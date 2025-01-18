Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»

Хвича Кварацхелия — игрок «ПСЖ». Чемпион Франции забрал грузина из «Наполи» за € 70 млн. В Париже надеются, что вингер станет главной звездой клуба. И полноценной заменой ушедшему летом 2024-го в мадридский «Реал» Килиану Мбаппе. Однако при переходе в «ПСЖ» у Хвичи есть одна проблема. Иронично, что с ней же столкнулся и Мбаппе в «Реале».
Любимая позиции Хвичи — левый вингер. Согласитесь, тяжело представить его в центре атаки. Например, в чемпионском для «Наполи» сезоне-2022/2023 Кварацхелия забил 12 мячей и оформил 10 ассистов с левого фланга атаки. Да, грузин неплохо владеет обеими ногами, но наверняка эффективность упала бы при переводе игрока направо. Важная задача тренера — найти каждому наилучшее место на поле. Нет сомнений, что Луис Энрике видит Хвичу слева в атаке «ПСЖ».
И именно в этом главная проблема Парижа. До прихода Хвичи королём левого фланга в команде был Брэдли Баркола. После ухода Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе он стал самым статусным футболистом «ПСЖ» (вместе с Усманом Дембеле).
Как тут не вспомнить про мадридский «Реал»? В команде был Винисиус Жуниор, а летом 2024-го к нему добавился Мбаппе. Да, Килиан и в «ПСЖ», и в сборной частенько появлялся в центре атаки. Но именно слева в нападении он показывает максимальную эффективность. Тренер «Реала» Карло Анчелотти до сих пор думает, как разрулить проблему. Итальянец выпускает Винисиуса слева, а Мбаппе — в центре атаки. Но Килиан всё равно периодически сваливается на фланг в поисках мяча.
Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор
Фото: Getty Images
Кажется, эта же головоломка ждёт и Луиса Энрике. Главная проблема «ПСЖ» в атаке — центр. Ни Рандаль Коло Муани, ни Гонсалу Рамуш так и не стали эффективными «девятками» в команде. Летом 2024-го парижане думали о решении проблемы и гонялись за одноклубником Хвичи — Виктором Осимхеном. Но переговоры с «Наполи» провалились, а нигериец укатил в аренду в «Галатасарай». Впрочем, на рынке есть и другие варианты: Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Александер Исак («Ньюкасл»), Душан Влахович («Ювентус»). Однако «ПСЖ» пошёл за очередным вингером. Решение выглядит не совсем рациональным.
Взглянем на тепловые карты Кварацхелии и Баркола в нынешнем сезоне. Нет, это не одна и та же картинка. И грузин, и француз действуют в максимально схожем стиле. Оба опираются на свою скорость и дриблинг, получая мяч в левом полуфланге и смещаясь ближе к центру для обострения. Получается, «ПСЖ» взял просто качественного конкурента для Баркола.
Тепловая карта Кварацхелии
Тепловая карта Баркола
И ладно, если бы статистика Брэдли выглядела блёкло. Но нет: за 26 матчей сезона он забил 11 мячей и оформил три ассиста (второй результат в команде). «ПСЖ» рассказывал о новой, более умной трансферной стратегии. Однако первый же топ-трансфер говорит об обратном. Вместо покупок на проблемные позиции Париж хватает с витрины яркий, но не самый необходимый товар.
|Статистика (сезон-2024/2025)
|Хвича Кварацхелия
|Брэдли Баркола
|Матчи
|19
|26
|Голы
|5
|11
|Голевые передачи
|3
|3
|xG (ожидаемые голы)
|4,1
|10,4
|xA (ожидаемые голевые передачи)
|3,0
|3,8
|Успешные попытки дриблинга (в среднем за 90 минут)
|1,55
|2,3
|Удары (в среднем за 90 минут)
|3,91
|2,93
|Созданные голевые моменты
|6
|12
|Ключевые передачи
|28
|30
*Данные взяты с сайтов FbRef и SofaScore.
Какие варианты есть у Луиса Энрике? Первый: перевести Баркола направо, а Усмана Дембеле — на позицию «десятки». Но Брэдли обожает смещаться с левого фланга в центр под рабочую правую ногу. А при уходе направо он даст ширину атаке, но потеряет возможность для любимого манёвра. Да и сломается вся конфигурация игры «ПСЖ». Сейчас схема команды не предусматривает наличие центрального атакующего полузащитника. К тому же Дембеле — лучший бомбардир «ПСЖ», предпочитающий действовать на фланге атаки.
Второй вариант для Энрике — Баркола в центре нападения. И тут мимо. Француз не против повозиться с мячом, а «ПСЖ» на роль нападающего нужен настоящий «киллер», способный расправляться за одно-два касания.
Тогда, может, Энрике сместит Хвичу с левого фланга? Маловероятный расклад. Грузин получил в «ПСЖ» седьмой номер — символический жест, но вполне можно предположить, что на него рассчитывают как на главную звезду. Конечно, приоритет в плане позиции отдадут Кварацхелии, а не Баркола.
Брэдли Баркола
Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
Луису Энрике не позавидуешь. «ПСЖ» ставит очередного тренера в неудобное положение. У испанца до сих пор нет забивного центрального форварда, зато есть два топовых левых вингера. Да и справа играет Дембеле, которого не посадишь на скамейку.
Что же придумает Энрике? Ждём с интересом. Хвича серьёзно вырос по зарплате в «ПСЖ»: Фабрицио Романо сообщил, что грузин будет получать не менее € 8 млн в год (в «Наполи» было € 1,6 млн). Но за игровые перспективы Кварацхелии тревожно.