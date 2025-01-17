Тедеско окончательно добил ожидания от сборной Бельгии. Но сменщик будет ему благодарен

Шоу «Токсики» легко можно было бы снимать про сборную Бельгии. Пока общественность обсуждала перспективы «золотого» бельгийского поколения, в команде один за другим множились скандалы. Долгие годы тянулся конфликт между Тибо Куртуа и Кевином Де Брёйне. Перед ЧМ-2022 некоторые футболисты открыто говорили, что сборная стара и шансов рассчитывать на что-то серьёзное немного. Наконец, во время катарского ЧМ после проигрыша Марокко в бельгийской раздевалке, по данным СМИ, сцепились Эден Азар, Ян Вертонген и Де Брёйне. Разнимать их пришлось Ромелу Лукаку – он как раз похож на бодигарда, который следит за порядком возле какого-нибудь клуба или бара.

При чём здесь Доменико Тедеско? Да при том, что для него хорошие отношения в коллективе и хороший контакт с игроками – едва ли не самое ключевое в работе. Вы скажете, что это важно для любого тренера, не только для Тедеско. Всё так. Но есть тренеры, которые держат с командой дистанцию. Отношения, разумеется, должны быть хорошими – но ни о какой единой банде речи не идёт. Таков, например, Пеп Гвардиола. У него, конечно, есть связь с футболистами. Но он не вождь. Он именно тренер, главный тренер. Дистанция между ним и командой чувствуется, об этом не раз говорили те, кто с ним работал.

А Тедеско – это как раз вождь. Ему очень важно, чтобы в его команде один был за всех, и все – за одного. В «Спартаке» это было очень чётко видно. Доменико объединил команду вокруг себя, игроки ему доверяли, и в конечном счёте это дало результат. Единство – возможно, главный постулат в работе Тедеско. Он, конечно же, занимается и тактикой. Но всё же кажется, что как вождь, как вожак он сильнее, чем как тактик или стратег.

В сборную Бельгии Тедеско пришёл в начале 2023-го – уже после того, как то самое «золотое» поколение дало последнюю гастроль. В команде началось масштабное обновление. Уже не было такого бешеного разнообразия талантов. Но, во-первых, некоторые топ-игроки всё же остались – к примеру, Куртуа, Лукаку и Де Брёйне. Во-вторых, выделялись несколько персонажей из новой волны – в первую очередь Шарль Де Кетеларе и Жереми Доку. И, наконец, в-третьих, была надежда, что конфликты, которые сильно мешали «золотому» поколению, останутся в прошлом. История с Де Брёйне и Куртуа никуда не делась, но, если верить СМИ, между ними уже несколько лет нормальные «рабочие» отношения.

Бельгия с Тедеско отлично прошла отбор на Евро-2024, не проиграла ни одного матча. Но новый конфликт, уже с участием Доменико, вызрел быстро. Тибо Куртуа не понравилось, что в отсутствие основного капитана Де Брёйне повязку отдали не ему, а Лукаку. Тогда были спаренные матчи – с Австрией и Эстонией, и планировалось, что с Австрией капитаном будет Лукаку, а с Эстонией – Куртуа. Тибо отыграл 90 минут с Австрией, вроде бы всё было как обычно. Но дальше – началось!

Тибо Куртуа Фото: Michael Campanella/Getty Images

Тедеско вышел к прессе, рассказал об идее на один матч дать повязку Лукаку, на второй – Куртуа. А потом добавил, что Куртуа после Австрии почувствовал себя уязвлённым, чем шокировал тренера. Куртуа тут же отреагировал, обвинив специалиста в вынесении на публику деталей частной беседы.

Игра с Австрией летом 2023-го по сей день остаётся последней для Тибо за сборную. Почти весь сезон-2023/2024 он пропустил из-за разрыва «крестов». Однако к концу сезона он восстановился и блистательно отыграл за «Реал» несколько встреч, включая финал Лиги чемпионов. Бельгийские медиа умоляли Тедеско взять Куртуа на Евро, но Доменико этого не сделал.

И тренер, и игрок говорили, что Тибо может быть трудно играть много матчей без пауз, как всегда бывает на крупных турнирах. Возможно, это действительно так. Но глядя на то, как Куртуа отыграл концовку сезона за «Реал», было очевидно, что он должен быть в составе сборной. И было так же очевидно, что на Евро он не поехал в первую очередь не по спортивным причинам.

