Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ювентус — Милан — 2:0, обзор матча 21-го тура чемпионата Италии, голы: Мбангула, Веа, статистика, 18 января 2025

Вот это поворот! «Ювентус» вспомнил о победах в важнейшем матче сезона
Никита Паглазов
Отчёт «Ювентус» — «Милан» — 2:0
Аудио-версия:
Комментарии
А «Милан» усложнил себе задачу по попаданию в Лигу чемпионов.

Матчи «Ювентуса» и «Милана» — классика итальянского футбола. Но в нынешнем сезоне оба клуба испытывают проблемы. О борьбе за золото речи не идёт, задача — попасть в Лигу чемпионов. В очном матче команды получили шанс испортить жизнь сопернику.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Мбангула – 59'     2:0 Веа – 64'    

В начале января «Юве» и «Милан» встретились в полуфинале Суперкубка Италии. Тогда миланцы совершили камбэк и забрали победу. Хотя «Ювентус» показал не самый плохой футбол. Конечно, туринцы мечтали о реванше. И с первых минут встречи в Серии А пошли в атаку. Хотя и «Милан» не стеснялся отвечать. Именно гости создали первый опасный момент: Рейндерс после прострела от Тео Эрнандеса пробил в касание — мяч после серии рикошетов улетел за лицевую.

А затем «Милан» создал самый опасный момент всего тайма. Рафаэл Леау бил из убойной позиции, но голкипер хозяев Микеле Ди Грегорио спас «Юве» от пропущенного мяча. Болельщики миланцев наверняка в этот момент схватились за головы. До конца тайма команды обменялись парочкой неплохих выпадов, однако забить не вышло. Матч выходил не самым скучным (на удивление), но безголевым.

Экс-тренеры «Юве» и «Милана» тоже на месте:
10 топ-тренеров, которые сейчас без работы
10 топ-тренеров, которые сейчас без работы

В перерыве Тьяго Мотта классно поработал в раздевалке. «Ювентус» преобразился и выдал мощнейшие 20 минут на старте второго тайма. Первый тревожный звонок для «Милана» прозвучал, когда Мик Меньян сделал двойной сейв после ударов Веа и Копмейнерса.

Но уже через несколько минут «Юве» преобразовал преимущество в забитый мяч. Николас Гонсалес классно стянул на себя внимание защитников «Милана» и отдал пас на Самюэля Мбангула. Вингер туринцев нанёс удар из-под Эмерсона Рояла, и мяч залетел в ворота миланцев рикошетом от ноги бразильца. Мбангула оправдал доверие Мотты, выпустившего его в старте на важнейший матч.

Самюэль Мбангула после гола

Самюэль Мбангула после гола

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А через пару эпизодов «Юве» снова «уколол» «Милан». Туринцы воспользовались провалом обороны гостей, Тимоти Веа остался один на один против Томори и нанёс удар по воротам «Милана». Получилось не очень мощно, но хитро — мяч проскочил под опорной ногой Меньяна. 2:0! С учётом того, что в нынешнем сезоне «Юве» ещё ни разу не проиграл и только в одной встрече пропустил 2+ гола, «Милан» оказался в тупике.

Хозяева до конца матча действовали уверенно. «Ювентус» не позволил «Милану» ни на секунду задуматься о камбэке, как это было в Суперкубке. Да и команда Сержиу Консейсау выглядела демотивированной. А камеры поймали грозного португальца. Вряд ли футболисты «Милана» после встречи услышали приятные слова в раздевалке. Команда оказалась ещё дальше от перспектив участия в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» в важнейший момент сезона вспомнил, как же побеждать (впервые за четыре тура и второй раз — за последние девять). Турин бьётся за место в Лиге чемпионов.

Вспоминаем весёлый полуфинал Суперкубка:
Вот это старт у Консейсау! Два дурацких гола — и «Милан» прошёл «Юве» в Суперкубке Италии!
Вот это старт у Консейсау! Два дурацких гола — и «Милан» прошёл «Юве» в Суперкубке Италии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android