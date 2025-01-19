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Трансферы футбола 2025, главные слухи, кто куда уйдёт: Реал, Ливерпуль, Сити, Милан, Бавария, Барселона, МЮ, Салах

Легенда «Сити» — в Милане, новая замена Трента и провал «Реала». Трансферные слухи недели
Кирилл Закатченко
Трансферы футбола — 2025, главные слухи
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А ещё сразу две звезды «Ливерпуля» вскоре могут оказаться в Саудовской Аравии.

Подготовили для вас новую порцию трансферных слухов. Период дозаявок в Европе в самом разгаре, а инсайдеры работают в безостановочном режиме.

Предыдущий дайджест слухов:
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Уокер переедет в Серию А?

Кайл Уокер

Кайл Уокер

Фото: Carl Recine/Getty Images

Не исключено, что Кайл Уокер продолжит карьеру в чемпионате Италии. Ранее опытный защитник уведомил «Манчестер Сити», что хотел бы перебраться в другую лигу. «Милан» — один из вариантов. По данным Фабрицио Романо, сам Уокер не против переезда в Италию. Стороны возобновят переговоры в ближайшие дни. Если верить журналисту Лоику Танзи, то Златан Ибрагимович (нынешний советник владельца «Милана») лично беседовал с английским футболистом. Николо Скира сообщает, что Уокер попросил у красно-чёрных контракт до 2027 года с зарплатой € 4 млн в год + бонусы.

Салаха ждут в Саудовской Аравии

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Getty Images

Возможно, вам надоели новости о Мохамеде Салахе и Саудовской Аравии, но придётся почитать ещё одну. Нынешний контракт африканца с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии Абдулхади сообщил, что Салах уже заключил предварительное соглашение о переезде в арабскую страну, но пока не знает, за какой клуб сыграет. Как это? Дело в том, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет четырьмя клубами — «Аль-Хилялем», «Аль-Насром», «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли». Вполне возможно, что Салах договорился с правительством Саудовской Аравии, но он не узнает, за кого сыграет, пока организация не примет окончательного решения. В любом случае если Мохамед улетит в арабскую страну, то точно получит жирный контракт. Саудовской эксперт Халед Аль-Шенайф заявил, что Салах на 99% окажется в «Аль-Хиляле».

«Реал» останется без Дэвиса?

Альфонсо Дэвис

Альфонсо Дэвис

Фото: Getty Images

Похоже, Альфонсо Дэвис не перейдёт в «Реал». Как это часто бывает, всё решили деньги. Marca утверждает, что «Бавария» предложила игроку новый контракт с зарплатой в € 25 млн в год. Таким образом, канадец станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом клуба после Гарри Кейна. «Реал» готов платить € 20 млн и не намерен увеличивать сумму. The Athletic добавляет, что Дэвис согласовал новый контракт с «Баварией». Осталось утрясти только финальные детали. «Реал» всё ещё надеется заполучить Альфонсо, но, видимо, тот продолжит карьеру в Мюнхене.

«Ливерпуль» нашёл замену на случай ухода Трента

Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Ливерпуль» намерен подписать контракт с футболистом «Баварии» Йозуа Киммихом, если Трент Александер-Арнольд покинет клуб. Договор англичанина с мерсисайдцами истекает через несколько месяцев, и вполне вероятно, что он уйдёт в «Реал». Если «Ливерпуль» не сохранит Трента, то постарается заполучить Киммиха (информация от журналиста Саши Тавольери). Йозуа — приоритетный вариант для английского клуба. Нынешний контракт немца с «Баварией» истекает летом 2025 года, так что мерсисайдцы хотят взять игрока в статусе свободного агента.

Так ли плох Трент в обороне, как считают некоторые эксперты?
Трент страшно сдал на фоне интереса «Реала». Или нет?
Трент страшно сдал на фоне интереса «Реала». Или нет?

«Барсе» нужно решить одну проблему для трансфера Рашфорда

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд — приоритетная цель для «Барселоны». Об этом информирует Marca. Правда, есть один нюанс. Чтобы получить англичанина, каталонскому клубу необходимо соблюсти правила финансового фэйр-плей. Для этого «Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Один из вариантов — уход Ансу Фати. Сам Рашфорд, если верить источнику, не против перейти к сине-гранатовым.

