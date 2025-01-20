У «Сити» будет свой «египетский фараон». Покупка Мармуша — исправление летней ошибки

Омар должен с опозданием заменить Хулиана Альвареса. Но впишется ли он в игру Гвардиолы?

«Сити» затеял перестройку прямо зимой. Гвардиола остаётся, из серии поражений выбрались, чтобы улучшить ситуацию — расчехлили кошелёк. Забрали Хусанова у «Ланса», договорились с «Палмейрасом» по Витору Рейсу, следующий на очереди – Омар Мармуш из «Айнтрахта».

Форвард проводит феноменальный сезон и привлёк своими показателями внимание всей Европы. Лучше него в топ-5 лигах по количеству результативных действий лишь напарник по сборной — Мохамед Салах. Разбираемся, поможет ли египтянин Гвардиоле вернуться в борьбу за первые строчки и заиграет ли вообще в Англии.

Английские клубы уже несколько лет гонялись за Омаром

Во времена игры за «Вольфсбург» за Мармуша боролись «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», после впечатляющих выступлений за «Айнтрахт» сюда добавились клубы из «классической» топ-6. Мог египтянин оказаться и в Барселоне: ради него «Эспаньол» в своё время расстался с У Лэем, а сине-гранатовый клуб позже рассмотрел в Омаре замену Роберту Левандовскому. Сам же Мармуш чётко обозначил своё желание.

Омар Мармуш бывший нападающий «Айнтрахта» «Хочу играть на высшем уровне. Моя мечта — АПЛ».

Этой зимой сражение начали «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Первым не хватает забивного форварда, вторые рассмотрели в нём замену Салаху, а третьи слишком зациклены на форме Эрлинга Холанда, поэтому и решили укрепить атаку.

«Сити» долго вёл переговоры, хотя с игроком по условиям договорились быстро. Были расхождения в стоимости: журналист Флориан Плеттенберг рассказывал, что англичане давали € 50-60 млн, во Франкфурте настаивали на 80. И всё же добились своего. Авторитетный в Германии Патрик Бергер писал: «Айнтрахт», скорее всего, получит € 70 млн, ещё € 5-10 млн пропишут бонусами.

Омар Мармуш Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мармуш — замена Хулиану Альваресу? Что он привнесёт в игру «Сити»

Перед началом сезона Пеп отпустил универсального бойца Хулиана Альвареса в «Атлетико». И остался без человека, который мог заменить Эрлинга Холанда либо же выступить в роли его ассистента. Теперь ошибку экстренно исправляют.

Мармуш универсален и может закрыть любую позицию по всему фронту атаки. Нестабильность вингеров и травматичность Кевина Де Брёйне теперь не будут оказывать такое сильное влияние — египтянин сыграет вместо любого.

Омар превосходит прошлый сезон Альвареса практически во всём: в пересчёте на 90 минут больше забивает (0,9 гола против 0,4), наносит больше ударов (4,66 против 3,3), у него больше обводок — 5,6 против 1,5. Немного уступает лишь по количеству созданных моментов (2,1 против 2,3) и по возвратам мяча под владение (3 против 3,3).

Омар Мармуш Фото: Alex Grimm/Getty Images

Чем он лучше нынешних вариантов «Сити» в атаке? Во-первых, результативностью: 20 голов и 13 ассистов в 26 матчах сезона. Ни один вингер «Сити» не может похвастаться таким. Джек Грилиш недавно забил в Кубке впервые с декабря 2023-го, Фил Фоден только начинает возвращаться на свой уровень — оформил 3+1 в начале года. Надежды у Пепа есть на Жереми Доку и Савиньо, но и они всё ещё привыкают к стилю испанца.

Второе преимущество вытекает из первого — Мармуш более нацелен на завершение атак. У Фодена, Савиньо и Де Брёйне в среднем около трёх ударов за игру, у остальных — ещё меньше. У египтянина, как уже упоминалось выше, 4,66 удара в пересчёте на 90 минут. Это 75 ударов за сезон — лучший показатель в Бундеслиге. Но Омар не просто много бьёт, а ещё и качественно реализует свои моменты. Его 15 голов в Бундеслиге были забиты всего при 8,8 ожидаемого гола. Оверперформит аж на 6,2 xG, больше в топ-5 лигах только у Брайана Мбемо — 6,4.

Омар Мармуш Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В лице Омара Пеп Гвардиола получит качественного исполнителя стандартов. «Сити» забил таким образом лишь пять голов в нынешнем сезоне АПЛ — у «Арсенала» в два раза больше. Мармуш усилит этот компонент: в ноябре забил со штрафного в трёх матчах подряд. И стал первым игроком в топ-5 лигах с таким достижением с 2019 года — тогда это покорилось Лионелю Месси.

Ахмед Абдун агент Омара Мармуша «Омар долгое время работал над своими штрафными, даже тренировался во время сборов со сборной Египта. Его способность исполнять штрафные удары — это не удача, а постоянная тяжёлая работа».

Возникает вопрос: сможет ли адаптироваться египтянин к системе Гвардиолы? В «Айнтрахте» Омар формировал связку с Уго Экитике — мобильным и быстрым форвардом. В Англии же придётся сыграться с Холандом, который в комбинационную игру не идёт, а лишь завершает атаки. Во Франкфурте Дино Топпмёллер ставит более контратакующий футбол и зачастую отказывается от владения (в среднем 48,9% по сезону), в то время как средний показатель «Сити» — 61,4%.

Англия станет проверкой для умения Мармуша адаптироваться под различные сценарии игры и различных соперников. В Германии с этим он преуспел: с начала прошлого сезона больше всего забил «Баварии». Бывший тренер уверяет, что Омар ещё способен взламывать «автобусы».

Михаэль Виммер тренер Омара Мармуша в «Штутгарте» «Омар может играть против соперника с низким блоком, потому что у него есть как техническая способность решать ситуации один в один, так и способность находить решения в ограниченном пространстве. Думаю, что все клубы, которые играют в интенсивный и атакующий футбол, подходят Мармушу, потому что у него также есть качества в переходных фазах».

Омар способен самостоятельно опуститься за мячом для разгона атаки. Он создал 28 моментов для удара после продвижения мяча — в два раза больше, чем у ближайшего преследователя, Луа Опенда. Для партнёров создал 31 момент — лишь девять игроков в Бундеслиге смогли больше.

Главное одно — Мармуш готов к игре в Англии. В 25 лет он достиг пика и будет дополнением к сильной атаке «Манчестер Сити». Если Пеп встроит его в игру команды и сумеет уместить на поле Омара и Эрлинга Холанда, то потенциально нас ждёт один из самых результативных дуэтов в АПЛ. Уго Экитике не даст соврать — расцвёл как раз за счёт ассистов египтянина.

Но Омару предстоит справляться с давлением и постоянными сравнениями с Мохамедом Салахом. Хотя лидер «Ливерпуля» уже предостерёг от такого.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Перестаньте сравнивать Мармуша со мной! Это оказывает на него большое давление, и я уверен, что ему это не нравится. Пусть он наслаждается своим успехом. Я вижу в Омаре очень талантливого игрока».

Некоторые факты из биографии Мармуша: