого не подписал, но и даже не вернул никого из аренд. Так что в графе переходы — 0. Однако вряд ли этому стоит удивляться, если учитывать тяжёлое положение клуба после заявлений губернатора. При этом задачи, судя по заявлениям нового председателя совета директоров, не меняются. Команда должна быть в топ-8 по итогам сезона.

Махачкалинское «Динамо» отпустило в «Сокол» Владимира Ковачевича и Антона Крачковского в Азербайджан. Они ушли в команду к Курбану Бердыеву, который сам работал в Махачкале. Подписание тоже есть — 20-летний нападающий Кирилл Помешкин. Прошлый сезон стал для него очень крутым во Второй лиге, где он забил 12 мячей в 27 матчах. Это привлекло внимание «Динамо». Такой вот резкий взлёт в карьере футболиста.

Кирилл Помешкин

Кирилл Помешкин

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Руководство «Пари НН», кажется, сделало всё для комфорта Виктора Гончаренко. На зимние сборы с тренером поехали с не одним и даже не двумя новичками. Новые нападающие — Александр Кокшаров (аренда из «Краснодара») и Вячеслав Грулёв (трансфер из «Динамо»), защитник Ярослав Крашевский, которого вытащили из «Химика», и полузащитник Иван Сутугин, чья аренда там же закончилась. Также к команде присоединились Илья Агапов (аренда из ЦСКА) и Хуан Камило Кастильо Андраде (трансфер из колумбийской «Форталесы Сипакира»). Но при этом есть потери: с Дмитрием Тихим клуб расторг соглашение, а Дана Глейзера отпустил в «Кайрат». Однако такой кампании по численности пока нет ни у кого в РПЛ. Безусловные лидеры.

У «Химок» только одно возвращение из аренды, при этом команда уже на сборах в Турции и вовсю тренируется. Это для тех, кто переживал за финансовое будущее. А с учётом количества игроков в заявке, потеря нескольких вряд ли сильно отразится. Хоть и футболисты постепенно уходят: Сергей Терехов, Неманья Анджелкович, Кирилл Панченко, Хетаг Хосонов и другие. Говорят о подписании Александра Долгова, но эту информацию ещё не подтверждали.

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«Факел» традиционно скромно проводит любое трансферное окно: пока только подписание свободным агентом белорусского полузащитника Антона Ковалёва. «Ахмат» тоже спокоен, взял разве что вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова. Зато, похоже, в стартовый состав. При этом Сергей Ташуев подтвердил, что трансферы ещё будут. Но надо немного подождать.

Ждёт и «Оренбург» после прихода нового руководства. Но там всё понятно: надежда сохраниться в РПЛ ещё не мертва, так что с переходами никак нельзя ошибаться. Пока подписан свободным агентом Алексей Татаев, ранее игравший в Чехии. Плюс ушёл защитник Перес, бесплатно. В остальном – тишина.

Так а что у топов?

Штиль. «Зенит» живёт в парадигме, что трансферы вот-вот осуществятся. Но пока всё ограничивается короткими комментариями босса клуба Александра Медведева. И, если ориентироваться на них, близких к финишу историй нет. Зато все приехали на сбор вовремя. Клаудиньо и Вендела клуб до лета намерен сохранить.

А вот у «Динамо» другая проблема — Бителло не приехал на сбор и остался в Бразилии. А одно из предложений от «Ботафого» клуб даже устраивает. Бителло уже обеспечил себе крупный штраф, а дальше всё зависит от него. Самовольный разрыв контракта повлечёт ещё более серьёзные последствия. Так что надо возвращаться. Как бы тяжело ни было. У «Динамо» сейчас ни одного зимнего подписания. Но это привычная картина.

Бителло

Бителло

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» ведёт себя странно и пока только отпускает. Контракты расторгнуты с Виллианом Жозе и Томашем Таварешем. Клуб взял на сбор много молодёжи, но ни Пабло Солари, ни Ильи Помазуна, ни Абеля Бретонеса пока нет. Как никого нет и у ЦСКА. За исключением зенитовца Ананьева и нескольких игроков, вернувшихся из аренд. «Локомотив» тоже принимает футболистов после их недолгих командировок в другие клубы. А трансферы пока не предвидятся.

Другой активности наверняка ждали и от «Краснодара», учитывая, что команда идёт в лидерах РПЛ. Но пока всё заканчивается бесконечным потоком слухов без какой-либо конкретики. У «Ростова» и «Рубина» – тоже одна большая тишина.

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