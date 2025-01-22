Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы

Кайл Уокер уходит из «Манчестер Сити». Защитник в последних матчах не попадал даже в заявку. Главный тренер Хосеп Гвардиола объявил, что футболист сам попросил отпустить его поиграть за границей. Сейчас капитану «Сити» 34 года — в мае исполнится 35. The Athletic сообщал: руководство клуба связывает кризис команды с запоздалой сменой поколения и считает, что стоило отпускать Уокера ещё летом («Чемп» уже рассказывал, почему этого не произошло). А инсайдер Фабрицио Романо уточнял, что защитником интересуются «Милан», «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии. Судя по последней информации всё того же Романо, в гонке выиграл «Милан» — именно к этому клубу сейчас близок футболист.

Предыстория

Хосеп Гвардиола оказался в «Сити» за год до Уокера. В сезоне-2016/2017 тренер ставил на правый фланг обороны то Сабалету, то Санья, а иногда вообще использовал схему с тремя центральными защитниками, и Хесус Навас закрывал весь правый фланг. Летом 2017 года «Сити» отпустил обоих правых защитников — Сабалету и Санья — в расчёте взять Дани Алвеса. Бразилец, хоть и знал Гвардиолу по «Барселоне», выбрал «ПСЖ». Тогда «Манчестер» пошёл за правым защитником «Тоттенхэма».

Кайл Уокер в «Тоттенхэме» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Уокер к тому моменту уже имел статус основного игрока сборной Англии. Трансфер в «Сити» за £ 45+5 млн сделал переход самым дорогим среди всех англичан на тот момент. В мае 2017-го «Тоттенхэм» провёл последний матч в 118-летней истории стадиона «Уайт Харт Лейн». Эта же игра стала последней и для Уокера за лондонский клуб.

Сейчас переход в «Сити» кажется очевидным шагом вперёд в карьере, но на тот момент защитник переходил в команду, которая последние два сезона заканчивала ниже «Тоттенхэма». Публично футболист объяснял это желанием поработать с таким интересным тренером, как Гвардиола. Правда, первое впечатление от нового клуба было негативным.

Кайл Уокер защитник «Манчестер Сити» «Я не чувствовал давления из-за стоимости трансфера, но отец меня спрашивал, почему я так нервничаю. Дело было в другом. Первая тренировка после перехода в «Сити» — это было ужасно. Я ведь привык к нагрузкам Почеттино, когда приходилось много бегать, везде строгий режим. А тут парни просто прогуливались. Я тогда сказал отцу, что, похоже, совершил ошибку, согласившись на переход».

Конкуренция

Стартовые два матча Уокера сложились принципиально разным образом. Защитник дебютировал в 1-м туре в игре с «Брайтоном» и с ходу стал лучшим игроком встречи по версии ESPN и Manchester Evening News. А во 2-м туре Уокер получил две жёлтые карточки перед перерывом, оставив свою команду в меньшинстве. В результате «Сити» потерял очки дома в матче с «Эвертоном».

Хотя в целом Уокер с ходу заиграл — уже в первых 10 турах сделал четыре ассиста и забронировал место в основе. Футболисту удалось сделать практически невозможное — он провёл карьеру без явных спадов. Помогло, что избежал серьёзных травм. По подсчётам Transfermarkt, Уокер за семь полных сезонов в «Сити» пропустил из-за повреждений лишь 24 игры. С небольшой натяжкой можно сказать, что спад у защитника был разве что во втором круге сезона-2021/2022. Тогда просадка совпала с желанием Гвардиолы экспериментировать с Джоном Стоунзом на правом фланге обороны, а затем несколько матчей Уокер пропустил из-за травмы лодыжки.

В последние годы мы привыкли, что главным конкурентом Уокера по позиции были как раз Стоунз и Рико Льюис, но если брать все семь с половиной лет, то ключевым соперником по позиции был Жоау Канселу. Португалец моложе на четыре года и попал в «Сити» в расцвете сил, когда ему только-только исполнилось 25 лет. И нельзя сказать, что Канселу не смог заиграть в «Сити» — наоборот, был ключевым игроком в какой-то момент. Только вот из-за конкуренции с Уокером ему пришлось чаще играть на левом фланге. Символично, что второй номер (типичный для правых защитников) Кайл никому не отдал, начиная с дебютного матча за «Сити».

