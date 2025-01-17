Топ-события субботы: «Ювентус» — «Милан», Касаткина на AO и хоккей

Яркое 18 января: АПЛ, Серия А и Примера в футболе, Малкин — в НХЛ, финал Кубка России по лыжным гонкам, биатлон и баскетбол! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: устроят ли команды тактические шахматы?

Ни та, ни другая команда не пребывает сейчас в оптимальном состоянии — «Каролина» проиграла два матча беспросветным аутсайдерам, а «Вегас» уступил в трёх последних встречах из четырёх. И «ураганы», и «рыцари» – достаточно системные команды, не лишённые при этом мастерства. Также интересно посмотреть будет на Павла Дорофеева, который набрал какую-то невероятную форму — пять шайб в последних двух матчах забросил форвард «Вегаса». Сможет ли российский форвард отличиться и в этой игре?

🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 03:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Малкин первую шайбу в новом календарном году?

В последнее время на Евгения Малкина напала полоса невезения: то травма, то ограбление дома. Но обе проблемы должны уже остаться позади — повреждение залечено, а украденные перстни вернулись во владение хозяина. У «Питтсбурга», который продолжает бороться за плей-офф, наметились проблемы — команда проиграла три матча подряд дома и отстаёт от восьмёрки уже на пять очков. Смогут ли «пингвины» прервать неутешительную серию?

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Банкеро вернулся, но поможет ли это в игре с чемпионом?

Главная звезда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро вернулся после двух месяцев простоя в связи с травмой и сразу же показал себя – 34, 20 и 22 очка форвард набрал в трёх матчах. Тем не менее команда пока выглядит максимально нестабильно, больше проигрывая. «Бостон Селтикс» в последней встрече чемпионата уступил «Торонто» со счётом 97:110. Чемпион НБА уступил одной из худших команд лиги, кто бы мог подумать? Теперь «кельты» злые как никогда и захотят разорвать соперника. Но получится ли?

🎾 5:00*: Юлия Путинцева (Казахстан, 24) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: побьёт ли Касаткина свой рекорд на Austrailan Open?

Россиянка Дарья Касаткина уже повторила своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до третьего круга (как в 2016-м и 2022-м). И теперь, чтобы побить рекорд и впервые оказаться во второй неделе в Мельбурне, Дарье необходимо справиться с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Девушки ранее встречались трижды, и счёт — 2-1 в пользу Касаткиной. Она была сильнее на Уимблдоне-2018 и в Нинбо-2024, а Путинцева первенствовала в Мадриде-2024. Победительница нового матча сразится за место в 1/4 финала АО-2025 с кем-то из пары Эмма Наварро — Онс Жабер.

🏒 10:30: «Амур» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2025, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: способен ли «Амур» на ещё одну сенсацию?

«Амур» в последней встрече совершил удивительный камбэк — отыгрались с 2:4 у «Ак Барса» и вырвали победу в самой концовке. «Металлург», в свою очередь, прервал девятиматчевую победную серию, уступив во Владивостоке. Обе очные встречи в этом сезоне выдались очень конкурентными — одна даже ушла в овертайм. Хабаровчанам отступать некуда, магнитогорцам нужно закончить регулярный чемпионат в первой четвёрке. Вновь ждать боевой игры?

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🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества, четвёртый этап, мужчины и женщины, гонка преследования

Интрига: оформит ли Серохвостов «золотой» дубль?

После небольшой паузы, вызванной проблемами со здоровьем, Даниил Серохвостов вернулся к выступлениям. В своей первой же гонке биатлонист без проблем забрал золото. В этом сезоне на счету Серохвостова уже 10 личных медалей. У Даниила явно есть огромное рвение пополнить копилку наградами, а значит, у нас есть шанс увидеть «золотой» дубль. Отличные шансы на две победы в связке спринт-пасьют есть и у Анастасии Халили. Вот только чтобы мечта стала явью, биатлонистке придётся отработать на ноль и справиться с серьёзными соперницами.

🎿 13:41: Лыжные гонки, Кубок России, мужчины и женщины, классический стиль, финал

Интрига: сможет ли Терентьева прервать серию Фалеевой?

