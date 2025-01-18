Вот это поворот! «Ювентус» вспомнил о победах в важнейшем матче сезона

Матчи «Ювентуса» и «Милана» — классика итальянского футбола. Но в нынешнем сезоне оба клуба испытывают проблемы. О борьбе за золото речи не идёт, задача — попасть в Лигу чемпионов. В очном матче команды получили шанс испортить жизнь сопернику.

В начале января «Юве» и «Милан» встретились в полуфинале Суперкубка Италии. Тогда миланцы совершили камбэк и забрали победу. Хотя «Ювентус» показал не самый плохой футбол. Конечно, туринцы мечтали о реванше. И с первых минут встречи в Серии А пошли в атаку. Хотя и «Милан» не стеснялся отвечать. Именно гости создали первый опасный момент: Рейндерс после прострела от Тео Эрнандеса пробил в касание — мяч после серии рикошетов улетел за лицевую.

А затем «Милан» создал самый опасный момент всего тайма. Рафаэл Леау бил из убойной позиции, но голкипер хозяев Микеле Ди Грегорио спас «Юве» от пропущенного мяча. Болельщики миланцев наверняка в этот момент схватились за головы. До конца тайма команды обменялись парочкой неплохих выпадов, однако забить не вышло. Матч выходил не самым скучным (на удивление), но безголевым.

В перерыве Тьяго Мотта классно поработал в раздевалке. «Ювентус» преобразился и выдал мощнейшие 20 минут на старте второго тайма. Первый тревожный звонок для «Милана» прозвучал, когда Мик Меньян сделал двойной сейв после ударов Веа и Копмейнерса.

Но уже через несколько минут «Юве» преобразовал преимущество в забитый мяч. Николас Гонсалес классно стянул на себя внимание защитников «Милана» и отдал пас на Самюэля Мбангула. Вингер туринцев нанёс удар из-под Эмерсона Рояла, и мяч залетел в ворота миланцев рикошетом от ноги бразильца. Мбангула оправдал доверие Мотты, выпустившего его в старте на важнейший матч.

Самюэль Мбангула после гола Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А через пару эпизодов «Юве» снова «уколол» «Милан». Туринцы воспользовались провалом обороны гостей, Тимоти Веа остался один на один против Томори и нанёс удар по воротам «Милана». Получилось не очень мощно, но хитро — мяч проскочил под опорной ногой Меньяна. 2:0! С учётом того, что в нынешнем сезоне «Юве» ещё ни разу не проиграл и только в одной встрече пропустил 2+ гола, «Милан» оказался в тупике.

Хозяева до конца матча действовали уверенно. «Ювентус» не позволил «Милану» ни на секунду задуматься о камбэке, как это было в Суперкубке. Да и команда Сержиу Консейсау выглядела демотивированной. А камеры поймали грозного португальца. Вряд ли футболисты «Милана» после встречи услышали приятные слова в раздевалке. Команда оказалась ещё дальше от перспектив участия в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» в важнейший момент сезона вспомнил, как же побеждать (впервые за четыре тура и второй раз — за последние девять). Турин бьётся за место в Лиге чемпионов.