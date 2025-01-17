Новый одноклубник Головина, уход Хамеса и форвард для Эмери. Трансферы недели в Европе

В России ещё не открылось зимнее трансферное окно, а в Европе осталась пара недель до его закрытия. Рассказываем о значимых сделках последних дней.

Дониэлл Мален: «Боруссия» Дортмунд → «Астон Вилла» (€ 25 млн)

Дониэлл Мален Фото: avfc.co.uk

Летом 2021 года «Боруссия» купила нидерландца за € 30 млн, а теперь продала на € 5 млн дешевле. Мален отыграл 132 матча в составе немецкого клуба, забил 39 мячей и отдал 20 результативных передач. Дониэлл вернулся в Англию, ведь в своё время он играл за молодёжные команды «Арсенала», но в АПЛ не выступал. 21 матч, пять голов, одна результативная передача — статистика футболиста в нынешнем сезоне. «Астон Вилла» купила игрока с неплохим опытом выступлений в Лиге чемпионов (Мален провёл в основном раунде 31 матч).

Джейден Филоген: «Астон Вилла» → «Ипсвич» (€ 23 млн)

Джейден Филоген Фото: ФК «Ипсвич Таун»

Полгода назад «Астон Вилла» купила футболиста у «Халла» за € 16 млн. В первой половине нынешнего сезона 22-летний вингер отыграл 15 матчей во всех турнирах (535 минут) и не сделал ни одного результативного действия. Но это совсем не смутило «Ипсвич». Клуб из зоны вылета заплатил за новичка € 23 млн. Таким образом, «Астон Вилла» отбила почти всю сумму за трансфер Маллена. Филоген провёл семь матчей в составе английской молодёжки и забил три мяча.

Эммануэль Агбаду: «Ланс» → «Вулверхэмптон» (€ 20 млн)

Эммануэль Агбаду Фото: Getty Images

«Вулверхэмптон» обратил внимание на французский рынок и укрепил центр обороны футболистом сборной Кот-д’Ивуара. Агбаду оказался в Европе осенью 2020 года. Сначала поиграл за бельгийский «Эйпен», потом — за «Ланс». Первый клуб купил игрока за € 300 тыс., второй — за € 2,6 млн. Теперь же французский клуб продал Агбаду почти в восемь раз дороже. К 27 годам защитник накопил 12 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Правда, стабильно играет за неё только с марта 2024 года. В этом сезоне парень отбегал 15 матчей во Франции и уже дважды сыграл за «Вулвз».

Максанс Какре: «Лион» → «Комо» (€ 15 млн)

Максанс Какре Фото: comofootball.com

«Комо» укрепляет состав в надежде сохранить место в высшем итальянском дивизионе. Клуб потратил приличную сумму (€ 15 млн) на 24-летнего полузащитника «Лиона» Максанса Какре. Парень провёл всю профессиональную карьеру во французском клубе, а теперь уехал в другой чемпионат. В этом сезоне он отыграл 14 матчей за «Лион» (провёл на поле суммарно 800 минут) и не отметился результативными действиями. А в первом же матче в составе «Комо» отдал голевой пас! Кстати, сделал он это во встрече с «Миланом» (1:2).

Алберту Байо: «Витория Гимарайнш» → «Ювентус» (€ 13,8 млн)

Алберту Байо (справа) Фото: juventus.com

«Ювентус» нашёл нового флангового защитника в чемпионате Португалии. Ради трансфера 21-летнего Алберту Байо итальянский гранд потратил € 13,8 млн. Правда, он выплатит эту сумму в течение четырёх лет. В договоре также предусмотрены бонусы в размере € 2,5 млн в случае достижения определённых спортивных целей. В этом сезоне Байо отыграл 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Ранее он никогда не играл за зарубежные клубы.

Мика Бириет: «Штурм» → «Монако» (€ 13 млн)

Мика Бириет Фото: asmonaco.com

В составе «Монако» появился новый нападающий, которому всего 21 год. Монегаски выложили € 13 млн за футболиста молодёжной сборной Дании Бириета. В этом сезоне Мика забил 14 мячей в 24 матчах за «Штурм» во всех турнирах. Ранее он стал с командой чемпионом Австрии и победителем Кубка страны. Перед тем как попробовать свои силы во взрослом футболе, Мика прошёл через молодёжные команды «Арсенала». Парень уже дебютировал за «Монако» и отдал голевую передачу в первом же матче. Правда, его новая команда всё равно вылетела из Кубка Франции.

