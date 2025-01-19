«Бензин в два раза дороже, зато продукты подешевле». Откуда в Боснии российский вратарь

Мы нашли единственного россиянина в Премьер-лиге Боснии. У Ильи Гучмазова из подмосковного Видного очень необычная карьера: академии «Эспаньола» и «Црвены Звезды», опыт игры в двух боснийских дивизионах. Поговорили с вратарём о жизни, футболе и быте в Испании и на Балканах. Его история — перед вами.

О чём расскажем:

Чем испанские школы отличаются от российских

— Как и когда ты попал за границу?

— До 13 лет я занимался футболом в родном Видном. Как-то через знакомых узнали о системе по переезду в «Эспаньол». За год до перехода поехал в Испанию на просмотр, через две недели сказали, что подхожу. Полгода я занимался с репетитором испанским языком. За это время оформили справки для вида на жительство, чтобы я мог играть и учиться, и в августе 2015-го я переехал в Испанию.

— С родителями?

— Нет. Первый год я жил один в интернате, но была пара ребят из СНГ. На следующий год возникла небольшая проблема с видом на жительство и документами. В ФИФА могли придраться, почему несовершеннолетний иностранец играет в другой стране. Поэтому мама переехала ко мне.

— Каково в таком возрасте переехать в другую страну и жить одному?

— Я ещё был не совсем взрослым, чтобы всё понимать. Труднее всего было с языком в школе и в быту. В футболе не особо надо разговаривать: в основном от вратаря идёт подсказ, который легко запомнить и выучить. Хорошо, что я полгода учил язык и приехал в Испанию с какой-то базой.

— А в футбольном плане скачок быстро произошёл?

— Произошёл, но не в первом году. Сначала я играл за слабую команду, где было два вратаря. Но через месяц второй ушёл в другой клуб, и я остался единственным вратарём. Благодаря этому адаптация к Испании прошла легче.

— Что было дальше?

— Из «Систрелис» перешёл в «Сан-Андреу». Эта команда была посильнее. Поначалу я играл мало, но из последних пяти-шести матчей сезона я сыграл целых пять, хотя нас с конкурентом постоянно меняли по тайму. В свой последний сезон в Испании я с 5-го тура играл без замен. Приглашали в высший дивизион Каталонии, однако я выбрал «Црвену Звезду».

— Что тебе дал период в Испании?

— Он очень сильно помог. После России я удивлёнными глазами смотрел на других вратарей и не понимал, как они могут так играть ногами и на выходах. Дома я нигде этому не учился. Тренер просто поставил на ворота и сказал: «Это отбивай, туда отдавай». В Испании мне встретился очень качественный тренер вратарей, с которым я работал четыре года. Он меня многому научил в плане техники, понимания и чтения игры, а также игре ногами и на выходах. В Испании учат, что вратарь — это последний защитник.

— Что было самым сложным в Испании?

— Необычный график. В испанских школах нет 10-11 классов. Сразу после девятого можно идти работать или в бакалавриат с дальнейшим поступлением в институт. Мне пришлось поменять школу, поскольку там не было бакалавриата, а другое учебное заведение находилось в центре города. Я приезжал с учёбы в четыре часа, делал уроки и к 22:00 ехал на тренировку. Домой возвращался за полночь, а уже в полседьмого нужно было вставать в школу. Из-за распорядка дня третий год в Испании был самым тяжёлым.

— На матчах взрослой «Барселоны» бывал?

— Нечасто. Их игры часто совпадали по времени с нашими матчами. «Барселона» ещё играла на «Камп Ноу», и меня удивляло, что даже на встречу с середняком собиралось три четверти стадиона. А в академии «Эспаньола» даже не все ребята болели за этот клуб.

Чем Сербия похожа на Россию

— Как ты попал в академию «Црвены Звезды»?

— В 17 лет я побывал в летнем лагере «Црвены Звезды» в Златиборе. После просмотра сказали, что я им понравился. Той же осенью я приехал в команду до 19 лет. После просмотра предложили следующим летом съездить на двухнедельные сборы в Словению. После них меня и приняли в юношескую команду.

