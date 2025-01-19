Легенда «Сити» — в Милане, новая замена Трента и провал «Реала». Трансферные слухи недели

Подготовили для вас новую порцию трансферных слухов. Период дозаявок в Европе в самом разгаре, а инсайдеры работают в безостановочном режиме.

Уокер переедет в Серию А?

Кайл Уокер Фото: Carl Recine/Getty Images

Не исключено, что Кайл Уокер продолжит карьеру в чемпионате Италии. Ранее опытный защитник уведомил «Манчестер Сити», что хотел бы перебраться в другую лигу. «Милан» — один из вариантов. По данным Фабрицио Романо, сам Уокер не против переезда в Италию. Стороны возобновят переговоры в ближайшие дни. Если верить журналисту Лоику Танзи, то Златан Ибрагимович (нынешний советник владельца «Милана») лично беседовал с английским футболистом. Николо Скира сообщает, что Уокер попросил у красно-чёрных контракт до 2027 года с зарплатой € 4 млн в год + бонусы.

Салаха ждут в Саудовской Аравии

Мохамед Салах Фото: Getty Images

Возможно, вам надоели новости о Мохамеде Салахе и Саудовской Аравии, но придётся почитать ещё одну. Нынешний контракт африканца с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии Абдулхади сообщил, что Салах уже заключил предварительное соглашение о переезде в арабскую страну, но пока не знает, за какой клуб сыграет. Как это? Дело в том, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет четырьмя клубами — «Аль-Хилялем», «Аль-Насром», «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли». Вполне возможно, что Салах договорился с правительством Саудовской Аравии, но он не узнает, за кого сыграет, пока организация не примет окончательного решения. В любом случае если Мохамед улетит в арабскую страну, то точно получит жирный контракт. Саудовской эксперт Халед Аль-Шенайф заявил, что Салах на 99% окажется в «Аль-Хиляле».

«Реал» останется без Дэвиса?

Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Похоже, Альфонсо Дэвис не перейдёт в «Реал». Как это часто бывает, всё решили деньги. Marca утверждает, что «Бавария» предложила игроку новый контракт с зарплатой в € 25 млн в год. Таким образом, канадец станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом клуба после Гарри Кейна. «Реал» готов платить € 20 млн и не намерен увеличивать сумму. The Athletic добавляет, что Дэвис согласовал новый контракт с «Баварией». Осталось утрясти только финальные детали. «Реал» всё ещё надеется заполучить Альфонсо, но, видимо, тот продолжит карьеру в Мюнхене.

«Ливерпуль» нашёл замену на случай ухода Трента

Йозуа Киммих Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Ливерпуль» намерен подписать контракт с футболистом «Баварии» Йозуа Киммихом, если Трент Александер-Арнольд покинет клуб. Договор англичанина с мерсисайдцами истекает через несколько месяцев, и вполне вероятно, что он уйдёт в «Реал». Если «Ливерпуль» не сохранит Трента, то постарается заполучить Киммиха (информация от журналиста Саши Тавольери). Йозуа — приоритетный вариант для английского клуба. Нынешний контракт немца с «Баварией» истекает летом 2025 года, так что мерсисайдцы хотят взять игрока в статусе свободного агента.

«Барсе» нужно решить одну проблему для трансфера Рашфорда

Маркус Рашфорд Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд — приоритетная цель для «Барселоны». Об этом информирует Marca. Правда, есть один нюанс. Чтобы получить англичанина, каталонскому клубу необходимо соблюсти правила финансового фэйр-плей. Для этого «Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Один из вариантов — уход Ансу Фати. Сам Рашфорд, если верить источнику, не против перейти к сине-гранатовым.

«Ливерпуль» торгуется с саудовским клубом по Нуньесу

Дарвин Нуньес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Ещё один футболист «Ливерпуля» может укатить в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» предложил за Дарвина Нуньеса £ 70 млн, но мерсисайдцам этого мало. По информации Anfield Watch, английский клуб оценивает игрока в £ 85 млн, но может согласиться на £ 75 млн. В этом сезоне 25-летний Нуньес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. Два с половиной года назад «Ливерпуль» купил его у «Бенфики» за € 85 млн.

«Челси» нашёл усиление в Бундеслиге

Карим Адейеми Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Челси» рассчитывает на приобретение 23-летнего атакующего футболиста дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк. По его данным, стороны обсуждают переход игрока в летнее трасферное окно. За Адейеми также следит «Наполи», однако маловероятно, что итальянский клуб купит футболиста зимой, поскольку «Боруссия» установила высокую цену на нападающего. В этом сезоне Адейеми провёл 12 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

«Сити» может заплатить приличные деньги ради защитника «Ювентуса»

Андреа Камбьязо Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Фланговый защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо интересен «Манчестер Сити». Английский клуб готовит предложение в размере € 60-65 млн (данные от журналиста Джанлуки Ди Марцио). Правда, туринский клуб хотел бы выручить больше денег за 24-летнего игрока. «Сити» предложит Камбьязо пятилетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. 26 матчей, два гола, две результативные передачи — статистика Андреа в нынешнем сезоне. Его контракт с «Ювентусом» истекает только летом 2029 года. Corriere dello Sport дополнил, что «Сити» может выложить € 70 млн за игрока, поскольку в трансфере лично заинтересован главный тренер Хосеп Гвардиола. Если английский клуб заплатит € 70 млн, то Камбьязо станет самым дорогим фланговым защитником. Пока этот рекорд принадлежит Ашрафу Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил € 68 млн.

«Наполи» заменит Хвичу игроком «Манчестер Юнайтед»?

Алехандро Гарначо Фото: Getty Images

«Наполи» продал Хвичу Кварацхелию в «ПСЖ». Теперь руководство итальянского клуба ищет замену. Оно предложило € 45 млн за Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», но английский клуб хотел бы получить € 55 млн. По данным журналиста Алессио Алаймо, стороны могут сойтись на сумме в € 50 млн. Новый раунд переговоров запланирован на ближайшие дни. В этом сезоне 20-летний Гарначо набрал 13 (8+5) очков по системе «гол+пас» в 31 матче во всех турнирах. Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что «Челси» также рассматривает вариант с приобретением Гарначо. А вот The Telegraph пишет, что потенциальных покупателей Алехандро смущает его своеобразный характер.

Кто из топов АПЛ купит Дьёкереша?

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Все понимают, что нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш в скором времени покинет клуб. Осталось только выяснить, когда именно это произойдёт. В этом сезоне шведский футболист наколотил 32 гола в 30 встречах и привлёк внимание английских топ-клубов. The Independent сообщает, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за 26-летнего футболиста. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой уже в это окно в связи с тяжёлой травмой Габриэла Жезуса. С другой стороны, «Спортинг» наверняка потребует внушительную сумму. Захочет ли «Арсенал» расстаться с ней уже в ближайшие дни?

Неймар пока не хочет уезжать в США

Неймар Фото: Getty Images

Неймар пока не планирует уезжать в МЛС. По крайней мере, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Он сообщил, что бразилец считает, что ему пока рано уезжать в Северную Америку, несмотря на желание со стороны «Чикаго Файр». Не исключено, что Неймар вернётся к вопросу возможного переезда в США после чемпионата мира, который пройдёт летом 2026 года. Бразилец пропустил достаточно много времени после тяжёлой травмы, а этом сезоне провёл на поле всего 42 минуты в матчах азиатской Лиги чемпионов. Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что игрока не включили в заявку на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии.