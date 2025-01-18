«Зенит» купит «Короля Америки»? Этот бразилец обошёл в 2024 году даже Месси!

Вокруг «Зенита» всё больше слухов на трансферном рынке в зимнее окно, и некоторые из них в той или иной мере похожи на правду. Теперь заставляет обратить на себя внимание информация об интересе петербургского клуба к звезде «Ботафого» Луису Энрике. Сине-бело-голубые уже хотели подписать этого вингера на замену Малкому. Полтора года назад не срослось – привезли Артура. В январе 2025-го уже и сам Артур может вернуться в Бразилию, так что вполне логично «Зенит» вернулся к кандидатуре Луиса Энрике, который, по словам владельца «Ботафого» в скором времени переедет в Санкт-Петербург за невероятные для нынешней РПЛ € 35 млн. Знакомимся!

Луис Энрике входит в топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Бразилии прямо сейчас с рыночной стоимостью в € 22 млн, по оценкам Transfermarkt. А если не считать 17-летнего уникума «Палмейраса» Эстевао Виллиана, права на которого уже выкупил «Челси» за € 34 млн плюс бонусы (он просто не может уехать в Англию до совершеннолетия), то вингер «Ботафого» второй после центрфорварда «Фламенго» Педро. Тот всего на € 1 млн дороже.

Пока сложно сказать, насколько информация от президента «Ботафого» о сумме трансфера верна. Ранее, по информации журналиста Андре Эрнана, «Зенит» и «Ботафого» обсуждали возможный трансфер Луиса Энрике за € 25 млн. Кроме того, на вингера, которому только-только исполнилось 24 года, претендуют клубы из Англии и Италии. Как сообщает BTB Sports, в сделку может быть включён Артур, что, очевидно, снизит для петербургского клуба её стоимость приблизительно в два раза. Согласно источникам, «Ботафого» нацелен также на Вендела, но с трудом верится, что «Зенит» отпустит ключевого полузащитника перед решающим отрезком в борьбе за чемпионский титул. Полирующий скамейку Артур – другое дело.

Сам «Ботафого» покупал Луиса Энрике год назад у «Бетиса» за € 16 млн. Как раз когда вингер выступал ещё за испанскую команду, его пытался впервые подписать «Зенит». По информации Relevo, в августе 2023-го петербургский клуб предложил за Луиса Энрике € 20 млн, но севильский отказался, поскольку тогда рассчитывал получить за бразильца больше. Оказалось, напрасно. Молодой талант не раскрылся в «Бетисе», набрав всего 4+10 в 64 матчах за эту команду (в основе вышел 38 раз).

Луис Энрике Фото: Fran Santiago/Getty Images

После возвращения на родину у Луиса Энрике дела пошли лучше. До такой степени, что по итогам 2024-го он стал… «Королём Америки»! Награду с таким названием вручает уругвайская газета El País, а получает её лучший футболист года в американских лигах. Бразилец выиграл голосование с гигантским отрывом. Он опередил даже Лионеля Месси из «Интер Майами», а также попавших в топ-5 Джефферсона Саварино, Тьяго Альмаду (оба – «Ботафого») и Хуана Кинтеро («Расинг», Аргентина).

Присутствие сразу троих игроков «Ботафого» в числе главных номинантов не должно удивлять. В завершившемся сезоне-2024 команда из Рио-де-Жанейро выиграла и чемпионат Бразилии (впервые с 1995 года), и Кубок Либертадорес (впервые в истории). Героем финала юноамериканского аналога Лиги чемпионов и стал Луис Энрике. Причём «Ботафого» вытащил матч с «Атлетико Минейро» Халка при совершенно невероятных обстоятельствах. Уже на первой минуте будущий победитель потерял удалённого игрока, тем не менее показал невероятный характер и вдесятером выиграл со счётом 3:1. Луис Энрике открыл счёт, а затем и поучаствовал в создании второго гола в ворота «Атлетико Минейро», заработав пенальти.

Халк тоже солидно смотрелся в финале. Но трофей достался не бывшей звезде «Зенита», а возможной будущей. Интересно, что за девять дней до финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» и «Ботафого» встретились в чемпионате Бразилии в Белу-Оризонти. Тогда команда Халка при похожих обстоятельствах притормозила рвавшийся к чемпионству коллектив из Рио. Хозяева целый час играли в меньшинстве, однако удержали нулевую ничью. Гости были раздражены этим, а Луис Энрике и вовсе заработал удаление после финального свистка. У вингера случился конфликт с Халком, который перерос в стычку команд.

«Луис Энрике сказал нашему вратарю, что наша команда – дерьмо, – объяснял Халк. – Он думает, что он звезда, но он ни черта не выиграл. Он сделал пять ударов по воротам за сборную Бразилии, а я играл за неё семь лет. И у меня есть скромность. Он должен бегать как угорелый, и иметь уважение».

Луис Энрике Фото: Buda Mendes/Getty Images

Вскоре Луис Энрике стал обладателем своих первых трофеев в карьере – золота чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Да и за сборную Бразилии, в составе которой дебютировал в сентябре 2024-го, забил уже два мяча в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2026. Во встрече с Чили стал автором победного гола, а с Перу и вовсе набрал 1+1.

В 12 матчах Кубка Либертадорес Луис Энрике забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Он стал лучшим в составе «Ботафого» по обводкам (16), ударам в створ (8) и передачам под удар (12), вторым по общему количеству ударов (19), третьим – по заработанным на себе фолам (10). Попал в символическую сборную турнира и был признан главной звездой финала с «Атлетико Минейро».

В чемпионате Бразилии Луис Энрике в 35 матчах забил семь голов и отдал три голевые передачи. По разным версиям был признан лучшим футболистом сезона-2024 в Серии А. Занял первое место в «Ботафого» по обводкам (91) и заработанным фолам (71), стал вторым по ударам (60) и третьим – по попаданиям в створ (23).

Луис Энрике – правый вингер с классной левой ногой. Индивидуально очень сильный игрок. Может действовать и на других позициях в группе атаки, прежде всего на левом краю или вторым форвардом. Он воспитывался в академии «Флуминенсе», откуда и уехал в Испанию.

«Луис Энрике – это очень редкая драгоценность, – говорил про вингера работавший с ним во «Флуминенсе» тренер Фернандо Диниз. – Таких очень трудно заменять, когда они уходят из команды».

Летом 2023-го Луис Энрике попал в неприятную историю, которая, очевидно, ускорила его отъезд из Испании. В ней был замешан также хавбек «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета. Как сообщил UOL Esporte, выступая в «Бетисе», Луис Энрике получил от родственников Пакета два перевода на общую сумму € 6700. Эти люди были замешаны в скандале со ставками, а дядя Лукаса признал: он выиграл деньги, поставив на жёлтую карточку, которую Луис Энрике заработал в одном из матчей севильской команды. По этой причине вингера исключили в последний момент из состава олимпийской сборной Бразилии на отборочный турнир.

В прошлом году сообщалось о расследовании, которое ведёт полиция Испании в отношении Луиса Энрике. Его подозревали в связях с неким Бруно Лопесом де Моурой – главой банды, занимающейся нелегальными ставками и организацией договорных матчей. По данным компании Sportradar, отслеживающей подозрительное движение денег в индустрии беттинга, в одном из матчей Луиса Энрике за «Бетис» было аномальное количество ставок на полученную вингером жёлтую карточку.

Пока никаких доказательств вины Луиса Энрике нет. По крайней мере, ему ничего не предъявлено. Но расследование, похоже, ещё не завершено, поэтому в трансфере бразильца может быть заложен риск.