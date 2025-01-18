Звезда «Динамо» не хочет возвращаться в Россию. Такое поведение легионеров уже тенденция

В РПЛ – новый тренд. Оказывается, легионер может подписать контракт, играть за команду, давать милые интервью и признаваться, что его всё устраивает. Потом укатить в зимний отпуск и просто не захотеть обратно. Звучит немного сюрреалистично, не так ли? То есть футболисты подписали трудовой договор, имеют обязательства, на которые им резко стало по барабану.

Яркий пример – динамовец Бителло. Он не приехал на первый сбор, тусуется в Бразилии и ждёт, пока московский клуб примет хоть какой-то оффер от «Ботафого». В медиа каждый день появляются данные о новых предложениях со стороны бразильцев: € 10-13-15 млн. По последним данным, «Динамо» всё-таки согласилось на трансфер за € 18 млн + бонусы.

Однако в нормальном мире так в принципе быть не должно: несмотря на желание уйти и даже ведущиеся переговоры, Бителло сейчас должен был быть с командой и готовиться к сезону. А не проводить время в родной стране, делая вид, что это в порядке вещей.

История с Бителло — не единственная этой зимой. В РПЛ не вернулись ещё трое

Хорди Томпсон Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Первый герой – полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон. Да-да, тот самый, который на родине обвинялся в покушении на убийство, а потом приехал играть в Россию. А в клубе объяснили это запоминающейся фразой – «он же не 20 человек положил». Системообразующим игроком за полгода Томпсон так и не стал. В основном выходил на замену и не производил впечатление человека, которого стоило тащить в лигу. Ведь по уровню он совсем не выше остальных.

Потом чилиец не полетел на последний матч первой части сезона с «Ахматом». Конкретной причины общественность так и не узнала. А теперь – не приехал на первый сбор команды. В телеграм-каналах сообщают, что футболист просто больше не хочет играть в России. А портал PrensaFutbol утверждает, что контракт со спортсменом может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом в клубе ссылаются на проблемы личного характера футболиста. Томпсона всё ещё ждут на сборах. А вот приедет ли он – пока вопрос.

Виктор Мендес Фото: РИА Новости

Следующий – полузащитник «Крыльев» Виктор Мендес. Его тоже не наблюдают на сборах команды. А в чилийских СМИ сообщили, что он вскоре подпишет контракт с «Коло-Коло». Для некоторых это стало сюрпризом. Сначала в паблик вышел директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Ведь именно московскому клубу принадлежат права на футболиста. Он заявил, что переговоров с «Коло-Коло» ЦСКА не ведёт, а бесплатно отпускать Мендеса не намерены. Потом выступили сами «Крылья»: сообщили, что игрок и его представители перестали выходить на связь. Вот как, оказывается, всё просто.

Родриго Саравия Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В «Ростове» по похожему пути пошёл Родриго Саравия. Ещё в декабре зарубежные инсайдеры сообщали о желании уругвайца вернуться в аргентинскую «Химнасию», за которую он выступал с 2023 по 2024 год. Видимо, сейчас стороны ведут переговоры о трансфере. Однако непонятно, сможет ли в итоге «Ростов» заработать на этой сделке.

Латиноамериканцы вели себя так и раньше. Зачастую получалось договориться

Да, с теми же бразильцами всегда было нелегко. Если вспомнить ЦСКА начала нулевых, то опоздание на сбор Вагнера или Даниэля Карвальо носили систематический характер. Объяснение почти всегда было одно – «личные проблемы». Однако потом футболисты, видимо, задумывались о потенциальных санкциях – по правилам ФИФА, если футболист не исполняет контракт, то может быть дисквалифицирован на полгода и должен будет заплатить штраф, установленный соглашением. И возвращались.

Новая волна отказов на возвращение пошла в 2022 году. Но тогда это было связано с началом вооружённого конфликта с Украиной, и латиноамериканцев история касалась в меньшей степени. Да, некоторые уезжали в аренду, но потом, как правило, возвращались. Как, например, защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо.

Вендел Фото: РИА Новости

Свежий пример – полузащитник «Зенита» Вендел. Летом 2023-го он укатил в отпуск и не вернулся к началу сборов. В Петербурге не скрывали: хавбек хочет уйти. И даже разрешили искать ему новую команду. Но «Зенит» сразу обозначил: задёшево не отдадим. А с этим возникли проблемы. Время шло, чемпионат начался, а перед полузащитником всё больше маячил риск разрыва контракта, полугодовой дисквалификации и крупного штрафа. В итоге Вендел прилетел в Россию словно ничего и не было. Правда, так или иначе наткнулся на крупный штраф. После чего сборы он уже не пропускал, несмотря на большую тягу к родине.