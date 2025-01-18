«Он сожрёт всех конкурентов в «Ман Сити»!» Почему вундеркинд из Узбекистана не попал в РПЛ

Таких сказочных футбольных сюжетов давно не случалось на постсоветском пространстве. Всего полтора года назад Абдукодир Хусанов бился за выживание в белорусской «вышке», а теперь переходит в сильнейший клуб Англии за € 40 млн — разве не чудо?! Как оно стало возможно, нам рассказал первый главный тренер узбекского защитника на взрослом уровне Павел Роднёнок. Бывший защитник минского «Динамо» полтора сезона работал с Хусановым в клубе «Энергетик-БГУ».

— Как Абдукодир попал в «Энергетик-БГУ»?

— Его привезли из Узбекистана, конкретно к Анатолию Ивановичу Юревичу. Он тогда написал для Хусанова личную программу развития, которую мы смогли реализовать только на полтора года.

— Юревич — легендарная личность для белорусского футбола.

— Это выдающийся белорусский тренер. В то время в «Энергетике-БГУ» он занимал должность тренера по научно-методической работе. А вообще он идейный вдохновитель клуба в том виде, в котором тот сейчас находится.

— Кто привёз Хусанова?

— Его буквально вручил Юревичу агент: «Сделайте хорошего игрока».

— Почему именно к Юревичу?

— Потому что он умеет делать игроков. На постсоветском пространстве это лучший тренер по подготовке и развитию молодых футболистов.

Анатолий Юревич Фото: abff.by

— Кого приведёте в пример из его воспитанников?

— Список будет очень большой, фамилий 50. Из тех белорусских футболистов, кто сразу пришёл в голову, — братья Ромащенко, Омельянчук, Яромко.

— Юревич разработал индивидуальную программу для Хусанова?

— Программа основана на медицинском обследовании и индивидуальных тестированиях. Она проверяется на игроках, которые приходят в «Энергетик-БГУ». Чем больше талант, тем выше взлетает игрок. Но прибавляют практически все.

— Я насчитал в заявке команды на 2022 год семерых представителей Узбекистана. Отчего такое внимание именно к этому рынку?

— Этого я не знаю, надо спросить у Анатолия Ивановича. Он долгое время работал в Казахстане — видимо, остались связи в регионе.

— Хусанов в этой компании был одним из самых юных. Помните первые впечатления о нём?

— Молодой и очень одарённый мальчик. Он в 16 с половиной лет полгода тренировался, но не мог играть, пока ему не исполнится 17.

Абдукодир Хусанов Фото: Alex Grimm/Getty Images

— Не могли заявить?

— Да, он просто тренировался и играл товарищеские матчи.

— Зато уже в 18 лет Хусанов играл все матчи по 90 минут. Редкий случай?

— А у нас все молодые играют. Это такая стратегическая линия — развитие. Если не ошибаюсь, средний возраст был 21 год, максимум — 22.

— Подход «Аякса»?

— Что-то похожее, только в белорусских масштабах. Уникальный эксперимент — возможно ли воспитывать хороших футболистов в не самом сильном клубе, используя научно-методический подход. Оказалось, возможно.

— Сразу поняли, что к вам в руки попал большой талант?

— Уже после тестирования был виден неограниченный потенциал. Другое дело, как с этим работать. Основное тут — не навредить и грамотно развить талант.

— Что бросилось в глаза, помимо физических данных?

— Высокое трудолюбие. Он очень бесстрашен. Человек ищет единоборства, чем резко выделяется на фоне других защитников, с которыми мы имели дело.

— При этом он и голы забивал, передачи отдавал.

— Да, Абдукодир и опорного полузащитника играл, на стандартах подключался, исполнял штрафные, потому что обладает очень сильным ударом.

— В России раздаются реплики: как такого таланта клубы РПЛ проглядели?

— От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон. Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий — работает в Беларуси, а когда будет готов — уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.

— Клубы Премьер-Лиги пытались его приобрести или только справки наводили?

— Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чём они говорили и почему не срослось — не в курсе.

— Сам футболист не спрашивал у вас совета?

— Мы беседовали каждый день. Я тоже считаю, что самое правильное направление — европейское, там, где футбол развит. И он приехал уже с чётко поставленной целью — уехать в Европу.

ー Уместны ли тут аналогии с Зинченко?

ー Я не следил за Зинченко, поэтому не могу их сравнивать.

ー За полтора года в Беларуси Хусанов резко спрогрессировал?

ー Естественно. Представьте: приехал молодой человек, заиграл в высшей лиге, и после этого уехал в чемпионат Франции. Естественно, спрогрессировал. Вы просто не представляете, какой колоссальный объём работы он проделал.

Абдукодир Хусанов Фото: ANP/Getty Images

ー А вы расскажите.

ー Для понимания: у него было две самостоятельные тренировки и две общекомандные. Плюс индивидуальные занятия. Кроме того, ему предоставлялись теоретические нарезки после каждого матча и каждой тренировки, которые он анализировал. В «Энергетике» такой подход.

ー Две индивидуальные тренировки — в день?

ー Зарядка, две командные тренировки и ещё индивидуальная. В «Энергетике» игра является продолжением тренировочной программы.

ー Погодите, ещё раз: четыре тренировки в день?