— Но тебя сразу отдали в аренду в «Графичар»?

— Это была не аренда. «Графичар» — это второй состав «Црвены Звезды». У нас были одни и те же тренеры. В девять утра этот специалист тренирует «Црвену Звезду», а в 10 — «Графичар».

— Чем период в Сербии отличался от испанского?

— Тут уже пошёл более взрослый и жестокий футбол в физическом плане. К примеру, в Испании в последнем моём сезоне команда боролась за выживание во второй по силе лиги Каталонии. Понятно, что все пытались победить, но не было давления на игроков и тренера. Уже в юношеской лиге Сербии появились задачи: здесь играли только сильнейшие, а остальные сидели в запасе. Если задача не выполняется, набираются другие игроки, которые способны её решить. Первый в жизни профессиональный контракт, с «Црвеной Звездой», я тоже подписал в Сербии.

Илья Гучмазов Фото: ФК «Црвена Звезда»

— Какая жизнь в Сербии в быту?

— Первый год там я тоже жил в интернате, что помогло довольно быстро выучить язык. После начала пандемии коронавируса я снял квартиру и в плане быта очень быстро приспособился. Поведение людей в Сербии мало отличается от России.

— Ощутил дух единства России и Сербии?

— Да. Когда люди в магазине, такси или автобусе узнавали, откуда я, часто говорили о любви к России или рассказывали, как ездили в нашу страну.

— Как прошёл первый сезон в «Графичаре»?

— Я пришёл туда третьим номером, но после ухода одного парня мы остались вдвоём с вратарём, который сейчас в основе «Црвены Звезды» (Иван Гутеша. — Прим. «Чемпионата»). Как правило, мы играли попеременно: два матча — он, два — я.

— Почему в следующем сезоне у тебя набралось всего четыре встречи?

— После пандемии в команду пришли новый тренер, вратарь и несколько полевых футболистов, поэтому я начал сезон вторым голкипером. Проблема была в том, что из основной команды в молодёжку спускали игроков за практикой. А третий вратарь «Графичара» по возрасту ещё мог проходить в молодёжку. Всё это отрицательно сказывалось на моих игровых минутах.

— Из-за этого и решил уйти из «Црвены Звезды»?

— Да, мне хотелось играть. Я спросил совета у тренера вратарей молодёжки. Он нашёл мне вариант для аренды — команду «Интернасьонал», которая боролась за выживание в молодёжной лиге.

— Но и там ты играл мало?

— Всего три матча. Я пришёл в команду в качестве первого вратаря, и мы в первой же встрече выиграли — 2:1. Но после этого тренер привёл своего кипера, с которым уже работал, и я опять оказался в запасе. Было обидно, однако я пытался абстрагироваться от этого и продолжал тренироваться. Дополнительно занимался в академии тренера вратарей молодёжки «Црвены Звезды» Бояна Йоргачевича. Благодаря этому я стал сильнее.

Как к россиянам относятся на Балканах

— Как оказался в Боснии?

— Йоргачевич проходил там практику для повышения уровня квалификации. Он узнал, что в «Звезде-09» на следующий сезон ищут вратаря, и порекомендовал меня.

— Разницу между Боснией и Сербией заметил?

— Я бы не назвал Боснию новой страной. Биелина, откуда «Звезда-09», находится практически на границе с Сербией. Это больше сербский город, чем боснийский. И языки практически не отличаются. Но в «Звезде-09» я опять не играл — был вторым вратарём.

— Неудачный период?

— Нет, это же была моя первая взрослая команда. В клубе было несколько ветеранов, поигравших в топ-клубах Боснии, Сербии и других странах Европы и Азии. «Звезда-09» — клуб-середняк, на который нет никакого давления. Мне было полезно начать с такой команды.

— Что было потом?

— Я попросил спортивного директора «Звезды-09» подыскать вариант с арендой. За неделю до начала второго круга он договорился о моём переходе в «Подринье», который боролся за выживание во втором по силе дивизионе Боснии.