Главный вопрос классического спринта на этапе Кубка России в Казани — на что способна Наталья Терентьева? В дистанционной гонке олимпийская чемпионка уже показала свою силу, но в спринте, тем более классикой, в нынешнем сезоне превосходно выступает Анастасия Фалеева. Она выиграла вообще все спринты, которые были проведены в рамках Кубка России. Однако теперь на лыжню вернулась самая опасная соперница. У мужчин претендентов на первое место много: Терентьев, Ардашев, Коростелёв, Горбунов, Тиунов. В заявке значится и Александр Большунов, но вряд ли он стартует.

⛸️ 14:00: Фигурное катание, прыжковый чемпионат России, личный турнир

Интрига: кто станет чемпионом страны по прыжкам?

Третий в истории чемпионат России по прыжкам пройдет 18 и 19 февраля в Санкт-Петербурге. В первый соревновательный день состоится личный турнир, который будет проводиться по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов. Фигуристы будут соревноваться в исполнении заданного набора прыжковых элементов в мужском и женском зачёте в одиночном катании, а также в парном катании.

Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира «накопительным итогом». Спортсмены или спортивные пары, набравшие максимальную сумму баллов за исполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур. В случае равенства баллов у двух или более спортсменов назначается перепрыжка.

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, пятый этап, женщины, эстафета, 4x6 км

Интрига: будет ли «золотой» дубль от Франции?

Уверенный триумф биатлонистов из Франции в мужской эстафете почти наверняка окрылил представительниц слабого пола «трёхцветных». Они уже дважды в этом сезоне становились вторыми в командной гонке. Кажется, настало время для победы и возвращения себе лавров сильнейшей сборной! Но готовы ли они к такому исходу, с учётом сумасшедшей поддержки немецких биатлонисток в родном Рупольдинге?

⚽️ 18:00: «Брентфорд» — «Ливерпуль», АПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» снова оступится?

«Ливерпуль» — главный претендент на золото АПЛ. Но в последних двух турах команда оступилась, сыграв вничью с «МЮ» и «Ноттингемом». Так можно подпустить близко конкурентов! Чтобы избежать нервотрёпки, в следующем матче необходима победа над «Брентфордом». Но есть сомнения, что команда Томаса Франка легко отдаст три очка.

⚽️ 19:00: «Ланс» — «ПСЖ», Лига 1, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» сделает ещё один шаг к титулу?

«ПСЖ» несётся к очередному золоту Лиги 1. Нас это интересует в контексте трофея для российского голкипера Матвея Сафонова. Ещё один шаг к титулу Париж может сделать по итогам встречи с «Лансом». Непростой соперник. Но сила состава «ПСЖ» обязывает побеждать любую команду во Франции. Возможно, мы увидим дебют Хвичи Кварацхелии, если парижане провернут сделку до игры.

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 21-й тур

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Интрига: битва двух самых титулованных клубов Италии

«Ювентус» и «Милан» — два гранда Серии А. Но в нынешнем сезоне команды борются за место в топ-4, а не за золото. Высока вероятность, что один из клубов пролетит мимо следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Поэтому цена победы в очном матче возрастает. А для «Милана» дополнительная мотивация — нанести «Юве» первое поражение в сезоне чемпионата Италии. Да и тогда команда Сержиу Консейсау догонит туринцев в таблице.

⚽️ 20:30: «Арсенал» — «Астон Вилла», АПЛ, 22-й тур

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Интрига: Эмери снова огорчит «Арсенал» в Лондоне?

«Арсенал» — один из двух конкурентов «Ливерпуля» в борьбе за золото. Команде Микеля Артеты нужны победы, чтобы не отставать от мерсисайдцев. Но в следующем туре на «Эмирейтс» приедет «Астон Вилла» с Унаи Эмери. Экс-тренер «Арсенала» покинул клуб в плохих отношениях, поэтому каждый матч с «бывшими» для него принципиален. Да и последний выезд «Виллы» к сопернику завершился победой — 2:0. Повторят ли бирмингемцы трюк сейчас?

⚽️ 23:00: «Хетафе» — «Барселона», Примера, 20-й тур

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Интрига: «Барса» перенесёт положительный импульс с Суперкубка на Примеру?

«Барса» уже на шесть очков отстаёт от лидирующего в Примере «Атлетико». Время на возвращение в гонку за титул ещё есть. Но нужно побеждать. Ранее каталонцы разнесли мадридский «Реал» в Суперкубке (5:2) и «Бетис» (5:1) – в Кубке. Настал момент повторить успех в чемпионате Испании. Хотя в гости «Барсу» ждёт «Хетафе»: злой, неуступчивый. Получится отгрузить пятёрку такому сопернику?