ー Фактически да.

ー Как игроки это выдерживают?

ー Тот, кто выдерживает, заигрывает. А тот, кто не выдерживает, тот слабак и сходит с дистанции.

ー Школа выживания Юревича?

ー Да, где-то так.

ー В первом сезоне с Хусановым «Энергетик» занял второе место. Это же была сенсация?

ー Только не для нас. Эта команда создавалась и собиралась два года. Поэтому она выстрелила. Теперь опять новая программа и новые люди.

ー То есть, грубо говоря, команда прошла свой цикл?

ー Конечно. Каждая команда имеет рождение, развитие и смерть, как и всё в этом мире.

ー Значит, её падение во вторую лигу вас тоже не удивило?

ー Нет, не удивило, потому что это был её апогей. Мы прекрасно понимали, что эту команду разберут и нужно будет создавать новую. «Энергетик» не обладает большими финансовыми возможностями, чтобы приглашать и удерживать опытных игроков. Поэтому философия такая: приходят молодые, которые хотят научиться играть в футбол. Всё зависит от подобранных ребят, от уровня их таланта. В то время удалось собрать очень одарённых ребят.

ー Абдукодир оказался самым перспективным?

ー Почему? Сейчас, насколько я знаю, Бакаев – лучший игрок «Энергетика-БГУ». Думаю, следующий трансфер стоит ждать от него. Однако не буду забегать вперёд.

ー Но в Европу перебрался только Абдукодир.

ー Да.

— «Энергетик» почти ничего не заработал на Хусанове?

ー € 100 тыс. заработал.

ー Для европейского футбола — ни о чём.

ー Каждый предмет в разных условиях, в разное время, в разном месте имеет разную цену. Твоя цена в России одна, в Беларуси будет другая, а во Франции — третья. Поэтому цена вполне адекватная. Это вообще такой философский вопрос.

ー Но если он сейчас перейдёт в «Ман Сити», солидарные выплаты должны быть в разы выше.

ー Я тренер. Я не занимаюсь продажей, перепродажей и так далее. Я готовлю команды, развиваю игроков. Поэтому не спрашивайте меня, пожалуйста, про финансы. Я просто не в курсе.

ー Во Франции Хусанов тоже не растерялся?

ー Вы же видите, что не потерялся и не растерялся. У него такой характер, что нигде не пропадёт. Он сражается до последнего, пока у него есть силы. И для него не существует авторитетов. Ему всё равно, против кого играть. Поэтому я был уверен, что он заиграет. Абдукодир — боец, настоящий защитник. Среди современных игроков на постсоветском пространстве я не вижу таких.

ー В чём его уникальность?

ー Хусанов доминирует и сам ищет единоборства. Он отбирает мяч. Это очень редкое качество. У нас вообще разучились отбирать мяч. Все игроки просто имитируют отбор, а он отбирает.

ー Этот навык у него с юности или был у вас в Беларуси приобретён?

ー Это природное качество. Мы пытались довести все его качества до совершенства.

ー Прямо сейчас на постсоветском пространстве это сильнейший защитник?

ー Я в этом уверен. А вы по его цене сомневаетесь в том, что это лучший защитник на постсоветском пространстве?

ー Удивлены, что «Манчестер Сити» пришёл за ним?

ー Вот честно — не удивлён. Его потенциал был безграничен. Я был уверен, что он заиграет. Весь вопрос заключался в том, чтобы на его жизненном пути попадались именно те люди, которые двигали бы его вперёд и развивали. Потому что у меня было очень много и защитников, и игроков с большим потенциалом, но они попадали не в те руки, выбирали не тот путь и не смогли заиграть только потому, что окружение приняло не такое решение. Здесь же всё как-то сложилось воедино. И в Беларуси, и во Франции он попал именно туда, куда нужно. Если бы Абдукодир не пришёл к нам или попал в «Динамо» Минск или какую-то другую команду, мы бы не имели такого защитника.

Абдукодир Хусанов Фото: Jean Catuffe/Getty Images

ー Если объективно, он уже готов конкурировать со звёздами «Ман Сити»?

ー Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто его конкуренты, но совершенно точно им не завидую. Он их сожрёт, как только там появится!

ー Очень смелый прогноз.

ー В Абдукодире я уверен.

— Испытываете гордость, что приложили руку к воспитанию игрока для топ-клуба мира?

ー Естественно, приятно, ведь мы полтора года каждый день соприкасались в индивидуальных, теоретических, групповых тренировках, в общении. Каждый тренер «Энергетика» оставил там свою частичку. Конечно, мне радостно, что наш труд не ушёл в песок.

ー Звездняк парню не грозит?

ー Нет, у него уникальное сочетание природных качеств, трудолюбия и семейного воспитания. Сейчас я редко сталкиваюсь с таким.

ー Вы на связи?

ー Нет, слежу только по прессе. И искать с ним встречи тоже не буду, если вы хотите об этом спросить. Я сделал то, что должен был сделать. И мне приятно, что у него всё получилось. Это как вырастить своих детей, дать им путёвку в жизнь. А теперь они самостоятельные.

ー А вы сейчас где?

ー Работаю спортивным директором в маленьком польском клубе. Пытаюсь найти и сделать нового Абдукодира.