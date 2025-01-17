Чемпионские гонки в Англии и Испании, огонь в Италии. Главные матчи выходных

Сезоны в европейских лигах перевалили за середину. Развязка всё ближе, и каждый тур становится всё важнее для команд. Мы традиционно отобрали лучшие игры предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Аталанта» — «Наполи»: суббота, 18 января, 22:45 мск
Интрига: битва двух претендентов на золото Серии А.
«Наполи» — лидер Серии А. Да, команда Антонио Конте теряет Хвичу Кварацхелию, уходящего в «ПСЖ». Однако и без него неаполитанцы обязаны биться за золото до конца. Впрочем, как и «Аталанта», отстающая от первого места всего на четыре очка. Но если в следующем туре бергамаски уступят дома «Наполи», то ситуация станет для них тяжёлой. Важнейший матч сезона в Серии А.
«Ювентус» — «Милан»: суббота, 18 января, 20:00 мск
Интрига: «Милан» догонит «Ювентус» в чемпионате?
«Ювентус» ещё ни разу в нынешнем сезоне Серии А не проиграл. Но есть нюанс в виде 13 ничьих за 20 туров. Из-за этого туринцы занимают лишь пятое место и не бьются за титул. А в случае поражения в следующем туре их догонит «Милан». «Россонери» выдают кризисный сезон и уже сменили тренера — Паулу Фонсеку на Сержиу Консейсау. Интересно, что португалец в следующем туре встретится со своим сыном Шику, выступающим за «Ювентус». Чем закончится новая битва отца и сына?
«Арсенал» — «Астон Вилла»: суббота, 18 января, 20:30 мск
Интрига: битва Эмери с бывшим клубом.
Унаи Эмери против «Арсенала» — всегда весело. В Лондоне у испанца получилось не очень ярко. Зато в «Вильярреале» и сейчас в «Астон Вилле» Унаи проделал мощную работу. «Арсенал» борется за золото АПЛ. Однако экс-тренер лондонцев может подпортить жизнь команде. В последний раз «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» в гостях. Бирмингемцы в состоянии повторить результат, тем более у лондонцев есть проблемы из-за травм.
«Брентфорд» — «Ливерпуль»: суббота, 18 января, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова потеряет очки?
«Ливерпуль» — явный фаворит в борьбе за титул АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет четыре очка при матче в запасе. Однако в последних двух турах мерсисайдцы не побеждали. Сначала «Ливерпуль» потерял очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а затем сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). Теперь команда Арне Слота зарубится с «Брентфордом». Ещё один непростой соперник. Совсем не факт, что «Ливерпуль» заберёт победу.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд: пятница, 17 января, 22:30 мск
Интрига: «Боруссия» лишится надежд на топ-3?
Дортмундская «Боруссия» в нынешнем сезоне не борется за золото Бундеслиги. Ещё есть надежды на попадание в зону Лиги чемпионов. Но и они становятся меньше с каждым туром. В случае поражения от «Айнтрахта» в следующем матче «Боруссия» поставит себя в тяжёлое положение. А вот клуб из Франкфурта станет ближе к итоговому месту в топ-4.
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: воскресенье, 19 января, 17:00 мск
Интрига: продолжится ли падение «МЮ»?
«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ после 21 матча. Пока что смена тренера несильно помогла манкунианцам. Впереди у «МЮ» домашний матч с «Брайтоном», который увозил с «Олд Траффорд» победы в последних двух случаях. Обе команды находятся не в лучшем состоянии, хотя «Юнайтед» в предыдущем туре героически перевернул игру с «Саутгемптоном» усилиями Амада Диалло. Будет новая победа или проблемы продолжатся?
«Хетафе» — «Барселона»: суббота, 18 января, 23:00 мск
Интрига: «Барса» прервёт неудачную серию в Примере?
«Барселона» в последних семи турах одержала всего одну победу. Из-за этого команда Ханс-Дитера Флика свалилась с первого на третье место в Примере. Пора исправлять ситуацию. Тем более яркая победа в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2) придала положительный импульс. «Барса» едет в гости к злому «Хетафе», умеющему испортить настроение грандам. Каталонцам придётся непросто. Но очки зарабатывать жизненно необходимо.
«Ланс» — «ПСЖ»: суббота, 18 января, 19:00 мск
Интрига: «ПСЖ» заберёт ещё одну победу?
«ПСЖ» несётся к очередному золоту Лиги 1. Почему сейчас это важно для нас? Потому что в составе парижан появился Матвей Сафонов. Давненько наши ребята не становились чемпионами топ-5 лиг! Каждая победа «ПСЖ» приближает Матвея к трофею. «Ланс» не самый простой соперник. Тот случай, когда парижанам необходимо показать лучший футбол для достижения результата.
«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: воскресенье, 19 января, 18:15 мск
Интрига: «Реал» исправится за позор в Суперкубке?
«Реал» всего на одно очко отстаёт от лидирующего «Атлетико». Ситуация не выглядит критической, но команда Карло Анчелотти переживает тяжёлый момент. Победы даются с трудом, а тут ещё и случился разгром от «Барсы» в финале Суперкубка Испании (2:5). Настроение в Мадриде не лучшее. Но исправиться перед болельщиками «Реал» может в игре с «Лас-Пальмасом». Клуб с Канарских островов не выглядит непобедимым соперником, хотя в первом круге отобрал очки у «Реала» дома (1:1).
«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 19 января, 19:30 мск
Интрига: новичок АПЛ испортит настроение Гвардиоле?
«Манчестер Сити» потихоньку выбирается из кризиса. Но после двух побед команда снова потеряла очки: действующий чемпион Англии обыгрывал «Брентфорд» со счётом 2:0, а затем дважды пропустил. В общем, «Сити» переживает тяжёлый период. Впереди выезд к «Ипсвичу». Новичок АПЛ бьётся за выживание и грызётся за каждое очко. Особенно матч наверняка ждёт воспитанник «Сити», а ныне игрок «Ипсвича» Лиам Делап. Нет сомнений, что у него есть большое желание напомнить о себе родному клубу.
«Челси» — «Вулверхэмптон»: понедельник, 20 января, 23:00 мск
Интрига: безвыигрышная серия «Челси» прервётся?
Болельщики «Челси» уже мечтали о борьбе за золото АПЛ. Но в декабре лондонцы провалились и выдали серию из пяти матчей без побед. Теперь «Челси» думает только о борьбе за зону Лиги чемпионов. Сейчас команда Энцо Марески идёт на пятом месте. Ситуация ещё не выглядит критично, но нужны стабильные победы. Прервать неудачную серию «Челси» может в матче с «Вулверхэмптоном». «Волки» занимают 17-е место в таблице и отчаянно бьются за выживание. Лёгкой прогулки для «Челси» не выйдет, но всё же хозяева –- фавориты предстоящей игры.