Ридле Баку: «Вольфсбург» → «РБ Лейпциг» (€ 4,5 млн)

Ридле Баку Фото: rbleipzig.com

Немецкий защитник африканского происхождения провёл всю профессиональную карьеру в Бундеслиге. Сначала играл за «Майнц», потом — за «Вольфсбург», а в 26 лет уехал в «Лейпциг». В этом сезоне Баку провёл 18 матчей в составе «Вольфсбурга», забил два мяча и отдал три голевые передачи. Он уже дважды вышел на поле в составе «Лейпцига», но пока не отметился результативными действиями. Баку брал молодёжный чемпионат Европы в составе сборной Германии (2021 год) и провёл четыре матча за главную национальную команду. Дебютировал ещё при Йоахиме Лёве в 2020-м. Правда, последний матч за бундестим Баку провёл в 2021 году.

Рубен Варгас: «Аугсбург» → «Севилья» (€ 2,5 млн)

Рубен Варгас Фото: ФК «Севилья»

«Севилья» вытащила из Бундеслиги футболиста с большим опытом игры за сборную Швейцарии. Варгас выступал на трёх крупных турнирах (Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024) и провёл за национальную команду 50 матчей (восемь голов). Кажется, парень давно заслужил повышение, поскольку играл за «Аугсбург» с 2019 года. С одной стороны, 26-летний Варгас наконец-то сменил обстановку. С другой — оказался в «Севилье», которая барахтается во второй половине таблицы Примеры. Рубен уже дебютировал за новую команду — провёл на поле 21 минуту в игре чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

Хамес Родригес: «Райо Вальекано» → «Леон» (свободный агент)

Хамес Родригес Фото: ФК «Леон»

Лучший бомбардир ЧМ-2014 уехал в мексиканскую лигу. Прошлым летом Хамес оказался в чемпионате Испании — перешёл в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Но камбэк в испанский футбол получился провальным. Колумбиец отыграл в первой половине сезона всего 205 минут во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Теперь он попробует свои силы в чемпионате Мексики, где раньше никогда не выступал. «Леон» представил новичка в стиле фильма «Гладиатор». Получится ли игра 33-летнего футболиста такой же эпичной?

Филип Биллинг: «Борнмут» → «Наполи» (аренда)

Филип Биллинг Фото: SSC NAPOLI via Getty Images

«Наполи» продолжает заманивать к себе игроков из чемпионата Англии. Видимо, сказывается то, что Антонио Конте в своё время работал в АПЛ. Летом итальянский клуб купил Скотта Мактоминея и Билли Гилмора, а теперь арендовал у «Борнмута» Филипа Биллинга. По данным Фабрицио Романо, в договоре есть опция выкупа игрока за € 8-9 млн. В этом сезоне датчанин редко выходил на поле в составе «Борнмута». Он начал играть только с конца ноября и провёл 10 матчей (один — в стартовом составе). Посмотрим, насколько сильно изменится ситуация в Италии.

Себастьен Аллер: «Боруссия» Дортмунд → «Утрехт» (аренда)

Себастьен Аллер Фото: IMAGO/ТАСС

Помните, как Аллер зажигал в сезоне-2021/2022? 11 голов в восьми матчах Лиги чемпионов. Летом 2022 года последовал переезд в Дортмунд. Казалось, всё идёт хорошо. Однако чуть позже у нападающего обнаружили опухоль, в результате чего ему пришлось пропустить какое-то время. Аллер так толком и не заиграл в Германии, и летом 2024-го его отправили в аренду в «Леганес». Восемь матчей в Примере, 0 голов — очень скромная статистика африканца в новом клубе. В результате стороны досрочно расторгли договор об аренде. Теперь Аллер попробует реанимировать карьеру в Нидерландах. Себастьен уже ярко сыграл в Кубке страны — вышел на замену в перерыве и положил «двушку» в ворота «Валвейка» (2:1).

Другие трансферы:

«Лестер» купил у «Пармы» защитника Войо Кулибали. Сумма сделки составила € 3 млн.

«Наполи» отдал «Фиорентине» в аренду Майкла Фолоруншо. У флорентийского клуба есть опция выкупа за € 8 млн.

Полузащитник «Ромы» Энцо Ле Фе перешёл в «Сандерленд». Условия — аренда до конца сезона с правом выкупа. Опция станет обязательной, если английский клуб вернётся в АПЛ.

Полузащитник Арийон Ибрахимович перешёл из «Баварии» в «Лацио». Итальянский клуб арендовал 19-летнего футболиста до конца сезона. Сообщалось, что опция выкупа составит € 8 млн.

«Валенсия» арендовала у «Борнмута» защитника Макса Ааронса. Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

37-летний вратарь Уэйн Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест». Он подписал контракт до конца сезона.

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус перешёл в «Шальке» в статусе свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.

Лиссабонский «Спортинг» арендовал вратаря «Бетиса» Руя Силву. В договоре предусмотрена опция выкупа.