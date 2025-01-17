Всё о мегаконтракте Холанда. «Сити» завалил звезду деньгами и застраховался от «Реала»

24-летний норвежский суперфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил соглашение с чемпионами Англии до 2034 года. Официально финансовые подробности сделки не разглашаются, но, по данным The Athletic, нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Соглашение называется одним из самых дорогих в истории спорта. Предыдущий контракт Холанда истекал в 2027 году.

Эта сделка положила конец слухам о возможном переходе бомбардира, который после трансфера в 2022 году в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за € 60 млн наколотил феноменальные 111 голов в 126 матчах, в мадридский «Реал». За проведённое в Манчестере время норвежец завоевал два титула чемпиона Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок страны.

Холанд будет получать в «Сити» £ 525 тыс. в неделю, слухи о переходе в «Реал» теперь неактуальны

Многочисленные слухи о будущем Эрлинга стали шириться после ряда интервью его отца Альфи. Летом прошлого года он заявил France Football: «Мой сын мог бы остаться в «Сити» на 15 лет, потому что чувствует себя здесь очень комфортно. Это отличный клуб, но я думаю, он хочет доказать себе, что может побеждать в любой из высших лиг».

Эту мысль Холанд-старший также транслировал в документальном фильме, посвящённом нападающему, «Большое решение»: «Он может остаться в Манчестере максимум на три-четыре года. Затем ему было бы интересно поиграть в Италии, Испании или Франции». В первоначальном соглашении Холанда с чемпионами Англии было несколько пунктов – в том числе клаусула в € 200 млн – позволявшая ему сменить клуб. Но теперь руководство «Сити» не оставило таких возможностей для конкурентов. Талант проведёт на «Этихаде» как минимум 12 лет.

Эрлинг Холанд с отцом Альфи Фото: Michael Regan/Getty Images

Новое соглашение таранного нападающего – очередной фундаментальный шаг руководства «Сити» по укреплению своего бренда после того, как в ноябре прошлого года контракт с клубом до 2027 года продлил его главный тренер Хосеп Гвардиола. Фактор испанского тренера изначально был одной из главных причин, почему Эрлинг предпочёл «Сити» другим командам, но нынешнее продление им сделки до 2034 года означает гораздо более широкую связь форварда с английским клубом.

До заключения нового соглашения Холанд занимал второе место в зарплатной ведомости «Сити» (£ 375 тыс. в неделю), уступая лишь Кевину Де Брёйне (£ 400 тыс.), но теперь норвежец вышел на совершенно новый уровень – £ 525 тыс. в неделю (£ 27,3 млн в год), сообщает подсчитывающий оклады игроков топовых чемпионатов ресурс Capology. Это позволит футболисту заработать к окончанию новой сделки порядка £ 275 млн.

Эрлинг Холанд нападающий «Манчестер Сити» «Очень рад подписанию нового контракта и возможности провести ещё больше времени в этом великом клубе. «Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей и потрясающих болельщиков, и это та среда, которая помогает всем проявить себя с лучшей стороны. Давление? Нет проблем. Я останусь здесь надолго. Хочу, чтобы люди требовали от меня многого и оказывали на меня давление!»

У Холанда есть 10-летний контракт с Nike стоимостью $ 250 млн

Прогрессировать нападающему и устанавливать новые голевые достижения помогает основательная работа над своим телом с помощью большой команды специалистов. Огромное внимание форвард уделяет качеству сна, поэтому старается ложиться спать в одно и то же время и использует специальные очки, фильтрующие свет. Кроме того, он ещё с подростковых времен осознал важность «подзарядки» от земли. Каждое утро Эрлинг стоит несколько минут на голой земле, чтобы от избавиться от отрицательных электронов.

Также норвежец сотрудничает с бывшим профессиональным велосипедистом Марио Пафунди, который ежедневно отслеживает состояние организма Холанда и разрабатывает для него персональный график тренировок. Во время игр за «Боруссию» игрока часто мучили мышечные травмы, поэтому Холанд нанял в свою команду эксперта по биомеханике Джона Хаддада. Он следит за восстановлением футболиста и помогает в случае повреждений максимально быстро вернуться в строй.