«Ливерпуль» торгуется с саудовским клубом по Нуньесу

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Ещё один футболист «Ливерпуля» может укатить в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» предложил за Дарвина Нуньеса £ 70 млн, но мерсисайдцам этого мало. По информации Anfield Watch, английский клуб оценивает игрока в £ 85 млн, но может согласиться на £ 75 млн. В этом сезоне 25-летний Нуньес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. Два с половиной года назад «Ливерпуль» купил его у «Бенфики» за € 85 млн.

«Челси» нашёл усиление в Бундеслиге

Карим Адейеми

Карим Адейеми

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Челси» рассчитывает на приобретение 23-летнего атакующего футболиста дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк. По его данным, стороны обсуждают переход игрока в летнее трасферное окно. За Адейеми также следит «Наполи», однако маловероятно, что итальянский клуб купит футболиста зимой, поскольку «Боруссия» установила высокую цену на нападающего. В этом сезоне Адейеми провёл 12 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

«Сити» может заплатить приличные деньги ради защитника «Ювентуса»

Андреа Камбьязо

Андреа Камбьязо

Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Фланговый защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо интересен «Манчестер Сити». Английский клуб готовит предложение в размере € 60-65 млн (данные от журналиста Джанлуки Ди Марцио). Правда, туринский клуб хотел бы выручить больше денег за 24-летнего игрока. «Сити» предложит Камбьязо пятилетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. 26 матчей, два гола, две результативные передачи — статистика Андреа в нынешнем сезоне. Его контракт с «Ювентусом» истекает только летом 2029 года. Corriere dello Sport дополнил, что «Сити» может выложить € 70 млн за игрока, поскольку в трансфере лично заинтересован главный тренер Хосеп Гвардиола. Если английский клуб заплатит € 70 млн, то Камбьязо станет самым дорогим фланговым защитником. Пока этот рекорд принадлежит Ашрафу Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил € 68 млн.

«Сити» выдал долгосрочный контракт бомбардиру:
Всё о мегаконтракте Холанда. «Сити» завалил звезду деньгами и застраховался от «Реала»
Всё о мегаконтракте Холанда. «Сити» завалил звезду деньгами и застраховался от «Реала»

«Наполи» заменит Хвичу игроком «Манчестер Юнайтед»?

Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Фото: Getty Images

«Наполи» продал Хвичу Кварацхелию в «ПСЖ». Теперь руководство итальянского клуба ищет замену. Оно предложило € 45 млн за Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», но английский клуб хотел бы получить € 55 млн. По данным журналиста Алессио Алаймо, стороны могут сойтись на сумме в € 50 млн. Новый раунд переговоров запланирован на ближайшие дни. В этом сезоне 20-летний Гарначо набрал 13 (8+5) очков по системе «гол+пас» в 31 матче во всех турнирах. Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что «Челси» также рассматривает вариант с приобретением Гарначо. А вот The Telegraph пишет, что потенциальных покупателей Алехандро смущает его своеобразный характер.

«Наполи» умеет продавать топовых футболистов:
Невероятные продажи «Наполи». Из всех звёзд Хвичу уделал только один трансфер
Невероятные продажи «Наполи». Из всех звёзд Хвичу уделал только один трансфер

Кто из топов АПЛ купит Дьёкереша?

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Все понимают, что нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш в скором времени покинет клуб. Осталось только выяснить, когда именно это произойдёт. В этом сезоне шведский футболист наколотил 32 гола в 30 встречах и привлёк внимание английских топ-клубов. The Independent сообщает, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за 26-летнего футболиста. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой уже в это окно в связи с тяжёлой травмой Габриэла Жезуса. С другой стороны, «Спортинг» наверняка потребует внушительную сумму. Захочет ли «Арсенал» расстаться с ней уже в ближайшие дни?

Неймар пока не хочет уезжать в США

Неймар

Неймар

Фото: Getty Images

Неймар пока не планирует уезжать в МЛС. По крайней мере, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Он сообщил, что бразилец считает, что ему пока рано уезжать в Северную Америку, несмотря на желание со стороны «Чикаго Файр». Не исключено, что Неймар вернётся к вопросу возможного переезда в США после чемпионата мира, который пройдёт летом 2026 года. Бразилец пропустил достаточно много времени после тяжёлой травмы, а этом сезоне провёл на поле всего 42 минуты в матчах азиатской Лиги чемпионов. Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что игрока не включили в заявку на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии.

Главные цитаты из мощного подкаста с Неймаром:
«После перехода Месси у нас с Мбаппе начались ссоры». Так откровенно Неймар ещё не говорил
«После перехода Месси у нас с Мбаппе начались ссоры». Так откровенно Неймар ещё не говорил
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