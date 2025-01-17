Такого в «МЮ» не было со времён Роналду! Диалло перевернул матч-катастрофу за 12 минут

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в АПЛ четыре тура подряд. И ухудшил без того ужасное положение. Команда опустилась на 15-е место: чтобы найти её в таблице, болельщикам понадобится листать страницу вниз. Но у «МЮ» появился отличный шанс наконец-то выиграть в чемпионате. Когда, если не дома с «Саутгемптоном»?

Тренер «МЮ» Рубен Аморим не удивил выбором стартового состава. Хотя выход Алехандро Гарначо с первых минут случился впервые с начала декабря, в остальном — всё стабильно. Однако это не помогло манкунианцам завладеть инициативой на старте матча. «Саутгемптон» был неожиданно резвым, злым и настроенным. Почерк тренера Ивана Юрича прослеживается: высокий прессинг, постоянное движение и самоотверженность — союзники команды. И первый момент создали именно гости: на 12-й минуте Камал Сулемана ворвался в штрафную «МЮ» и пробил. Андре Онана вступил в игру и спас команду от неприятностей.

Интересно, что до конца тайма камерунец чаще вступал в игру, чем его коллега из «Саутгемптона». Однако Аарон Рамсдейл напрягся на 20-й минуте: Гарначо мог открыть счёт, но после прострела от Хойлунда немного не попал в створ. Обидно, а ведь мог Алехандро красиво вернуться в основу! А через несколько минут Онана снова оказался в центре внимания. Неизвестно, где бы был «МЮ» в нынешнем сезоне, если бы не крутой камерунец. На 27-й минуте он выдал двойной сейв: сначала отразил удар низом, а затем — добивание в упор. Тренер «Саутгемптона» Юрич схватился за голову, и было из-за чего.

Андре Онана Фото: Gareth Copley/Getty Images

Дело шло к нулям по итогам первого тайма. Но на 42-й минуте гости заработали угловой. Матеуш Фернандеш исполнил стандарт, мяч летал по штрафной и прилетел в спину полузащитнику «МЮ» Мануэлю Угарте. Что было дальше? Мяч предательски направился прямо в створ ворот, а Онана достал его уже только за линией. 1:0 в пользу гостей — шок для болельщиков на «Олд Траффорд».

Единственную победу в нынешнем сезоне АПЛ «Саутгемптон» одержал над «Эвертоном» в начале ноября. Затем — безвыигрышная серия из 10 встреч. И тут появился шанс оборвать её на «Манчестер Юнайтед». Как поклонникам манкунианцев не поверить в проклятие? В матчах с топ-клубами («Ливерпуль» в АПЛ и «Арсенал» – в Кубке) «МЮ» выглядит достойно, а с менее статусными командами превращается в Робин Гуда. Но у банды Рубена Аморима оставалось ещё 45 минут на камбэк.

Старт второго тайма снова остался за «Саутгемптоном». Он мог забивать ещё, но на 58-й минуте удар Сулеманы прошёл чуть мимо створа. А затем очередное «шоу» выдал вышедший на замену у «МЮ» Антони. Он не попал буквально в пустые ворота после прострела от Гарначо. Мяч прилетел в руки Рамсдейлу — бразильский вингер улыбнулся. Саркастически.

«МЮ» ждал ошибки от обороны «Саутгемптона». Хозяева шли в атаку в надежде на ответный мяч. Но каждый раз гости либо круто действовали в защите, либо им фартило. Сложилось ощущение, что «Саутгемптон» отобьётся, поймает «Манчестер Юнайтед» на контратаке и закроет вопросы. Гости не учли один фактор. И зовут его Амад Диалло.

На 82-й минуте новая звезда «МЮ» взяла инициативу на себя. Ивуариец получил пас от Зиркзее и ворвался в штрафную, раскачивая соперников. Диалло решил пробить — Уолкер-Питерс выставил ногу. К счастью для Амада, отскок сыграл в его пользу, после чего он поразил ворота «Саутгемптона» со второй попытки. Диалло забил во втором туре подряд: как и в игре с «Ливерпулем» (2:2), он сравнял счёт.

Амад Диалло Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

До конца встречи оставалось не так много времени. «Манчестер Юнайтед» пошёл вперёд за победой. И кто принесёт её, если не Диалло? Амад разыграл классную комбинацию с вышедшим на поле Кристианом Эриксеном. Ивуариец прошёл по правому флангу, покатил на датчанина, а тот сделал закидушку в штрафную. Диалло уже ворвался туда и в касание переправил мяч в ворота «Саутгемптона».

Думаете, это всё? Нет! Уже в добавленное время Амад оформил хет-трик. Он доработал до чужой штрафной, воспользовался ошибкой Харвуд-Беллиса при обработке мяча, перехватил его и переправил в пустые ворота. Лучший матч в АПЛ для Диалло! И первый хет-трик игрока манкунианцев после ухода Криштиану Роналду в 2022 году.

Амад принёс «МЮ» важнейшую победу. Команда набрала три очка впервые за пять туров и поднялась на 12-е место. «Саутгемптон» жаль: гости выдали хорошую игру, но им снова не повезло. Кажется, клуб уже приговорён к вылету в Чемпионшип. А за «Манчестер Юнайтед» радостно. В команде появляется новая звезда.