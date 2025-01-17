Снова 5:2, но на этот раз — победа. Хотя как можно было упустить преимущество в два мяча к 83-й минуте?

«Реал» устроил себе проблемы в Кубке на ровном месте. От счёта у болельщиков флешбэки

«Реал» разгромно влетел «Барселоне» в финале Суперкубка Испании. Второго подряд поражения болельщики мадридцев не поняли бы, тем более в соперниках в Кубке значилась куда менее грозная «Сельта». Им и не пришлось.

Состав чемпионов получился экспериментальным. Лунин вышел в основе, а Куртуа не попал даже в заявку. Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем и Родриго остались в запасе, зато наконец-то с первых минут появился Асенсио. В «Реале» он стал чисто кубковым бойцом. Даже на фоне больших проблем в центре обороны. Интересно, часто настолько талантливый воспитанник играл бы в «Барселоне»? Кубарси передаёт привет. Напортачивший в игре с «Барсой» Тчуамени также начал с первых минут. Его при объявлении состава освистали трибуны. А потом – и при каждом его касании мяча.

Интересных моментов долго не возникало. Соперники обменивались не слишком опасными подходами, будто выжидая чего-то реально стоящего. Тчуамени, пытаясь исправиться в глазах болельщиков, пальнул издали на 14-й минуте. Вильяр не оценил стараний француза и сыграл спокойно. Ничего другого рассказать не получится: судя по осторожной игре обеих команд, речь шла не об 1/8 финала Кубка Испании, а как минимум о полуфинале ЛЧ.

«Реал» безальтернативно владел мячом и активно прессинговал, когда его лишался. Для «Сельты» проблемой это не стало. Её позиционная оборона спокойно со всем разбиралась. Мбаппе и Винисиус проходили на дриблинге одного соперника — тут же встречал второй. Подстраховка работала на ура. За первые 36 минут только Браим как-то потревожил Вильяра, да и то лишь немного размял. И кто здесь топ-клуб?

Вильяр отражает удар Браима Диаса Фото: Angel Martinez/Getty Images

Мадридский «Реал», разумеется. Который и открыл счёт. Хотя получилось довольно спорно: Сведберг упал в чужой штрафной после контакта с Луниным, и тут же пошла контратака. Мбаппе побежал из центрального круга, приблизился к воротам и чётко уложил мяч низом в дальний угол.

Возникла пограничная ситуация. Никто бы не удивился, случись вместо гола 11-метровый в ворота Лунина. Данный эпизод обсуждать будут ещё долго. Особенно если он повлияет на титул. Судя по повторам, это, скорее, пенальти. Судейская бригада так не посчитала.

Столкновение Сведберга и Лунина Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, на 48-й минуте «Реал» снова забил. Мбаппе отдал диагональ на Диаса. Аккуратная передача на Вини, удар в ближний угол — до свидания. «Сельта» не сдалась и пыталась сократить счёт — бесполезно. Отыграть 0:2 у мадридцев — задача невероятная. Хотя кто сказал, что невыполнимая?

Винисиус вообще чуть разгром черпачком не оформил. Старфельт был против и из пустых ворот мяч вынес. Что ж, итог не изменился. Просто пришлось подождать ещё полчаса, чтобы Сотело дальней «пушкой» едва не сравнял счёт. Лунину пришлось прыгать — и объяснять партнёрам, почему нужно блокировать попытки соперника.

На 77-й минуте результат мог окончательно укрепиться, когда Винисиус покатил налево, а Килиан отдал в центр на Гюлера, и тот не промахнулся. Помешал офсайд. Спасибо за сохранение интриги. Буквально сантиметровое.

Офсайд «Реала» Фото: Кадр из трансляции

На 83-й минуте Камавинга вернул зрителей к экранам — Бамба наверняка его мысленно поблагодарил. Отдавал Эдуарду короткий пас на Гюлера, а тут, откуда ни возьмись, появился Дуран. Мяч от выставленной ноги Пабло отскочил к Бамба — ждали гол, нет? А он есть!

«Реал» всё равно должен был побеждать в основное время. Но тот самый Асенсио в добавленное время снёс Бамба. Возможно, Анчелотти не просто так держал его в запасе? Алонсо исполнил приговор. Привет, дополнительное время.

Вальверде, Беллингем, Гюлер, Эндрик — все они вышли добывать победу. И как раз последний сделал всё правильно! На 108-й минуте принял бразилец пас турка и зарядил в дальний угол! Вильяр мог и не прыгать — удар получился идеальным.

Эндрик празднует гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

У «Сельты» осталось минимум времени сравнять счёт. Вместо этого она приняла ещё два гола: Вальверде поймал скидку Тчуамени и в привычном стиле пальнул издали, а Эндрик технично исполнил пяткой. Замены Анчелотти снова сработали. «Реал» есть «Реал». Даже если он упускает хорошее преимущество, всё равно берёт своё. Мадридцев не удержать.