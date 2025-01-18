Килиан не играет на любимой позиции из-за Винисиуса. А у Кварацхелии будет конкурент в Париже.

Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»

Хвича Кварацхелия — игрок «ПСЖ». Чемпион Франции забрал грузина из «Наполи» за € 70 млн. В Париже надеются, что вингер станет главной звездой клуба. И полноценной заменой ушедшему летом 2024-го в мадридский «Реал» Килиану Мбаппе. Однако при переходе в «ПСЖ» у Хвичи есть одна проблема. Иронично, что с ней же столкнулся и Мбаппе в «Реале».

Любимая позиции Хвичи — левый вингер. Согласитесь, тяжело представить его в центре атаки. Например, в чемпионском для «Наполи» сезоне-2022/2023 Кварацхелия забил 12 мячей и оформил 10 ассистов с левого фланга атаки. Да, грузин неплохо владеет обеими ногами, но наверняка эффективность упала бы при переводе игрока направо. Важная задача тренера — найти каждому наилучшее место на поле. Нет сомнений, что Луис Энрике видит Хвичу слева в атаке «ПСЖ».

И именно в этом главная проблема Парижа. До прихода Хвичи королём левого фланга в команде был Брэдли Баркола. После ухода Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе он стал самым статусным футболистом «ПСЖ» (вместе с Усманом Дембеле).

Как тут не вспомнить про мадридский «Реал»? В команде был Винисиус Жуниор, а летом 2024-го к нему добавился Мбаппе. Да, Килиан и в «ПСЖ», и в сборной частенько появлялся в центре атаки. Но именно слева в нападении он показывает максимальную эффективность. Тренер «Реала» Карло Анчелотти до сих пор думает, как разрулить проблему. Итальянец выпускает Винисиуса слева, а Мбаппе — в центре атаки. Но Килиан всё равно периодически сваливается на фланг в поисках мяча.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор Фото: Getty Images

Кажется, эта же головоломка ждёт и Луиса Энрике. Главная проблема «ПСЖ» в атаке — центр. Ни Рандаль Коло Муани, ни Гонсалу Рамуш так и не стали эффективными «девятками» в команде. Летом 2024-го парижане думали о решении проблемы и гонялись за одноклубником Хвичи — Виктором Осимхеном. Но переговоры с «Наполи» провалились, а нигериец укатил в аренду в «Галатасарай». Впрочем, на рынке есть и другие варианты: Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Александер Исак («Ньюкасл»), Душан Влахович («Ювентус»). Однако «ПСЖ» пошёл за очередным вингером. Решение выглядит не совсем рациональным.

Взглянем на тепловые карты Кварацхелии и Баркола в нынешнем сезоне. Нет, это не одна и та же картинка. И грузин, и француз действуют в максимально схожем стиле. Оба опираются на свою скорость и дриблинг, получая мяч в левом полуфланге и смещаясь ближе к центру для обострения. Получается, «ПСЖ» взял просто качественного конкурента для Баркола.

Тепловая карта Кварацхелии

Тепловая карта Баркола

И ладно, если бы статистика Брэдли выглядела блёкло. Но нет: за 26 матчей сезона он забил 11 мячей и оформил три ассиста (второй результат в команде). «ПСЖ» рассказывал о новой, более умной трансферной стратегии. Однако первый же топ-трансфер говорит об обратном. Вместо покупок на проблемные позиции Париж хватает с витрины яркий, но не самый необходимый товар.

Статистика (сезон-2024/2025) Хвича Кварацхелия Брэдли Баркола Матчи 19 26 Голы 5 11 Голевые передачи 3 3 xG (ожидаемые голы) 4,1 10,4 xA (ожидаемые голевые передачи) 3,0 3,8 Успешные попытки дриблинга (в среднем за 90 минут) 1,55 2,3 Удары (в среднем за 90 минут) 3,91 2,93 Созданные голевые моменты 6 12 Ключевые передачи 28 30

*Данные взяты с сайтов FbRef и SofaScore.

Какие варианты есть у Луиса Энрике? Первый: перевести Баркола направо, а Усмана Дембеле — на позицию «десятки». Но Брэдли обожает смещаться с левого фланга в центр под рабочую правую ногу. А при уходе направо он даст ширину атаке, но потеряет возможность для любимого манёвра. Да и сломается вся конфигурация игры «ПСЖ». Сейчас схема команды не предусматривает наличие центрального атакующего полузащитника. К тому же Дембеле — лучший бомбардир «ПСЖ», предпочитающий действовать на фланге атаки.

Второй вариант для Энрике — Баркола в центре нападения. И тут мимо. Француз не против повозиться с мячом, а «ПСЖ» на роль нападающего нужен настоящий «киллер», способный расправляться за одно-два касания.

Тогда, может, Энрике сместит Хвичу с левого фланга? Маловероятный расклад. Грузин получил в «ПСЖ» седьмой номер — символический жест, но вполне можно предположить, что на него рассчитывают как на главную звезду. Конечно, приоритет в плане позиции отдадут Кварацхелии, а не Баркола.

Брэдли Баркола Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Луису Энрике не позавидуешь. «ПСЖ» ставит очередного тренера в неудобное положение. У испанца до сих пор нет забивного центрального форварда, зато есть два топовых левых вингера. Да и справа играет Дембеле, которого не посадишь на скамейку.

Что же придумает Энрике? Ждём с интересом. Хвича серьёзно вырос по зарплате в «ПСЖ»: Фабрицио Романо сообщил, что грузин будет получать не менее € 8 млн в год (в «Наполи» было € 1,6 млн). Но за игровые перспективы Кварацхелии тревожно.