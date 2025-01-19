«Наполи» летит к чемпионству и после ухода Хвичи! Убрали «Аталанту» в магическом матче

«Наполи» провёл первый официальный матч без Хвичи Кварацхелии, пусть грузинский вингер и так давно не играл. Горевать не пришлось — идущая третьей в Серии А «Аталанта» оказалась повержена. Месть за два подряд разгромных поражения состоялась.

Команды не стали нестись вперёд с первых минут и предпочли осторожное начало. Первый удар по воротам состоялся на 12-й минуте, когда Политано неточно и совсем не опасно приложился издали. Скоро Эдерсон ответил аналогичным действием. Лучше получилось у Ретеги — не зря он забил больше всех в Серии А. Вот и теперь Матео в окружении сразу троих соперников поймал отскок, резво развернулся и прошил ближнюю девятку. Там «ПСЖ» остро в центрфорварде нуждается. Парижане точно купили того футболиста у неаполитанцев?

«Аталанте» было мало — бергамаски неслись вперёд и активно грузили мяч в штрафную «Наполи». Но вместо 2:0 зрители увидели на табло 1:1. Ответный гол вообще не вытекал из логики, но Политано никто не держал. Возможно, потому что Маттео сместился с привычного правого фланга на левый край штрафной: он спокойно дождался прострела Нереса и мощно пальнул под перекладину. Интересно, что по ожидаемым голам всё было грустно: 0,15 xG на 0,11. Идеальная иллюстрация бешеной реализации.

Подтвердилась она и под конец тайма: Нерес блистательно отдал пяткой на Замбо Ангисса, тот ворвался в штрафную и отпасовал на свободного Мактоминея. Шотландец пробил сильно и точно. Три момента — три гола. Волшебство, не иначе.

Мактоминей празднует гол Фото: SSC Napoli/Getty Images

И ведь во второй половине тенденция продолжилась! На 56-й минуте Ди Лоренцо бросился в подкат и не смог перехватить пас Ретеги на Лукмана. Нигериец подхватил мяч, протащил его вперёд и запустил между ног Ррахмани под правую штангу. Трое неаполитанцев выступили свидетелями, хотя, казалось, ну кто-то же из них должен был остановить Адемолу. Окружён, но не сломлен.

Голевой эпизод с участием Лукмана Фото: Кадр из трансляции

Абсолютно качельный матч продолжился давлением «Аталанты». И та даже первые моменты не использовала, когда Мерет сперва потащил «пушку» Самарджича в ближний угол, а потом и удар головой выскочившего с лавки Де Кетеларе.

Предположить, кто же в итоге заберёт три очка, было нереально. Только не для Лукаку. Бельгиец «проспал» 78 минут, а потом продавил Сальвини и кивнул головой под идеальный навес Замбо Ангисса. Карнезекки не совершил ни одного спасения и пропустил трижды. И предъявить ему за это нельзя.

Шестого гола, несмотря на старания «Аталанты», не случилось. «Наполи» передал привет в Париж, одержал шестую победу подряд и теперь опережает бергамасков уже на семь очков. А по потерянным — по-прежнему наравне с «Интером». Впереди ещё одна мегапроверка — игра с «Ювентусом».