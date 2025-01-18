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Арсенал — Астон Вилла — 2:2, обзор матча 22-го тура АПЛ, голы: Мартинелли, Хаверц, Тилеманс, Уоткинс, 18 января 2025

Эмери тормознул «Арсенал» в чемпионской гонке! «Астон Вилла» ушла с 0:2 всего за 8 минут
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Астон Вилла» — 2:2
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Титул «Ливерпуля» всё ближе. А на лондонцев после финального свистка было больно смотреть.

«Арсенал» не проигрывает уже 12 туров подряд. А если брать домашние матчи в АПЛ, то вообще с прошлого сезона — в апреле на «Эмирейтс» была сильнее «Астон Вилла». И вот ещё одна встреча в Лондоне с Эмери. Причём обе команды подошли к игре со значительными потерями в составе. Например, у «Арсенала» отсутствовали в том числе ключевые футболисты — Сака и Салиба. А у «Астон Виллы» выбыли Баркли, Макгинн, Карлос и Торрес.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

До перерыва все самые запоминающиеся эпизоды были связаны с Матсеном. Он получил единственную жёлтую карточку в первом тайме среди футболистов (ещё предупреждение заработал тренер Артета). Первый опасный момент в матче — Матсен умудрился обыграться в стенку с Райсом (да-да, он играет за другую команду) и пробил из убойной позиции, но Райя спас свою команду.

Ну а на 35-й минуте именно защитник «Виллы» не стал идти на мяч, когда с левого фланга прострелил Троссард. В результате Мартинелли выпрыгнул из-за спины Матсена и пробил по воротам. Вратарь Мартинес почти вытащил мяч на линии ворот, но повтор показал, что гол всё-таки был засчитан верно.

Гол Мартинелли

Гол Мартинелли

Фото: Кадр из трансляции

До перерыва у «Виллы» было не так много шансов забить. Разве что после того, как Парти обрезался, вводя мяч в игру из аута. Опорник «Арсенала» продолжает вынужденно играть на позиции правого защитника, потому что травмированы одновременно Уайт и Томиясу.

После перерыва Троссард сделал ещё одну голевую передачу. На этот раз ассистировал Хаверцу, который эмоционально отпраздновал гол. Он много шансов упустил в предыдущих встречах, что вкупе с травмой Жезуса привело к очередным разговорам о необходимости купить форварда.

Хаверц празднует гол

Хаверц празднует гол

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Правда, затем наступило время «Виллы». Два навеса в штрафную «Арсенала» — два гола. Сначала отличился Тилеманс после подачи Диня, а затем Уоткинс — с паса Кэша. Удивило, насколько одинок во втором случае был нападающий (Парти потерял своего игрока). За восемь минут между двумя голами «Виллы» ещё случился удар Тилеманса в штангу.

А вот в конце матча уже «Арсенал» был намного ближе к победе, но ещё один гол Хаверца отменили, потому что он забил рукой. На 90+1-й минуте из убойной позиции Мерино пробил в штангу, а с добиванием справился Мартинес. Через пару минут ещё и Троссард пробил в сантиметрах от штанги, но, скорее всего, там был офсайд. В результате «Вилла» удержала ничью.

Удар Мерино в штангу

Удар Мерино в штангу

Фото: Кадр из трансляции

«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» с семи до шести очков, но у команды Слота теперь есть игра в запасе. «Вилла» же поднялась на шестую строчку, хотя может откатиться ниже по итогам тура.

А в другом матче этого тура всё решилось лишь в добавленное время:
Крутейшая развязка в матче «Ливерпуля»! 35 ударов без толку, чтобы потом зарешал Нуньес
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