Внезапный лидер по трансферам в РПЛ. Аутсайдер берёт игроков топ-клубов и везёт легионеров

В чемпионате России появился неожиданный лидер. Но не в РПЛ – а по зимним трансферам. Участник борьбы за выживание подписал уже пятерых новичков (больше всех), в том числе трёх из топ-клубов элиты и одного легионера. «Пари НН» удивляет в новом году. Очевидно, в нижегородском клубе сделали выводы из неудачных прошлых трансферных окон и теперь находят действительно качественное усиление для решения своих задач.

О первых новичках команды Виктора Гончаренко мы уже писали. Самый дорогой из них с точки зрения рыночной стоимости – Вячеслав Грулёв, которого Transfermarkt оценивает в € 1,2 млн. «Пари НН» нападающий московского «Динамо» достался бесплатно, но столичный клуб оставил за собой 30% от будущей перепродажи игрока и опцию обратного выкупа. Сообщалось, что экс-динамовец будет самым высокооплачиваемым футболистом в Нижнем Новгороде с зарплатой в размере 3,5 млн рублей в месяц без учёта бонусов.

Самый многообещающий из новичков «Пари НН», пожалуй, Александр Кокшаров. Нижегородский клуб арендовал его у «Краснодара» до конца нынешнего сезона без права выкупа. Русский Холанд (Кокшаров уже не отобьётся от этого прозвища!) наверняка получит у Виктора Гончаренко роль классического центрфорварда, тогда как Грулёв будет поддерживать его с позиции инсайда.

К нападающим «Пари НН» было много вопросов, уровень их вызывал скепсис. Неслучайно нижегородская команда среди аутсайдеров РПЛ по количеству голов (15) – меньше забили только махачкалинское «Динамо» и «Факел». Хотя лучший бомбардир «Пари НН» Хуан Босельи наскрёб пять мячей. А вот у Огнена Ожеговича и Зе Турбо — только по два, Николоз Кутателадзе и вовсе растворился где-то в дубле. Гончаренко, несомненно, требовались такие новички, как Грулёв и Кокшаров. Для экс-динамовца и воспитанника «Краснодара» переезд в Нижний Новгород – возможность перезагрузить карьеру после травм. Вячеслав пропустил три месяца из-за перелома голени и забил после возвращения только один гол, а Александр был вне игры более полугода и в новом сезоне не выходил на поле в РПЛ.

Виктор Гончаренко Фото: РИА Новости

Ещё одна маленькая победа «Пари НН» на зимнем трансферном рынке – возвращение Ильи Агапова. Центральный защитник, которого нижегородцы продали пару лет назад в ЦСКА за € 1,3 млн, теперь арендован у армейцев до лета без права выкупа. Агапов более-менее стабильно играл у Владимира Федотова, а вот Марко Николич почему-то не дал ему в нынешнем сезоне РПЛ ни минуты. В «Пари НН» он будет одним из лидеров, если не забыл за последнее время, как выглядит мяч. Спортивный директор нижегородского клуба Александр Удальцов, комментируя трансфер Агапова, произнёс любопытную фразу: «Все игроки, когда-либо игравшие за «Пари НН», мечтают сюда вернуться».

Теоретически универсал Агапов может сыграть не в центре обороны, а на левом фланге, но это маловероятно, поскольку в зимнее окно «Пари НН» взял под свою схему 5-4-1 (если Гончаренко её не поменяет) сразу двух латералей. Самая загадочная фигура – 22-летний колумбиец Хуан Кастильо, за которого заплатили «Форталесе» € 300 тыс. Его конкурентом будет 20-летний россиянин Ярослав Крашевский. Воспитанника «Спартака» и игрока молодёжной сборной взяли бесплатно, однако красно-белые сохранили за собой 20% от перепродажи.

Крашевский прошёл через аренды в «Енисее», «Роторе» и дзержинском «Химике» (14 матчей и одна голевая передача в этом сезоне Второй лиги), до основы «Спартака» не дотянулся, но, видимо, уже готов к РПЛ. Скорость, видение поля, техника – всё у Ярослава на неплохом уровне. Крашевский в своё время сделал необычное признание, говоря о своей футбольной мечте в интервью пресс-службе «Енисея». Кто-то сказал бы про попадание в топ-лиги Европы, кто-то — про игру за сборную России, а молодой защитник философски заметил:

«Конкретной мечты нет, я просто хочу прогрессировать. Моя цель – играть так, чтобы команда, в которой нахожусь, побеждала в каждом матче и становилась чемпионом. Я хочу наслаждаться каждым днём в своей карьере, ведь у футболиста она достаточно короткая».

Что касается Кастильо, то колумбиец в более молодом возрасте был на подходе к МЛС и сборной Колумбии U20, однако ни там, ни там не заиграл. Вернулся на родину, где подписал контракт с «Форталесой», в 34 матчах сезона-2024 забив один гол и заработав четыре жёлтые карточки. Сказать что-то большее о нём сложно. Так что пока просто поверим «чуйке» селекционеров «Пари НН» и Гончаренко.

Отдельная история – участие в зимних сборах «Пари НН» одного из самых известных игроков в медиафутболе Василия Маврина. Если 35-летний полузащитник «Амкала» не усилит команду Гончаренко, то как минимум привлечёт к ней дополнительное внимание. С точки зрения потенциального роста посещаемости это тоже как будто бы грамотный «трансферный» ход.

«Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него. Само слово «просмотр» означает, что Маврин получит шанс себя показать. Мы хотим дать ему возможность сыграть там, где начиналась его футбольная карьера – в Нижнем Новгороде. Особенно с учётом его возраста», – прокомментировал для «Чемпионата» приглашение футболиста-блогера спортдиректор Александр Удальцов.

Что ж, зимой за «Пари НН» точно хочется следить.