Жоау Канселу и Кайл Уокер спорят с судьёй Фото: Robin Jones/Getty Images

2024 год стал поворотным для Уокера. Ещё в марте «Чемпионат» брал интервью у Кафу — легендарного правого защитника. Среди прочего мы спросили у бразильца, кто сейчас лучший футболист на его позиции. Кафу первым делом назвал Уокера, и этот ответ вовсе не выглядел странным. Однако ближе к концу года стали всё больше говорить, что Кайл уже не тянет уровень «Сити». Регресс казался неправдоподобно резким, но основания для критики действительно были. Вот лишь несколько эпизодов за последнее время, когда Уокер принимал неоптимальные решения:

не уследил за Мэддисоном, когда «Сити» пропустил от «Тоттенхэма» на 20-й минуте;

пассивно наблюдал, как забивает вингер «Ливерпуля» Гакпо на 12-й минуте;

упустил при угловом защитника «Пэлас» Лакруа, который забил на 56-й минуте;

не добежал за полузащитником «Ювентуса» Маккенни, который забил «Сити» из центра штрафной без сопротивления.

Кайл Уокер Фото: Matt McNulty/Getty Images

Все эпизоды уложились меньше чем в 20 дней в том самом провальном отрезке «Сити». Всё чаще говорят, что защитник к 34 годам потерял в скорости. На это указывал в том числе эксперт Sky Sports Джейми Каррагер (бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии). Правда, статистика Opta не особо подтверждает этот тезис. С одной стороны, максимальная скорость в этом сезоне (35,2 км/ч) ниже той, что была два года назад (37,3 км/ч). С другой — почти идентична его самой высокой скорости три сезона назад (35,3 км/ч), что показывает противоречивость выводов из таких данных.

Похоже, более важную роль играют неправильные решения и потеря концентрации по время матчей. По данным Daily Mail, Уокер перестал справляться с ролью капитана: на тренировках остаётся тихим и сдержанным, а не громким и влиятельным, как требуется команде. Сообщается, что Кайл производит впечатление человека, который отвлекается, и это, скорее всего, связано с проблемами вне поля.

Скандалы

Дисциплина на поле — это то, что зачастую отличает элитные топ-клубы. Вы вряд ли вспомните, чтобы игроки «Сити» ругались между собой во время матча. Тяжело представить, чтобы при Гвардиоле футболисты публично конфликтовали из-за того, кому исполнять пенальти, как это было у «Челси» в прошлом сезоне. Уокер как капитан не был токсичным в отношении партнёров, хотя мог зарубиться с соперниками. Например, с Фелипе Мело в финале клубного чемпионата мира в декабре 2023 года. Хотя глобально защитник далёк от статуса неуравновешенного или просто вспыльчивого.

Стычка Уокера и Фелипе Мело Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

А вот Уокер вне поля периодически вляпывался в разные ситуации. С отрывом самый скандальный человек в команде. Во время пандемии лидер «Сити» призвал соблюдать рекомендации службы здравоохранения, а потом вызвал к себе секс-работниц. И эта история стала публичной — всплыло всё от имён вызванных девушек до стоимости их услуг (£ 2200 за три часа). Дамы даже сфотографировали, как футболист отсчитывал им деньги. «Сити» оштрафовал капитана на £ 300 тыс., потому что это был уже не первый случай нарушения ковидных ограничений. Ранее фотографы The Sun фиксировали, как Уокер трижды за день нарушал карантин. Иронии добавляло, что с английского его фамилия переводятся как «гуляющий».

Кайл Уокер Фото: Кадр из видео

Вскоре футболист выступил с заявлением по поводу папарацци. Англичанин рассказал, что на фоне инцидентов решил съездить в родной Шеффилд, чтобы провести время с семьёй, которая тоже переживала из-за скандальных новостей. Уокер возмущался: «Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь выставляли напоказ? Фотографы следуют за мной. Я постоянно ощущаю, что за мной следят. Не чувствую себя в безопасности даже в собственном доме».

В 2023 году защитник снова попал в новости не из-за футбола. На этот раз появилось видео, на котором пьяный Уокер снимал штаны, трогал девушек (в том числе за грудь) и танцевал, имитируя половой акт. К этому времени футболист был не только женат, но и воспитывал четырёх детей. Всё это подняло новую волну хейта и разнообразных высказываний. Например, Ребекка Варди (жена нападающего «Лестера» Джейми Варди) назвала тряпкой супругу Уокера.

