«Он сожрёт всех конкурентов в «Ман Сити»!» Почему вундеркинд из Узбекистана не попал в РПЛ

Таких сказочных футбольных сюжетов давно не случалось на постсоветском пространстве. Всего полтора года назад Абдукодир Хусанов бился за выживание в белорусской «вышке», а теперь переходит в сильнейший клуб Англии за € 40 млн — разве не чудо?! Как оно стало возможно, нам рассказал первый главный тренер узбекского защитника на взрослом уровне Павел Роднёнок. Бывший защитник минского «Динамо» полтора сезона работал с Хусановым в клубе «Энергетик-БГУ».
— Как Абдукодир попал в «Энергетик-БГУ»?
— Его привезли из Узбекистана, конкретно к Анатолию Ивановичу Юревичу. Он тогда написал для Хусанова личную программу развития, которую мы смогли реализовать только на полтора года.
— Юревич — легендарная личность для белорусского футбола.
— Это выдающийся белорусский тренер. В то время в «Энергетике-БГУ» он занимал должность тренера по научно-методической работе. А вообще он идейный вдохновитель клуба в том виде, в котором тот сейчас находится.
— Кто привёз Хусанова?
— Его буквально вручил Юревичу агент: «Сделайте хорошего игрока».
— Почему именно к Юревичу?
— Потому что он умеет делать игроков. На постсоветском пространстве это лучший тренер по подготовке и развитию молодых футболистов.
Анатолий Юревич
Фото: abff.by
— Кого приведёте в пример из его воспитанников?
— Список будет очень большой, фамилий 50. Из тех белорусских футболистов, кто сразу пришёл в голову, — братья Ромащенко, Омельянчук, Яромко.
— Юревич разработал индивидуальную программу для Хусанова?
— Программа основана на медицинском обследовании и индивидуальных тестированиях. Она проверяется на игроках, которые приходят в «Энергетик-БГУ». Чем больше талант, тем выше взлетает игрок. Но прибавляют практически все.
— Я насчитал в заявке команды на 2022 год семерых представителей Узбекистана. Отчего такое внимание именно к этому рынку?
— Этого я не знаю, надо спросить у Анатолия Ивановича. Он долгое время работал в Казахстане — видимо, остались связи в регионе.
— Хусанов в этой компании был одним из самых юных. Помните первые впечатления о нём?
— Молодой и очень одарённый мальчик. Он в 16 с половиной лет полгода тренировался, но не мог играть, пока ему не исполнится 17.
Абдукодир Хусанов
Фото: Alex Grimm/Getty Images
— Не могли заявить?
— Да, он просто тренировался и играл товарищеские матчи.
— Зато уже в 18 лет Хусанов играл все матчи по 90 минут. Редкий случай?
— А у нас все молодые играют. Это такая стратегическая линия — развитие. Если не ошибаюсь, средний возраст был 21 год, максимум — 22.
— Подход «Аякса»?
— Что-то похожее, только в белорусских масштабах. Уникальный эксперимент — возможно ли воспитывать хороших футболистов в не самом сильном клубе, используя научно-методический подход. Оказалось, возможно.
— Сразу поняли, что к вам в руки попал большой талант?
— Уже после тестирования был виден неограниченный потенциал. Другое дело, как с этим работать. Основное тут — не навредить и грамотно развить талант.
— Что бросилось в глаза, помимо физических данных?
— Высокое трудолюбие. Он очень бесстрашен. Человек ищет единоборства, чем резко выделяется на фоне других защитников, с которыми мы имели дело.
— При этом он и голы забивал, передачи отдавал.
— Да, Абдукодир и опорного полузащитника играл, на стандартах подключался, исполнял штрафные, потому что обладает очень сильным ударом.
— В России раздаются реплики: как такого таланта клубы РПЛ проглядели?
— От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон. Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий — работает в Беларуси, а когда будет готов — уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.
— Клубы Премьер-Лиги пытались его приобрести или только справки наводили?
— Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чём они говорили и почему не срослось — не в курсе.
— Сам футболист не спрашивал у вас совета?
— Мы беседовали каждый день. Я тоже считаю, что самое правильное направление — европейское, там, где футбол развит. И он приехал уже с чётко поставленной целью — уехать в Европу.
ー Уместны ли тут аналогии с Зинченко?
ー Я не следил за Зинченко, поэтому не могу их сравнивать.
ー За полтора года в Беларуси Хусанов резко спрогрессировал?
ー Естественно. Представьте: приехал молодой человек, заиграл в высшей лиге, и после этого уехал в чемпионат Франции. Естественно, спрогрессировал. Вы просто не представляете, какой колоссальный объём работы он проделал.
Абдукодир Хусанов
Фото: ANP/Getty Images
ー А вы расскажите.
ー Для понимания: у него было две самостоятельные тренировки и две общекомандные. Плюс индивидуальные занятия. Кроме того, ему предоставлялись теоретические нарезки после каждого матча и каждой тренировки, которые он анализировал. В «Энергетике» такой подход.
ー Две индивидуальные тренировки — в день?
ー Зарядка, две командные тренировки и ещё индивидуальная. В «Энергетике» игра является продолжением тренировочной программы.
ー Погодите, ещё раз: четыре тренировки в день?
