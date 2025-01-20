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Манчестер Сити купил Омара Мармуша у Айнтрахта: условия трансфера, что за игрок, статистика, заиграет ли в АПЛ

У «Сити» будет свой «египетский фараон». Покупка Мармуша — исправление летней ошибки
Дмитрий Демков
Омар Мармуш
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Омар должен с опозданием заменить Хулиана Альвареса. Но впишется ли он в игру Гвардиолы?

«Сити» затеял перестройку прямо зимой. Гвардиола остаётся, из серии поражений выбрались, чтобы улучшить ситуацию — расчехлили кошелёк. Забрали Хусанова у «Ланса», договорились с «Палмейрасом» по Витору Рейсу, следующий на очереди – Омар Мармуш из «Айнтрахта».

Форвард проводит феноменальный сезон и привлёк своими показателями внимание всей Европы. Лучше него в топ-5 лигах по количеству результативных действий лишь напарник по сборной — Мохамед Салах. Разбираемся, поможет ли египтянин Гвардиоле вернуться в борьбу за первые строчки и заиграет ли вообще в Англии.

Объясняем аномальную активность манчестерского клуба:
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«Сити» разбушевался на трансферном рынке. Но дело не только в кризисе

Английские клубы уже несколько лет гонялись за Омаром

Во времена игры за «Вольфсбург» за Мармуша боролись «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», после впечатляющих выступлений за «Айнтрахт» сюда добавились клубы из «классической» топ-6. Мог египтянин оказаться и в Барселоне: ради него «Эспаньол» в своё время расстался с У Лэем, а сине-гранатовый клуб позже рассмотрел в Омаре замену Роберту Левандовскому. Сам же Мармуш чётко обозначил своё желание.

Омар Мармуш
Омар Мармуш
бывший нападающий «Айнтрахта»

«Хочу играть на высшем уровне. Моя мечта — АПЛ».

Этой зимой сражение начали «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Первым не хватает забивного форварда, вторые рассмотрели в нём замену Салаху, а третьи слишком зациклены на форме Эрлинга Холанда, поэтому и решили укрепить атаку.

«Сити» долго вёл переговоры, хотя с игроком по условиям договорились быстро. Были расхождения в стоимости: журналист Флориан Плеттенберг рассказывал, что англичане давали € 50-60 млн, во Франкфурте настаивали на 80. И всё же добились своего. Авторитетный в Германии Патрик Бергер писал: «Айнтрахт», скорее всего, получит € 70 млн, ещё € 5-10 млн пропишут бонусами.

Омар Мармуш

Омар Мармуш

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мармуш — замена Хулиану Альваресу? Что он привнесёт в игру «Сити»

Перед началом сезона Пеп отпустил универсального бойца Хулиана Альвареса в «Атлетико». И остался без человека, который мог заменить Эрлинга Холанда либо же выступить в роли его ассистента. Теперь ошибку экстренно исправляют.

Мармуш универсален и может закрыть любую позицию по всему фронту атаки. Нестабильность вингеров и травматичность Кевина Де Брёйне теперь не будут оказывать такое сильное влияние — египтянин сыграет вместо любого.

Омар превосходит прошлый сезон Альвареса практически во всём: в пересчёте на 90 минут больше забивает (0,9 гола против 0,4), наносит больше ударов (4,66 против 3,3), у него больше обводок — 5,6 против 1,5. Немного уступает лишь по количеству созданных моментов (2,1 против 2,3) и по возвратам мяча под владение (3 против 3,3).

Омар Мармуш

Омар Мармуш

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Чем он лучше нынешних вариантов «Сити» в атаке? Во-первых, результативностью: 20 голов и 13 ассистов в 26 матчах сезона. Ни один вингер «Сити» не может похвастаться таким. Джек Грилиш недавно забил в Кубке впервые с декабря 2023-го, Фил Фоден только начинает возвращаться на свой уровень — оформил 3+1 в начале года. Надежды у Пепа есть на Жереми Доку и Савиньо, но и они всё ещё привыкают к стилю испанца.

