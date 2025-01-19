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Хвича Кварацхелия: трансфер в ПСЖ, почему не остался в Локомотиве, подробности, детали, сумма трансфера, Сёмин

«Сёмин просил дать Хвиче любые деньги». Как «Локо» упустил главного таланта XXI века
Мария Куцубеева Андрей Панков
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Как «Локо» упустил главного таланта в XXI века
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После перехода грузина в «ПСЖ» вспоминаем одну из главных трансферных саг РПЛ 2019 года.

Хвича Кварацхелия официально перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» за € 70 млн. Деньги от этого трансфера пойдут и в Россию. По механизму солидарных выплат за участие в воспитании игрока их получат «Локомотив» и «Рубин». В Москву отправятся € 350 тыс., а в Казань – € 1 млн. Хотя для «Локо» эта сумма могла быть гораздо больше, а карьера Хвичи – пойти вообще по другому сценарию. Только если бы грузин летом 2019-го остался в Москве, а не перешёл в «Рубин». В этом тексте вспоминаем, как «Локомотив» упустил Кварацхелию.

Вот почему переход особенно важен:
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Хвичу нашли скауты «Локомотива». На тренировках он играл в колхозный футбол. В парня поверил Сёмин

Хвичу нашли скауты «Локомотива», когда он играл в «Рустави». После отчёты упали на стол Сёмину – он сказал, что парня надо брать. В итоге московский клуб оформил аренду до конца сезона-2018/2019.

«Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определённое время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов. Он отличался великолепной обводкой и техникой – она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в «Локомотив», — вспоминает Сёмин в разговоре с «Чемпионатом».

Юрий Сёмин

Юрий Сёмин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как только Хвича появился в «Локо» – он сразу влюбил в себя тренеров. Вот так, например, первые дни полузащитника в клубе для «Чемпионата» вспомнил помощник Сёмина Саркис Оганесян:

«Когда Хвича появился у нас, если не ошибаюсь, мы были на сборах в Испании. Он очень выделялся своей техникой, как быстро работал с мячом. Помню, была маленькая двусторонка, а Хвича забил пять голов в одной игре. Мы все были в шоке!

Такое редко бывало, чтобы молодой парень пришёл и так себя показал. Впечатлил нас на первых тренировках. Мы сразу поняли: это игрок другого калибра. Очень талантливый».

Несмотря на тренерские восторги, Хвиче было над чем работать. Дмитрий Тарасов в разговоре с «Чемпионатом» назвал футбол грузина на начальном этапе в «Локомотиве» колхозным:

«Помню очень хорошо, когда Хвича только пришёл в «Локомотив», его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Хотя играл, как во дворе. Надо было его немного обучить, направить. Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство «Локомотива» не совсем в него поверило. Поверил Сёмин».

За полгода в «Локо» Хвича стал обладателем Кубка России, семь раз вышел на поле в РПЛ и забил один гол.

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Почему «Локомотив» не сохранил Хвичу? Сёмин просил дать любые деньги. Кикнадзе жалуется, что поверил рукопожатию

Ближе к лету встал вопрос о сохранении Хвичи в команде. На этом сильно настаивал Сёмин. Руководство «Локомотива» в лице Василия Кикнадзе и Андрея Лосюка вступили в переговоры с представителем игрока Мамукой Джугелией.

«Локомотив» предложил контракт по формуле 1+3. В первую очередь именно этот параметр стал главной причиной ухода из «Локомотива». Через год Джугели в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, почему не мог согласиться на такую формулу контракта:

«В том, что Кварацхелия не остался в «Локомотиве», виноват я. Не вините Василия Кикнадзе или кого-то ещё. Я не захотел – и сделка не состоялась.

Почему? Из-за карьеры Хвичи. Вот получил бы он травму – и сел бы на шесть-семь месяцев. И что? Один год в «Локомотиве», и я повёз бы его обратно в «Рустави»? Я перестраховался, не мог этого допускать».

