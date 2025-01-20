Главные сенсации в топ-5 лигах Европы. Эти клубы близки к еврокубкам!

В топ-5 лигах Европы к середине сезона определилась группа команд, которая поборется за участие в еврокубках. Без неожиданностей не обходится. Всё как мы любим! К каким клубам-сюрпризам мы близки в следующем розыгрыше еврокубков? Смотрим.

«Ноттингем Форест», АПЛ, 3-е место

Последнее участие в Лиге чемпионов: сезон-1980/1981 (КЕЧ)

«Ноттингем Форест» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Ноттингем Форест» – главная сенсация сезона в АПЛ. Два года команда мучилась в борьбе за выживание. А на третий сезон в элите всё окупилось. Состав «Форест» обрёл узнаваемые очертания под руководством тренера Нуну Эшпириту Санту. Командный и индивидуальный прогресс очевиден: например, 33-летний форвард-гигант Крис Вуд наколотил уже 14 мячей и в октябре получил приз лучшего футболиста месяца.

«Ноттингем» играет агрессивно, дерзко, не стесняясь даже грандов. В нынешнем сезоне команда дважды огорчила «Ливерпуль»: в гостях «лесники» одержали минимальную победу, а дома забрали ничью (1:1). Также команда Нуну разобралась с «МЮ» (3:2), «Астон Виллой» (2:1) и «Тоттенхэмом» (1:0). После вчерашней победы над «Саутгемптоном» (3:2) беспроигрышная серия клуба достигла уже восьми матчей, семь из них – победные.

После 22 матчей «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице. Есть отличные шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Если команда сохранит темп, то всё завершится историческим успехом. Тем более с учётом нестабильных «Челси» и «Манчестер Сити».

«Ноттингем Форест» не играл в еврокубках с сезона-1995/1996: тогда команда добралась до 1/4 финала Кубка УЕФА. А в Лиге чемпионов клуб не видели 45 лет! В первом раунде Кубка европейских чемпионов — 1980/1981 «Ноттингем» уступил софийскому ЦСКА. Конечно, на «Сити Граунд» ждут возвращения в главный еврокубок.

«Атлетик» Бильбао, Примера, 4-е место

Последнее участие в Лиге чемпионов: сезон-2014/2015

«Атлетик» Бильбао Фото: Ricardo Larreina/Getty Images

«Атлетик» за последние 10 лет упустил несколько шансов на выход в Лигу чемпионов. Баски не теряли статус околотопа в Испании, но им постоянно чего-то не хватало. Либо «Атлетик» сыпался к концовке, либо его на финише обходили конкуренты. Но сезон-2024/2025 – другое дело. Тренер Эрнесто Вальверде сделал из Бильбао четвёртую силу Испании. «Атлетик» даже робко задумывается о борьбе за золото: отставание от первого места – семь очков. С учётом нестабильных мадридских «Атлетико» и «Реала», а также «Барселоны» – почему бы не помечтать?

«Атлетик» занимает четвёртое лигочемпионское место с девятью очками отрыва от пятой строчки (правда, у басков на матч больше). Команда не уступает в 10 турах подряд. Все лидеры (Иньяки и Нико Уильямсы, Алекс Беренгер, Дани Вивиан, Ойан Сансет, Горка Гурусета, Юри Берчиче) находятся в крутых кондициях. Ждём Бильбао в Лиге чемпионов впервые за 10 лет!

«Мальорка», Примера, 6-е место

Последнее участие в Лиге Европы: сезон-2003/2004 (Кубок УЕФА)

«Мальорка» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Последние локальные успехи «Мальорки» приходятся на начало 2010-х. Тогда команда финишировала на пятом и восьмом местах в Примере. А в 2013-м «Мальорка» покинула элиту и начала путешествие по вторым и третьим лигам. В 2019 году команда вернулась в Примеру и благополучно вылетела снова. А вот второй заход в 2021-м оказался удачливее: мексиканский тренер Хавьер Агирре создал крутой коллектив из середнячков. «Мальорка» закрепилась в Примере, а весной 2024-го даже добралась до финала Кубка Испании (уступила мадридскому «Реалу»).

Пришедший летом 2024 года Хагоба Аррасате сделал команду ещё сильнее. Теперь «Мальорка» думает об участии в еврокубках. После 19 туров команда делит пятое-шестое места в таблице с «Вильярреалом». В «Мальорке» собрались неплохие футболисты, которых не оценили в более статусных клубах: Ведат Мурики, Хоан Мохика, Серхи Дардер, Пабло Маффео. А опытные Кайл Ларин и Дани Родригес выдают великолепный сезон (у обоих – по семь результативных действий).

«Мальорка» не играла в еврокубках с сезона-2003/2004. Тогда команда добралась до 1/8 финала Кубка УЕФА, в третьем раунде выбив московский «Спартак» (3:0, 0:1). А сейчас клуб из Пальма-де-Мальорки близок как минимум к попаданию в Лигу конференций.

«Ницца», Лига 1, 5-е место

Последнее участие в Лиге чемпионов: сезон-2017/2018 (квалификация)

«Ницца» Фото: Rico Brouwer/Getty Images

«Ницца» – крепкий клуб Лиги 1. Однако в основном раунде Лиге чемпионов команда не играла с 1957 года! Французы тогда добрались до четвертьфинала ещё Кубка европейских чемпионов. Следующее участие в ЛЧ произошло в 2017-м, но «Ницца» уступила в квалификационном раунде плей-офф «Наполи».

Французский клуб ограничивался участием в Лиге Европы и мечтал о главном еврокубке. Как не быть амбициозным, если «Ниццей» владеет один из богатейших людей мира – Джим Рэтклифф (55-е место в рейтинге Bloomberg)? Нынешний сезон способен стать для клуба историческим. После 18 туров «Ницца» всего на два очка отстаёт от идущего третьим «Лилля». Отметим, что третья строчка в Лиге 1 автоматом отправляет в общий раунд Лиги чемпионов. А четвёртое место – в квалификацию. Так что у «Ниццы» есть классные шансы на возвращение в главный еврокубок.

«Майнц», Бундеслига, 6-е место

Последнее участие в Лиге Европы: сезон-2016/2017

«Майнц» Фото: Neil Baynes/Getty Images

«Майнц» не самый статусный клуб Германии. Наверное, наиболее известный человек, связанный с командой – Юрген Клопп. В 2004-м тренер вывел команду в Бундеслигу (впервые в истории). А через год — в Кубок УЕФА.

«Майнц» пережил падение во Вторую Бундеслигу (2007-2009) и возвращение, затем оставался крепким середняком. Выделился только сезон-2015/2016, когда клуб финишировал шестым и отправился в Лигу Европы. Наконец-то «Майнц» снова близок к важному достижению. В нынешнем сезоне команда под руководством Бо Хенриксена идёт на шестом месте после 18 туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов – всего четыре очка! Есть крутые шансы на первое в истории попадание в ЛЧ и повторение сказки берлинского «Униона».