Второе преимущество вытекает из первого — Мармуш более нацелен на завершение атак. У Фодена, Савиньо и Де Брёйне в среднем около трёх ударов за игру, у остальных — ещё меньше. У египтянина, как уже упоминалось выше, 4,66 удара в пересчёте на 90 минут. Это 75 ударов за сезон — лучший показатель в Бундеслиге. Но Омар не просто много бьёт, а ещё и качественно реализует свои моменты. Его 15 голов в Бундеслиге были забиты всего при 8,8 ожидаемого гола. Оверперформит аж на 6,2 xG, больше в топ-5 лигах только у Брайана Мбемо — 6,4.

Омар Мармуш

Омар Мармуш

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В лице Омара Пеп Гвардиола получит качественного исполнителя стандартов. «Сити» забил таким образом лишь пять голов в нынешнем сезоне АПЛ — у «Арсенала» в два раза больше. Мармуш усилит этот компонент: в ноябре забил со штрафного в трёх матчах подряд. И стал первым игроком в топ-5 лигах с таким достижением с 2019 года — тогда это покорилось Лионелю Месси.

Ахмед Абдун
Ахмед Абдун
агент Омара Мармуша

«Омар долгое время работал над своими штрафными, даже тренировался во время сборов со сборной Египта. Его способность исполнять штрафные удары — это не удача, а постоянная тяжёлая работа».

Возникает вопрос: сможет ли адаптироваться египтянин к системе Гвардиолы? В «Айнтрахте» Омар формировал связку с Уго Экитике — мобильным и быстрым форвардом. В Англии же придётся сыграться с Холандом, который в комбинационную игру не идёт, а лишь завершает атаки. Во Франкфурте Дино Топпмёллер ставит более контратакующий футбол и зачастую отказывается от владения (в среднем 48,9% по сезону), в то время как средний показатель «Сити» — 61,4%.

Англия станет проверкой для умения Мармуша адаптироваться под различные сценарии игры и различных соперников. В Германии с этим он преуспел: с начала прошлого сезона больше всего забил «Баварии». Бывший тренер уверяет, что Омар ещё способен взламывать «автобусы».

Михаэль Виммер
Михаэль Виммер
тренер Омара Мармуша в «Штутгарте»

«Омар может играть против соперника с низким блоком, потому что у него есть как техническая способность решать ситуации один в один, так и способность находить решения в ограниченном пространстве. Думаю, что все клубы, которые играют в интенсивный и атакующий футбол, подходят Мармушу, потому что у него также есть качества в переходных фазах».

Омар способен самостоятельно опуститься за мячом для разгона атаки. Он создал 28 моментов для удара после продвижения мяча — в два раза больше, чем у ближайшего преследователя, Луа Опенда. Для партнёров создал 31 момент — лишь девять игроков в Бундеслиге смогли больше.

Главное одно — Мармуш готов к игре в Англии. В 25 лет он достиг пика и будет дополнением к сильной атаке «Манчестер Сити». Если Пеп встроит его в игру команды и сумеет уместить на поле Омара и Эрлинга Холанда, то потенциально нас ждёт один из самых результативных дуэтов в АПЛ. Уго Экитике не даст соврать — расцвёл как раз за счёт ассистов египтянина.

Но Омару предстоит справляться с давлением и постоянными сравнениями с Мохамедом Салахом. Хотя лидер «Ливерпуля» уже предостерёг от такого.

Мохамед Салах
Мохамед Салах
нападающий «Ливерпуля»

«Перестаньте сравнивать Мармуша со мной! Это оказывает на него большое давление, и я уверен, что ему это не нравится. Пусть он наслаждается своим успехом. Я вижу в Омаре очень талантливого игрока».

Некоторые факты из биографии Мармуша:

  1. кроме египетского гражданства, имеет ещё и канадское. В Канаде работали его родители, а сам Омар бывал там пару раз в детстве;
  2. «Санкт-Паули» брал его в аренду после ухода Виктора Дьёкереша. Оба забили по семь голов здесь, а теперь входят в число лучших форвардов Европы;
  3. Мармуш забил 15 голов в первом круге Бундеслиги-2024/2025. Это лучший результат в истории «Айнтрахта»;
  4. он второй игрок в этом сезоне с двузначным числом голов и ассистов. Первый — Мохамед Салах;
  5. во время игры за «Штутгарт» ему пришлось извиняться перед фанатами «Вольфсбурга» за попытку пробить пенальти «паненкой»;
  6. на 90+2-й минуте последней игры за «Штутгарт» Мармуш подал угловой, гол с которого спас клуб от стыковых матчей.
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