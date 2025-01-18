Крутейшая развязка в матче «Ливерпуля»! 35 ударов без толку, чтобы потом зарешал Нуньес

Тот случай, когда нужно было смотреть до конца.

Судя по стартовым составам, у лидера АПЛ не должно было возникнуть больших проблем с 11-й командой лиги. У «Ливерпуля» вышли все ключевые игроки — не было только Жоты, который уже не совсем основной. А вот у «Брентфорда» — травмы во всех линиях и больше всего проблем с центральными защитниками.

Однако игра началась так, что лучший момент создали именно хозяева. Роэрслев прострелил с правого фланга вдоль ворот, а Дамсгору не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и забить в абсолютно пустые ворота. Похоже, нападающему помешал небольшой рикошет.

Момент Дамсгора Фото: Кадр из трансляции

В целом «Брентфорд» старался играть смело — и прессинговал, и разыгрывал мяч низом от своих ворот, но «Ливерпуль» быстро перехватил инициативу. При обороне хозяева вжимались в свою штрафную, и команда Слота регулярно била издали, но эти удары раз за разом оказывались заблокированными.

Ближе к концу первого тайма Собослаи решил взять всё в свои руки. Сначала венгр выдал сольный проход, обвёл защитников в штрафной, но на акцентированный удар уже не осталось времени. А через минуту всё тот же Собослаи мощно приложился из-за штрафной, однако мяч попал в перекладину. Вскоре после этого шикарный момент запорол Гакпо. Нидерландский нападающий пробил мимо ворот с семи метров.

Удар Гакпо Фото: Кадр из трансляции

Преимущество «Ливерпуля» в первом тайме можно было проследить хотя бы по угловым — 9:0 в пользу гостей. Однако «Брентфорд» продержался и первые 45 минут, и даже вторые. Команда Франка во втором тайме вообще претендовала на пенальти за попадание мяча в руку Конате, но судья посчитал, что эпизод не тянет на 11-метровый.

Попадание мяча в руку Конате Фото: Кадр из трансляции

Затем уже и «Ливерпуль» хотел пенальти, однако там было ещё меньше похоже на фол — вратарь «Брентфорда» даже не коснулся Диаса, который упал, но тут же встал. Весь второй тайм казалось, что «Ливерпуль» сбавил, а самые опасные моменты остались в первом. Гости пробили 35 раз в основное время, но всё без толку.

И тут за дело взялся он!

Дарвин Нуньес проводит невнятный сезон и давно потерял место в основе. Однако в самый нужный момент форвард проявил себя. В компенсированное время оформил дубль. Оба раза пробил с близкого расстояния, не оставив шансов вратарю. После голов и по завершении встречи Нуньеса ещё долго обнимали партнёры. Отрыв «Ливерпуля» от «Арсенала» составляет семь очков. Сейчас у команд равное количество матчей, но лондонцы в этом туре встречаются с «Астон Виллой».