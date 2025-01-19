«Барса» заваливает чемпионат. Безвыигрышная серия уже пугает

«Барселона» оторвалась в двух кубковых турнирах и вернулась к главному – чемпионату Испании, где не побеждала на протяжении трёх туров. Теперь безвыигрышная серия каталонцев растянулась до четырёх матчей. После разгромов «Реала» и «Бетиса» с общим счётом 10:3 команда Ханс-Дитера Флика потеряла очки в выездной встрече с «Хетафе».

Перед матчем оставались кое-какие вопросы относительно состава «Барсы». Кто займёт место в воротах? Сыграет ли в основе Ольмо, который превосходно исполнил роль «ложной девятки» в кубковой встрече с «Бетисом»? Ответы болельщики получили за час-два до игры. Флик простил Пенье все его опоздания и предпочёл испанца Щенсному. А вот Ольмо остался на скамейке – классическим центрфорвардом был, как обычно, Левандовски.

Поначалу «Хетафе» удавалось сдерживать «Барселону». Команда Хосе Бордаласа защищалась компактно средним блоком, держала каталонцев достаточно далеко от своих ворот. Но потом Кунде подал заявку на звание «лучший курьер дня» – ему хватило менее 10 минут, чтобы доставить мяч по нужному адресу, в сетку ворот «Хетафе». Французский защитник, вдохновлённый двумя голами в Кубке Испании (засчитали, правда, только один), реализовал первый же момент сине-гранатовых. Педри тонким пасом разрезал оборону хозяев, а Жюль нырнул в штрафную в зону центрфорварда и забил. Голкипер Сория едва не забрал мяч, но Кунде всё же протолкнул его за линию.

Ламин Ямаль и Жюль Кунде празднуют гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Потом довольно долго была тягучая игра. «Барса» владела мячом 80% времени, но фактически не создавала моментов. Запомнился разве что эпизод, когда Кунде мог добавить голевую передачу к своему голу. Жюль сделал пас на дальнюю штангу, а там Рафинья замыкал головой, однако чуть-чуть не попал. У «Хетафе» тоже отсутствовала контригра. В конце концов хозяева убаюкали гостей и реализовали свой единственный шанс до перерыва.

В этой голевой атаке многое сделал воспитанник «Барсы» Аленья. Он забрал подбор и классно забросил мяч на да Косту под удар с лёта. Пенья отбил, но прямо на Арамбарри. Два центральных защитника каталонцев Араухо и Кубарси не разобрались, как передавать и кому держать автора гола «Хетафе». Вот так неожиданно фаворит отдал, по сути, выигранный тайм.

Гол «Хетафе» Фото: Diego Souto/Getty Images

Вскоре после перерыва «Хетафе», попробовав воспользоваться высокой линией обороны «Барсы», выстрелил контратакой, которая завершилась… травмой Арамбарри. Уругваец выходил на ударную позицию, однако крайне неудачно столкнулся с соперником. Хозяева на ровном месте потеряли автора гола. Флик же после 45 минут игры поменял Касадо на де Йонга, видимо, с целью улучшить доставку мяча в штрафную. Старт второго тайма запомнился несколькими ударами Ямаля, причём однажды Ламин сам себе всё подготовил сумасшедшим проходом. Вот только точности вингеру недоставало.

После часа матча на поле «Колисеума» появился Ольмо – под мощный свист зрителей. Так испанские болельщики реагируют на историю с регистрацией Дани и Пау Виктора. «Барселона» продолжала владеть мячом около 75% времени, тем не менее с трудом находила свободное пространство на чужой трети. Немного не хватало каталонцам эмоций, оставленных во встречах с «Реалом» и «Бетисом». Разве что Ямаль всё бил и бил, бил и бил. Уже и в створ попал, а на гол не настрелял.

«Барселона» доигрывала без Левандовского, который отдыхал в середине недели, пока остальные пахали в Кубке Испании. Поляк выдал не лучший матч. Впервые коснулся мяча в штрафной соперника лишь на 40-й минуте, ограничился всего парой неточных ударов. Команда Флика додавливала «Хетафе» без своего бомбардира и могла заработать пенальти: Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу на бежавшего туда Кунде, который упал в борьбе с защитником. Очень спорный эпизод. Судьи решили, что это не фол.

В концовке каталонцы создали пару моментов – де Йонг и Рафинья наносили опасные удары. Но в целом «Хетафе» стойко оборонялся и хорошо защищал створ. Поэтому команда Бордаласа заслужила свою победу, которой для неё стала и ничья. Главное событие компенсированного времени – конфликт тренеров, заработавших по жёлтой карточке. Флик был разъярён симуляциями игроков «Хетафе», но эти эмоции, конечно же, во многом были спровоцированы результатом.