«Подринье» — команда из мусульманского пригорода на 15-20 тысяч жителей. Меня очень хорошо приняли в команде. Первые три матча играл первый вратарь, и все три проиграли. Над клубом нависла угроза вылета. В следующей встрече в ворота поставили меня, и мы сыграли 0:0 с лидером. В оставшихся матчах играл только я, и мы выбрались из зоны вылета.

— Почему же в следующем отрезке чемпионата ты не сыграл ни одной встречи?

— В межсезонье у меня заканчивался вид на жительство в Боснии. Поскольку контракт со «Звездой-09» истёк, вид на жительство должен был продлевать «Подринье». Но на команде висел долг перед футбольным союзом, поэтому они не могли регистрировать иностранных игроков. Из-за этого мне не дали разрешение на работу и вид на жительство. В конце августа мне пришлось вернуться в Сербию.

— Что делал дальше?

— Пару недель я тренировался в академии Йоргачевича. После этого мне написал тренер вратарей «Слоги», которая поднялась в высший дивизион Боснии. Он запомнил меня по «Подриньо», ведь именно с ними я тогда сыграл «на ноль». Осенью я приехал в «Слогу». Клуб сделал мне вид на жительство, но не смог зарегистрировать на сезон из-за действующего контракта с «Подриньо». В «Слоге» я тренировался до зимы.

— Бывший клуб продолжал платить тебе зарплату?

— Нет, договорились так: они не платят мне зарплату в эти три месяца, а потом спокойно разрываем контракт по обоюдному согласию. В «Слоге» я просто тренировался, но меня обеспечили жильём и питанием от клуба.

— Существенно вырос твой оклад в «Слоге»?

— По сравнению с молодёжкой «Црвены Звезды» зарабатываю больше. Но по меркам боснийских топ-клубов зарплата небольшая.

— Расскажи о дебюте в Премьер-лиге.

— В «Слоге» как раз сменился главный тренер. В первой игре с новым тренером мы уступили 0:2 дома. К матчу с «Сараево» мы шли на последнем месте, поэтому никто не рассчитывал на очки в гостях у одного из лидеров. Это помогло. Не было волнения и мандража, и нам удалось сыграть 1:1 в моей дебютной встрече.

Илья Гучмазов в дебютной игре Фото: ФК «Сараево»

— Почему дальше тебе не доверяли?

— Во многом – из-за лимита на легионеров. Когда у нас было восемь иностранцев, при разрешённых пяти в одном матче, тренер не стал жертвовать кем-то из статусных полевых ради ноунейма.

— Каков уровень боснийской Премьер-лиги?

— Думаю, топ-клубы лиги — «Зриньски», «Борац», «Сараево» — спокойно могли бы играть в РПЛ, а «Слога» была бы в серединке нашей Первой лиги.

— За последние два сезона у тебя всего два матча за «Слогу». Самого устраивает игровое время?

— Конечно, нет. В прошлом сезоне мы досрочно сохранили прописку в Премьер-лиге. Я неплохо играл в Кубке Республики — это турнир для команд сербско-боснийской зоны. Мы дошли до финала, где проиграли только в серии пенальти. Мне казалось, что той работой я заслужил пару шансов в Премьер-лиге. Но тренер и спортивный директор объяснили, что перед командой стоит задача не просто сохранить прописку в лиге, а занять как можно более высокое место из-за призовых. В итоге мы провалили концовку прошлого сезона — могли занять пятое место, но заняли седьмое, а в финале Кубка Республики проиграли «Звезде-09» из второго дивизиона.

— Что сейчас?

— Главного тренера уволили после 6-7-го тура. С нового сезона Премьер-лига сокращается, и вылетают не две, а четыре команды. Сейчас идёт жёсткая конкуренция за позицию. Уже в зимнее трансферное окно в клуб пришли пять-шесть футболистов с опытом серьёзных команд Боснии и других европейских лиг.