ー Фактически да.
ー Как игроки это выдерживают?
ー Тот, кто выдерживает, заигрывает. А тот, кто не выдерживает, тот слабак и сходит с дистанции.
ー Школа выживания Юревича?
ー Да, где-то так.
ー В первом сезоне с Хусановым «Энергетик» занял второе место. Это же была сенсация?
ー Только не для нас. Эта команда создавалась и собиралась два года. Поэтому она выстрелила. Теперь опять новая программа и новые люди.
ー То есть, грубо говоря, команда прошла свой цикл?
ー Конечно. Каждая команда имеет рождение, развитие и смерть, как и всё в этом мире.
ー Значит, её падение во вторую лигу вас тоже не удивило?
ー Нет, не удивило, потому что это был её апогей. Мы прекрасно понимали, что эту команду разберут и нужно будет создавать новую. «Энергетик» не обладает большими финансовыми возможностями, чтобы приглашать и удерживать опытных игроков. Поэтому философия такая: приходят молодые, которые хотят научиться играть в футбол. Всё зависит от подобранных ребят, от уровня их таланта. В то время удалось собрать очень одарённых ребят.
ー Абдукодир оказался самым перспективным?
ー Почему? Сейчас, насколько я знаю, Бакаев – лучший игрок «Энергетика-БГУ». Думаю, следующий трансфер стоит ждать от него. Однако не буду забегать вперёд.
ー Но в Европу перебрался только Абдукодир.
ー Да.
— «Энергетик» почти ничего не заработал на Хусанове?
ー € 100 тыс. заработал.
ー Для европейского футбола — ни о чём.
ー Каждый предмет в разных условиях, в разное время, в разном месте имеет разную цену. Твоя цена в России одна, в Беларуси будет другая, а во Франции — третья. Поэтому цена вполне адекватная. Это вообще такой философский вопрос.
ー Но если он сейчас перейдёт в «Ман Сити», солидарные выплаты должны быть в разы выше.
ー Я тренер. Я не занимаюсь продажей, перепродажей и так далее. Я готовлю команды, развиваю игроков. Поэтому не спрашивайте меня, пожалуйста, про финансы. Я просто не в курсе.
ー Во Франции Хусанов тоже не растерялся?
ー Вы же видите, что не потерялся и не растерялся. У него такой характер, что нигде не пропадёт. Он сражается до последнего, пока у него есть силы. И для него не существует авторитетов. Ему всё равно, против кого играть. Поэтому я был уверен, что он заиграет. Абдукодир — боец, настоящий защитник. Среди современных игроков на постсоветском пространстве я не вижу таких.
ー В чём его уникальность?
ー Хусанов доминирует и сам ищет единоборства. Он отбирает мяч. Это очень редкое качество. У нас вообще разучились отбирать мяч. Все игроки просто имитируют отбор, а он отбирает.
ー Этот навык у него с юности или был у вас в Беларуси приобретён?
ー Это природное качество. Мы пытались довести все его качества до совершенства.
ー Прямо сейчас на постсоветском пространстве это сильнейший защитник?
ー Я в этом уверен. А вы по его цене сомневаетесь в том, что это лучший защитник на постсоветском пространстве?
ー Удивлены, что «Манчестер Сити» пришёл за ним?
ー Вот честно — не удивлён. Его потенциал был безграничен. Я был уверен, что он заиграет. Весь вопрос заключался в том, чтобы на его жизненном пути попадались именно те люди, которые двигали бы его вперёд и развивали. Потому что у меня было очень много и защитников, и игроков с большим потенциалом, но они попадали не в те руки, выбирали не тот путь и не смогли заиграть только потому, что окружение приняло не такое решение. Здесь же всё как-то сложилось воедино. И в Беларуси, и во Франции он попал именно туда, куда нужно. Если бы Абдукодир не пришёл к нам или попал в «Динамо» Минск или какую-то другую команду, мы бы не имели такого защитника.
Абдукодир Хусанов
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
ー Если объективно, он уже готов конкурировать со звёздами «Ман Сити»?
ー Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто его конкуренты, но совершенно точно им не завидую. Он их сожрёт, как только там появится!
ー Очень смелый прогноз.
ー В Абдукодире я уверен.
— Испытываете гордость, что приложили руку к воспитанию игрока для топ-клуба мира?
ー Естественно, приятно, ведь мы полтора года каждый день соприкасались в индивидуальных, теоретических, групповых тренировках, в общении. Каждый тренер «Энергетика» оставил там свою частичку. Конечно, мне радостно, что наш труд не ушёл в песок.
ー Звездняк парню не грозит?
ー Нет, у него уникальное сочетание природных качеств, трудолюбия и семейного воспитания. Сейчас я редко сталкиваюсь с таким.
ー Вы на связи?
ー Нет, слежу только по прессе. И искать с ним встречи тоже не буду, если вы хотите об этом спросить. Я сделал то, что должен был сделать. И мне приятно, что у него всё получилось. Это как вырастить своих детей, дать им путёвку в жизнь. А теперь они самостоятельные.
ー А вы сейчас где?
ー Работаю спортивным директором в маленьком польском клубе. Пытаюсь найти и сделать нового Абдукодира.