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Монпелье — Монако — 2:1, обзор матча Лиги 1: голы, как сыграл Александр Головин, статистика, 17 января 2025

Команда Головина в ужасном кризисе. «Монако» из-за дикого «привоза» проиграл худшим в лиге
Георгий Илющенко
Команда Головина в ужасном кризисе
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В 2025 году монегаски до сих пор не побеждали. А сегодня уступили «Монпелье».

Если бы «Монако» был живым организмом, к нему бы стоило приложить подорожник. Команда с конца ноября победила всего в двух матчах из 11. Сегодня она стала жертвой «Монпелье» — абсолютно худшего представителя Лиги 1 с девятью очками за 17 туров.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
17 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Керер – 32'     1:1 Аль-Тамари – 55'     2:1 Аль-Тамари – 82'    

В первом тайме «Монако» владел преимуществом и закономерно воплотил его на табло: Керер замкнул подачу Камара с углового. Видимо, монегаски посчитали победу над командой с последнего места решённым делом и расслабились. Разумеется, случился «привоз», это же «Монако»: на 55-й минуте Уаттара слабо покатил мяч вратарю, а Аль-Тамари только этого и ждал — перехват, гол.

Игра монегасков в атаке абсолютно разладилась. «Монпелье», напротив, ожил и точно наработал на второй забитый мяч. Случился он на 82-й минуте — как раз сразу же после первого за две недели выхода на поле Головина, который мучился с голеностопом. Аль-Тамари забежал в штрафную, сместился влево и низом прошил ближний угол. Самое интересное, что он не забивал с апреля. А тут преисполнился и оформил дубль. Спасибо дырявой обороне «Монако».

Аль-Тамари празднует гол в ворота «Монако»

Аль-Тамари празднует гол в ворота «Монако»

Фото: mhscfoot.com

С появлением россиянина монегаски наконец-то заиграли интересно и плотно насели на соперника. Всё-таки счёт обязывал, да и Александр внёс недостающего креатива. Тем не менее добыть ничью не удалось. Головин получил от статистического портала Sofascore высокую оценку 7,5 за 0,31 ожидаемого ассиста, 17 из 20 точных пасов (85%), два из которых пошли под удар, а также отбор, три удачных попытки дриблинга из трёх и четыре выигранных единоборства из четырёх.

По итогам тура «Монако» с третьего места могут потеснить «Ницца», «Лилль» и «Лион». Любопытно, что 5 января клуб объявил о продлении контракта с Ади Хюттером до 2027 года. Не поторопились ли с решением?

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