Агент Мамука Джугелия

Агент Мамука Джугелия

Фото: Из личного архива функционера

Сам же Кикнадзе в 2019 году в интервью «Чемпионату» так объяснял, почему клуб был согласен только на этот вариант контракта. А ещё утверждал, что с агентом Хвичи он обо всём договорился:

— Хвиче было хорошо в клубе, ни секунды в этом не сомневаюсь. Я не могу сказать, что семь матчей в прошлом сезоне однозначно сформировали у меня уверенность, что это будущее клуба. Мне этого было недостаточно для подписания длительного контракта. Ему предлагалось соглашение 1+3. Моя претензия к агенту в том, что за месяц до трансферного окна мы с ним договорились об условиях, на которых Хвича останется в «Локо».

– То есть претензий к себе по этой истории у вас нет?
– Есть. Мы были недостаточно быстры в формализации договорённостей. Нужно было агенту провести работу с «Рустави», оформить бумаги. Но всё оттягивалось – завтра, потом послезавтра. В итоге за три дня до закрытия трансферного окна возник «Рубин». Нам сделали предложение, которое не соответствовало тому, о чём мы договорились изначально. Я отказался – и Хвича ушёл. Я вышел из телевизионного бизнеса, тот ещё мордобой за права, но рукопожатие означает договорённость.

То самое интервью с Кикнадзе:
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Хотя тренер «Локомотива» Оганесян уверен, что дело было ещё и в деньгах:

«Локомотив» допустил большую ошибку. Юрий Павлович ничего не решал в этом моменте. Если не ошибаюсь, этим занимался Кикнадзе. Насколько помню, были чисто денежные моменты. Сёмин просил дать Хвиче любые деньги, даже если и много. Но тонкостей не знаю. Помню, что было связано с финансами – не договорились по деньгам».

В итоге всем этим воспользовался «Рубина», заключивший с Хвичей контракт сразу на пять лет.

Хвича Кварацхелия в «Рубине»

Хвича Кварацхелия в «Рубине»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В день, когда было объявлено об уходе Кварацхелии из «Локомотива», Сёмин признался «Чемпионату», что у него потекли слёзы. Сейчас же он до сих пор вспоминает об уходе Хвичи с болью.

Юрий Сёмин
Юрий Сёмин
легенда «Локомотива»

«Я понимал: с его уходом «Локомотив» теряет большие деньги и репутацию в правильном и профессиональном отношении к определённому игроку. Хотел бы пожелать Хвиче продолжения его карьеры. На сегодняшний момент она у него на высоком европейском уровне. Он переходит в большую и серьёзную команду. Пожелаю ему, чтобы влился в структуру клуба, чтобы было взаимоотношение с игроками, а старт получился таким же, как в «Наполи». Мне искренне жаль, что он уходит из итальянской команды. В «Наполи» он был идолом после Марадоны».

Многие из того «Локомотива» до сих пор вспоминают о Хвиче с теплотой:

«Когда Хвича уходил из «Локомотива», на тот момент, помимо него, было много хороших игроков. Команда ставила задачу сконцентрироваться, а не плакать, что ушёл один футболист. Думаю, больше всех расстроился Сёмин, потому что он поверил в Хвичу. Но мы решали свои задачи. Переживаний не было.

Когда Хвича пришёл в «Локомотив», он не говорил по-русски. Ни одного слова не знал! Просто молчал. Когда уже освоился, был скромным парнем, трудолюбивым и спокойным. Назвал бы его порядочным. До сих пор с ним переписываюсь в соцсетях. Хвича отвечает, не зазнался. Я таких людей уважаю и люблю. Желаю ему только удачи!» — говорит «Чемпионату» Тарасов.

Наверное, тогда мало кто мог предположить, что Хвича станет одним из главных игроков Серии А, а за его трансфер заплатят € 70 млн. Видимо, уход из «Локомотива» был предписан спортивной судьбой.

Но начинать во Франции будет сложно:
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