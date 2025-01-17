Чемпионские гонки в Англии и Испании, огонь в Италии. Главные матчи выходных

Сезоны в европейских лигах перевалили за середину. Развязка всё ближе, и каждый тур становится всё важнее для команд. Мы традиционно отобрали лучшие игры предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.