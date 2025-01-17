«После перехода Месси у нас с Мбаппе начались ссоры». Так откровенно Неймар ещё не говорил

Неймар переживает трудный отрезок в карьере. За весь 2024 год бразилец провёл всего 42 минуты в составе «Аль-Хиляля». Тренер клуб Жорже Жезуш дал такой расклад по игроку: «Неймар не включён в заявку на чемпионат. Он может играть в азиатской Лиге чемпионов. Чемпионат Саудовской Аравии — один из лучших в мире. Все футболисты «Аль-Хиляля» могли бы играть за любой клуб Европы. Неймар уже не в состоянии выступать на привычном уровне. К сожалению, ситуация для него тяжёлая. У него всё ещё есть контракт с «Аль-Хилялем», но, возможно, ему нужно подумать о будущем».

Давненько Неймар не общался и со СМИ. Зато он пришёл на подкаст к другому легендарному бразильцу — Ромарио. Неймар рассказал об этапах карьеры в «Барселоне», «ПСЖ», а также поделился крутыми историями отношений с Лео Месси и Килианом Мбаппе. Мы выбрали самые важные цитаты.

О том, как выбирал между переходом в «Барселону» и «Реал»

«Я не жалею, что выбрал «Барселону», а не «Реал». Я пошёл туда по зову сердца. Конечно, я хотел играть с Месси! «Барса» была командой, которую я любил. Всегда следил за ней, ещё со времён Роналдиньо, всегда говорил, что хочу играть там. Так и случилось. Это были напряжённые дни. Два-три дня я даже не тренировался — просто ходил из дома в офис, чтобы решить вопрос. С одной стороны мне звонили представители «Реала», с другой — «Барселоны». Оба президента говорили со мной. Я не мог рассуждать здраво. Я представлял себя играющим за оба клуба… Но потом моё сердце заговорило громче. В итоге я выбрал «Барселону».

О помощи от Месси при адаптации в «Барселоне»

«Первые шесть месяцев в «Барсе» я провёл с бабочками в животе. У меня были мысли в духе «чёрт, я не могу никого обвести, не могу никого обойти, всё делаю неправильно!» Был день, когда я был в полном отчаянии. Помню до сих пор: это был перерыв в матче с «Атлетиком» из Бильбао. Я пошёл в раздевалку, злясь на себя, потому что играл очень плохо. Отправился в туалет и плакал в одиночестве, думая: «Что я делаю?»

Потом в дверь постучали, и это был Месси. Он спросил меня: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «Нет, я в порядке, всё хорошо». Потом пришёл Дани Алвес, и Месси сказал: «Успокойся, мы здесь, чтобы помочь тебе. Мы хотим, чтобы ты играл в свой лучший футбол, как в «Сантосе», без какого-либо давления. Если тебе что-то понадобится, ты можешь рассчитывать на меня». После этого я стал увереннее. Мне стало интереснее играть, и всё стало получаться!»

Лионель Месси и Неймар Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

О словах Месси при переходе Неймара в «ПСЖ»

«Месси пришёл ко мне и спросил: «Почему ты уходишь? Ты хочешь быть лучшим в мире? Я сделаю тебя лучшим в мире».

О причинах неудач в «ПСЖ»

«Эго… Эго. Я думаю, что эго — это хорошо, когда ты считаешь себя лучшим… Но ты должен понимать, что нельзя играть в одиночку. В наше время, если тебе не помогают, невозможно что-то выиграть».

О том, почему не выиграл «Золотой мяч»

«Оглядываясь назад, я думаю, как мне не везло с травмами. Семь лет я постоянно получал травмы. Они были серьёзными и выводили меня из строя на месяцы. Именно это ранило меня больше всего. Если задуматься, то мой расцвет пришёлся на «ПСЖ». По тому, как я там играл, уверен, что взял бы «Золотой мяч». Но эти травмы меня сдерживали».

О том, как Мбаппе ревновал его к Месси

«Мбаппе меня не раздражал! Когда пришёл Месси, я думаю, он стал немного ревновать. У меня с ним были свои счёты, мы немного поссорились. Килиан был важен для нас, когда перешёл. Я называл его «золотым мальчиком». Всегда говорил ему, что он станет одним из лучших. Всегда помогал, мы встречались у меня дома. У нас было несколько отличных лет сотрудничества. Но после перехода Месси он стал немного ревновать. Он не хотел ни с кем меня делить! Вот так и начались ссоры, изменилось поведение».

Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Elsa/Getty Images

О том, может ли остаться в Саудовской Аравии

«Саудовская Аравия удивила меня. Существует возможность того, что я останусь после окончания контракта. Посмотрим, за шесть месяцев многое может измениться».

О том, жалеет ли о чём-то в своей карьере

«Я ни о чём не жалею. Все ошибки, которые я совершил, все мои решения направлены на то, чтобы помочь мне вырасти».