Сон имеет для Эрлинга Холанда первостепенную важность Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Подход очень похож на тот, что использует нападающий «Реала» Винисиус – для восстановительных процедур полузащитник использует фитнес-трекер «Умное кольцо». Трекер оснащён датчиками, способными непрерывно отслеживать более 20 различных биометрических показателей. Также над раскруткой образа бразильца трудится целая команда тренеров, менеджеров, фотографов, поваров и других специалистов в различных сферах, позволяющих сосредоточиться исключительно на профессиональной деятельности.

Одним из ключевых людей в раскрутке коммерческого потенциала Эрлинга является его менеджер Эгиль Остенстад, который играл вместе с отцом футболиста в «Манчестер Сити». После завершения карьеры Остенстад получил диплом финансиста и несколько лет успешно работал в банке, а пять лет назад начал курировать спонсорские сделки и стал главным советником игрока по инвестициям. Благодаря Эгилю звезда «Сити» скупает недвижимость в Норвегии через принадлежащую ему компанию Pillage 3.

Также у форварда есть контракты с производителем часов Breitling, корейским брендом смартфонов Samsung Galaxy и норвежской компанией Bama, специализирующейся на экспорте фруктов и овощей. Из всех коммерческих сделок выделяется подписанное в 2023 году 10-летнее соглашение с Nike стоимостью $ 250 млн.

Немаловажно, что Холанду удалось установить хорошие отношения с председателем «Сити» Халдуном Аль Мубараком, который также хорошо ладит с Гвардиолой. Для «Сити», клуба, который всегда надеялся подписать Лионеля Месси и заточенного на успешную коммерческую модель, Эрлинг, вероятно, идеальный игрок. Гвардиола всегда был звездой шоу, и его влияние на поле и за его пределами, а также в маркетинговом плане по-прежнему огромно, но в лице Холанда у «Сити» есть чрезвычайно востребованная мировая суперзвезда.

Эрлинг Холанд — амбассадор Nike Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Это идеальное сочетание между клубом, который всегда стремится покорять новые вершины и территории, и заточенным на использование новейших технологий игроком. К примеру, в апреле 2024 года нападающий стал персонажем мобильной игры Clash of Clans.

Соглашение Холанда почти вдвое уступает рекордному контракту мирового спорта

Продление Эрлингом контракта на почти 10 лет вполне вписывается в современную мировую тенденцию. Прошлым летом соглашение с «Челси» до 2033 года подписал бывший игрок «Сити» Коул Палмер, потенциал которого не рассмотрели в Манчестере. Также такие длительные сделки давно стали нормой в других топовых спортивных лигах, особенно заокеанских (НФЛ, НБА, НХЛ). Использование «американской модели» длительных контрактов с игроками неудивительно для Премьер-лиги, ведь в настоящее время ровно половина клубов сильнейшего футбольного клубного турнира принадлежит владельцам из США.

К примеру, в декабре 2024 года российский вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подписал новое соглашение со своим клубом, рассчитанное на восемь лет. По нему Игорь заработает $ 92 млн – в среднем по $ 11,5 млн за сезон.

Форвард «Сити» обладает огромным коммерческим потенциалом Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Контракт Холанда на £ 27,3 млн в год выглядит впечатляюще, но он всё же значительно уступает сумасшедшей сделке и мировому рекорду, установленному 26-летним доминиканским бейсболистом Хуаном Сото. В декабре 2024 года венесуэльский бейсболист заключил с «Нью-Йорк Метс» 15-летнее соглашение на $ 765 млн ($ 51 млн в год) плюс подписной бонус в $ 75 млн.

Агент форварда «Сити» Рафаэла Пимента, которая ведёт его дела после смерти Мино Райолы, оценивает коммерческий потенциал Холанда в £ 1 млрд. «Я не говорю, что столько будет стоить его трансфер. Я имею в виду всю сумму, которая генерируется на протяжении карьеры. Речь идёт о зарплате, платежах за трансферы, доходах от трансляций, спонсоров, продаже билетов, футболок. Эрлинг может стоить миллиард», – убеждена Пимента.