В этом сезоне я отыграл два матча в Кубке Республики, выходил в Кубке Боснии, где мы выиграли по пенальти. Уже сейчас я поднял вопрос об аренде, чтобы получать больше игровой практики. Тренер вратарей сказал, что не видит препятствий. К сожалению, главный тренер и спортивный директор сказали, что я должен остаться, так как они не хотят искать вратаря на замену.

— У тебя контракт до лета 2025 года. Планируешь что-то кардинально менять?

— При отсутствии игровой практики я точно уйду из команды.

— Рассматриваешь возвращение в Россию?

— Конечно. Нужно оставлять все варианты. Для меня нет разницы, где играть — в Боснии, Сербии или России. Главное — играть.

— Российские команды тобой интересовались?

— Когда переходил в «Слогу», слышал об интересе клубов ФНЛ и ПФЛ (ещё до реформы Второй лиги. — Прим. «Чемпионата»).

Что почём в Боснии

— За четыре года в Боснии освоился?

— В плане жизни Босния очень похожа на Сербию. Несмотря на смешение мусульманской, католической и христианской религий, я не подвергался каким-то нападкам. Ни разу не сталкивался с неприязнью из-за того, что я из России. Ко мне хорошо относятся. Однако во время матчей со стороны активных фанатов звучали националистические кричалки.

— Цены в Боснии кусаются?

— Зная, какие цены в России, не сказал бы, что они кусаются. Самое неприятное — это цена на бензин: она намного выше, чем в России. В пересчёте получается почти в два раза дороже, чем у нас — больше 100 рублей за литр. Зато продукты, одежда и коммунальные услуги если не на таком же уровне, то дешевле. Молоко — 80 рублей, хлеб — 40.

— Можешь назвать себя полиглотом?

— В какой-то степени. Я ещё знаю каталанский, ведь в Барселоне свой язык. Кроме того, в России в детстве учил английский — с репетитором и в школе. Что касается сербского и боснийского языков, они плюс-минус похожи — как русский и белорусский. Серб поймёт боснийца, и наоборот.

— Нашумевший трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА в Боснии живо обсуждался?

— Как обычный трансфер. Раз меня спросили, слышал ли я об этом переходе, и всё.

Стоит ли российским футболистам ехать в небольшие лиги Европы

— Скучаешь по России?

— Конечно, скучаю, но больше по людям: семье и друзьям. Два раза в год, в летнюю и зимнюю паузу, приезжаю на родину.

— В России более комфортно?

— Мне нравится, что происходит с Москвой в последние годы. Постоянно повышается уровень комфорта жизни. То же самое замечаю в Белграде, который стал более европеизированным. Когда я приезжал, это был более простой город, а сейчас везде появляются доставки, каршеринг, электросамокаты. Появляется нотка Европы. Белград начал меняться после ковида и ограничений, когда всё было закрыто. Я же живу в боснийском Добое, до нас ещё это всё не дошло. Простой городок.

— В России спорят: стоит ли молодым футболистам при первой возможности ехать в Европу. Твоё мнение?

— Не скажу за других российских футболистов. Если бы у меня были варианты из Европы и России, я бы выбрал Европу.

— К чему нужно быть готовым российским футболистам в не самых топовых лигах Европы?

— Если брать балканские чемпионаты, футбол тут суровее, чем в России. В Боснии самые крупные мужчины в Европе. Команды делают упор на физику и бег. Я давно не видел, как играют в России. Но мне кажется, что в российском футболе больше акцент на технику.

— За годы в Европе у тебя была возможность получить второй паспорт?

— Нет. Каждый год продлеваю вид на жительство. Но если бы я играл в топ-клубе Боснии, этот вопрос наверняка поднялся бы. Сейчас Сафонов перешёл в «ПСЖ». Не думаю, что с российским гражданством у него есть какие-то проблемы. Однако в условных Чехии или Польше европейский паспорт может пригодиться. Если предложат, нужно будет думать. Но меня устраивает гражданство России.