Впрочем, на чемпионате Европы проблема бельгийцев была не во вратаре. На бумаге выход в плей-офф и вылет от Франции в довольно упорном матче не выглядит как полный провал. Но на деле Бельгия стала одной из самых бесцветных команд турнира. Не было ни игры, ни единства, за счёт которого предыдущие команды Тедеско не раз компенсировали чисто футбольные недостатки.

После турнира Доменико, конечно же, припомнили невызов Куртуа. Да и сам Тибо, вероятно, злорадно потирал руки, наблюдая за мучениями сборной в Германии. Припомнили тренеру и то, что он раз за разом выпускал в старте Ромелу Лукаку, у которого явно не шла игра. Луи Опенда, который провёл сильный сезон за «Лейпциг», вышел в основе только с французами в плей-офф. Но там игра была абсолютно без ворот, так что проявить себя ни Опенда, ни другие атакующие бельгийские игроки не смогли.

Сборная Бельгии Фото: Alex Livesey/Getty Images

После Евро Куртуа в сборную так и не вернулся. Он чётко сказал: пока Тедеско работает, его не будет в национальной команде. Лукаку попросил не вызывать его на матчи Лиги наций и мотивировал это тем, что хочет скорее адаптироваться в «Наполи». Де Брёйне, которого в последнее время всё чаще подводит здоровье, тоже взял самоотвод. Они приезжали, но эпизодически: Кевин сыграл два матча в Лиге наций, Ромелу – один.

Тедеско не сладил с лидерами, которые остались от предыдущего прекрасного поколения. С Куртуа они просто разругались, а Де Брёйне с Лукаку потеряли энтузиазм играть за сборную после Евро-2024. О конфликтах Доменико с представителями нового бельгийского поколения не сообщалось. Но результат эта команда дала слабый: в Лиге наций Бельгия набрала всего четыре очка в шести матчах. От Италии и Франции бельгийцы отстали на девять очков, а Израиль обошли только по дополнительным показателям.

Плюс, если вернуться к Евро, Тедеско, вероятно, не хватило опыта и знаний. Подготовка к крупному турниру – это совершенно особый навык. До сборной Бельгии Доменико трудился только в клубах. Там тренер работает с футболистами каждый день. А в сборной он лишён этой привилегии. И в новых обстоятельствах Тедеско не справился.

Конфликты, отсутствие яркой игры и отсутствие результата на Евро и в Лиге наций – Доменико Тедеско совершенно точно собрал увольнительное комбо. Означает ли неудача в сборной Бельгии, что Тедеско – плохой тренер? Нет. Означает ли это, что он на данном этапе не подходит для работы со сборной? Очень может быть.

Стоит ли ему рассчитывать на хорошее предложение из топ-чемпионата? Очень сомнительно. До неудачи с Бельгией был «Лейпциг». Да, Тедеско, придя по ходу сезона, выиграл Кубок Германии – первый большой трофей в истории клуба. Но, во-первых, нельзя сказать, что «Лейпциг» показывал какой-то выдающийся футбол. А во-вторых, после того, как тренер провёл полноценную предсезонку, старт нового сезона команда завалила: проиграли Суперкубок «Баварии», одержали всего одну победу в пяти стартовых турах Бундеслиги, а ещё дома крупно уступили «Шахтёру» в Лиге чемпионов – 1:4. В «Лейпциге» Доменико не проработал и года.

Что теперь будет со сборной Бельгии? Очень интересный вопрос. Во-первых, может вернуться Тибо Куртуа, это большой плюс. Во-вторых и в-главных, любые ожидания – тем более, большие – от сборной Бельгии полностью умерли. В принципе, они умерли уже после ЧМ-2022. Но Тедеско выступлением на Евро добил их окончательно.

Таким образом Доменико подготовил почву для следующего тренера. Приходить после неудачи всегда проще, чем после успеха. Нет лишнего давления. Так что есть как минимум один человек, который должен быть благодарен Тедеско за работу с Бельгией. Но его имени мы пока не знаем. Ждём, кого выберет бельгийская федерация футбола.