Несколько месяцев назад жена защитника Анни Килнер подала на развод. Правда, по последней информации, она передумала расходиться после того, как Уокер провёл с семьёй рождественские праздники. И даже эта новость подаётся с эпатажным заходом: The Sun утверждает, что жена футболиста переосмыслила ситуацию после того, как Уокеру предложили большую зарплату в Саудовской Аравии.

Жизнь Кайла вне футбола — это отдельный сериал со своими сезонами. Об этом в Англии пишут больше, чем, например, об академии, которую открыл футболист в прошлом году в родном Шеффилде совместно с местным колледжем. Она рассчитана на подростков от 16 до 19 лет, которые не смогли оказаться в профессиональном клубе. Благодаря KW2 Academy они получат второй шанс. В первый год программа рассчитана на 40 человек. По словам Уокера, таким образом ему хотелось отдать долг городу, в котором он родился.

Хайлайты

И всё же главное, чем запомнится Уокер, — это, безусловно, футбол. Его период в «Сити» был полон не только трофеев, но и просто ярких моментов.

4 августа 2019 года. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» — «Сити» — 1:1 (4:5 пен.). На 90+3-й минуте при ничейном счёте Салах бил в пустые ворота. Этот удар с огромной вероятностью принёс бы титул команде Клоппа, если бы не отчаянный прыжок Уокера. Защитник в падении выбил мяч с линии ворот. Спустя несколько минут началась серия пенальти, которую выиграл «Сити».

Уокер выносит мяч после удара Салаха Фото: Кадр из трансляции

6 ноября 2019 года. Лига чемпионов. «Аталанта» — «Сити» — 1:1. Гостям в перерыве пришлось заменить вратаря. Из-за травмы Эдерсона вышел Клаудио Браво, который получил красную карточку на 81-й минуте. У «Сити» ещё оставалась одна замена, но на скамейке уже не было голкиперов, поэтому на поле вышел Уокер. Защитник занял место в воротах и даже совершил сейв, который позволил команде не проиграть в Италии.

Кайл Уокер в воротах «Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

28 декабря 2022 года. АПЛ. «Лидс» — «Сити» — 1:3. Amazon для трансляции матча установил на скамейке гостей камеру. Она не понравилась Уокеру — видимо, перекрывала обзор защитнику, который провёл всю игру в резерве. Уже по ходу первого тайма футболист вырвал камеру вместе с креплением и положил рядом на землю. В перерыве её заново установили на том же месте — Уолкер её больше не выдирал, но пробовал напоить из своего стаканчика.

Уокер против ТВ-камеры Фото: Кадры из трансляции

17 мая 2023 года. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0. Команда Гвардиолы в сезон требла уничтожила мадридский клуб в ответном полуфинале ЛЧ. Большая заслуга в этом и Уокера. Ему на тот момент было 32 года, но он буквально съел 22-летнего Винисиуса, у которого набралось 0 созданных шансов за матч. К этой игре защитник готовился с помощью аналитиков, которые сделали специальное видео с нарезкой выступлений бразильца. Самый памятный эпизод того противостояния — Винисиус изначально находился впереди, но Уокер его догнал и оттёр корпусом.

Уокер против Винисиуса Фото: Кадры из трансляции

Эпоха

Свежие хайлайты уже не выглядят комплиментарно. В этом сезоне, помимо результативных ошибок, можно вспомнить, как защитника в матче с «Ливерпулем» накручивал Диас. Или как Уокер симулировал в дерби с «МЮ», когда на него попёр Хойлунд. В каком-то смысле Кайл символизирует затухающую эпоху «Сити». Хотя нынешний кризис связан явно не только с регрессом одного футболиста.

И всё же через много лет в памяти останется крутой защитник (тяжело удержаться от каламбура про Крутого Уокера). Он провёл период в «Сити» без тяжёлых травм. Минимум 20 встреч в АПЛ отыграл даже в самый неудачный сезон.

Уокер празднует победу в Лиге чемпионов Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Параллельно ещё и много встреч провёл за сборную. У Англии огромная проблема с левыми защитниками, но перебор с правыми: Уокер, Трент, Триппьер, Уайт, Джеймс. Даже при всех травмах последнего и конфликтах предпоследнего конкуренция на позиции всегда была мощной. Несмотря на это, Уокер отыграл за сборную Англии 93 матча. А на клубном уровне собрал вообще все важные трофеи: шесть чемпионств АПЛ, победа в ЛЧ и куча кубков по мелочи.