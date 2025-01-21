Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Народная таблица Лиги чемпионов, голосование болельщиков: рейтинг, Барселона, Реал, Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ювентус

Народная таблица Лиги чемпионов. Кого отправите в плей-офф, а кому там не место?
Георгий Илющенко
Народная таблица Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии
В реальности «Ливерпуль» единолично первый, а «ПСЖ» близок к вылету. Как будет в вашей версии?

Новый формат Лиги чемпионов продлил интригу перед евровесной, прибавив два тура. Пройдут они в конце января. Напомним расклады: первые восемь команд попадут сразу в 1/8 финала, а соискатели с 9-го по 24-е место разыграют туда путёвки между собой. На данный момент проход дальше гарантировали лишь «Ливерпуль» и «Барселона», а точно вылетели «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз». Вот как выглядит расстановка сил.

Народная таблица Лиги чемпионов

Народная таблица Лиги чемпионов

Но как бы завершился общий этап, если бы всё решало не выступление команд, а желание болельщиков? «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» находились бы выше, «Брест», «Лилль» и «Астон Вилла» — ниже? Эти вопросы мы адресуем вам. Голосуйте за тех, кто вам по душе, и против тех, кто наоборот, и варианты отсортируются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: народная таблица общего этапа ЛЧ
«Ливерпуль»
Фото: Alex Pantling/Getty Images
1 место

«Ливерпуль»

Положение после 6-го тура: 1-е место, 18 очков, разница мячей 13-1
Оставшиеся матчи: «Лилль» (дома), ПСВ (в гостях)

«Байер»
Фото: Lars Baron/Getty Images
2 место

«Байер»

Положение после 6-го тура: 4-е место, 13 очков, разница мячей 12-5
Оставшиеся матчи: «Атлетико» (в гостях), «Спарта» (дома)

«Бавария»
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
3 место

«Бавария»

Положение после 6-го тура: 10-е место, 12 очков, разница мячей 17-8
Оставшиеся матчи: «Фейеноорд» (в гостях), «Слован» (дома)

«Барселона»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
4 место

«Барселона»

Положение после 6-го тура: 2-е место, 15 очков, разница мячей 21-7
Оставшиеся матчи: «Бенфика» (в гостях), «Аталанта» (дома)

«Арсенал»
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
5 место

«Арсенал»

Положение после 6-го тура: 3-е место, 13 очков, разница мячей 11-2
Оставшиеся матчи: «Динамо» Загреб (дома), «Жирона» (в гостях)

Marco Luzzani/Getty Images
Фото: «Интер»
6 место

«Интер»

Положение после 6-го тура: 6-е место, 13 очков, разница мячей 7-1
Оставшиеся матчи: «Спарта» (в гостях), «Монако» (дома)

«Боруссия» Д
Фото: Lars Baron/Getty Images
7 место

«Боруссия» Д

Положение после 6-го тура: 9-е место, 12 очков, разница мячей 18-9
Оставшиеся матчи: «Болонья» (в гостях), «Шахтёр» (дома)

«Аталанта»
Фото: Daniela Porcelli/Getty Images
8 место

«Аталанта»

Положение после 6-го тура: 13-е место, 11 очков, разница мячей 13-4
Оставшиеся матчи: «Штурм» (дома), «Барселона» (в гостях)

«Атлетико»
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
9 место

«Атлетико»

Положение после 6-го тура: 11-е место, 12 очков, разница мячей 14-10
Оставшиеся матчи: «Байер» (дома), «Ред Булл Зальцбург» (в гостях)

«Астон Вилла»
Фото: Maja Hitij/Getty Images
10 место

«Астон Вилла»

Положение после 6-го тура: 5-е место, 13 очков, разница мячей 9-3
Оставшиеся матчи: «Монако» (в гостях), «Селтик» (дома)

«Монако»
Фото: Elianton/Getty Images
11 место

«Монако»

Положение после 6-го тура: 16-е место, 10 очков, разница мячей 12-10
Оставшиеся матчи: «Астон Вилла» (дома), «Интер» (в гостях)

«Милан»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
12 место

«Милан»

Положение после 6-го тура: 12-е место, 12 очков, разница мячей 12-9
Оставшиеся матчи: «Жирона» (дома), «Динамо» Загреб (в гостях)

«Ювентус»
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
13 место

«Ювентус»

Положение после 6-го тура: 14-е место, 11 очков, разница мячей 9-5
Оставшиеся матчи: «Брюгге» (в гостях), «Бенфика» (дома)

«Реал»
Фото: Angel Martinez/Getty Images
14 место

«Реал»

Положение после 6-го тура: 20-е место, 9 очков, разница мячей 12-11
Оставшиеся матчи: «Ред Булл Зальцбург» (дома), «Брест» (в гостях)

«Спортинг»
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
15 место

«Спортинг»

Положение после 6-го тура: 17-е место, 10 очков, разница мячей 11-9
Оставшиеся матчи: «Лейпциг» (в гостях), «Болонья» (дома)

«Црвена Звезда»
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
16 место

«Црвена Звезда»

Положение после 6-го тура: 31-е место, 3 очка, разница мячей 10-19
Оставшиеся матчи: ПСВ (дома), «Янг Бойз» (в гостях)

«Манчестер Сити»
Фото: Carl Recine/Getty Images
17 место

«Манчестер Сити»

Положение после 6-го тура: 22-е место, 8 очков, разница мячей 13-9
Оставшиеся матчи: «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома)

«Брест»
Фото: Jasmin Walter/Getty Images
18 место

«Брест»

Положение после 6-го тура: 7-е место, 13 очков, разница мячей 10-6
Оставшиеся матчи: «Шахтёр» (в гостях), «Реал» (дома)

«Бенфика»
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
19 место

«Бенфика»

Положение после 6-го тура: 15-е место, 10 очков, разница мячей 10-7
Оставшиеся матчи: «Барселона» (дома), «Ювентус» (в гостях)

«ПСЖ»
Фото: Getty Images
20 место

«ПСЖ»

Положение после 6-го тура: 25-е место, 7 очков, разница мячей 6-6
Оставшиеся матчи: «Манчестер Сити» (дома), «Штутгарт» (в гостях)

«Лилль»
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
21 место

«Лилль»

Положение после 6-го тура: 8-е место, 13 очков, разница мячей 10-7
Оставшиеся матчи: «Ливерпуль» (в гостях), «Фейеноорд» (дома)

ПСВ
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
22 место

ПСВ

Положение после 6-го тура: 23-е место, 8 очков, разница мячей 10-8
Оставшиеся матчи: «Црвена Звезда» (в гостях), «Ливерпуль» (дома)

«Фейеноорд»
Фото: Alex Livesey/Getty Images
23 место

«Фейеноорд»

Положение после 6-го тура: 18-е место, 10 очков, разница мячей 14-15
Оставшиеся матчи: «Бавария» (дома), «Лилль» (в гостях)

«Штутгарт»
Фото: Alex Grimm/Getty Images
24 место

«Штутгарт»

Положение после 6-го тура: 26-е место, 7 очков, разница мячей 9-12
Оставшиеся матчи: «Слован» (в гостях), «ПСЖ» (дома)

«Селтик»
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
25 место

«Селтик»

Положение после 6-го тура: 21-е место, 9 очков, разница мячей 10-10
Оставшиеся матчи: «Янг Бойз» (дома), «Астон Вилла» (в гостях)

«Лейпциг»
Фото: Maja Hitij/Getty Images
26 место

«Лейпциг»

Положение после 6-го тура: 34-е место, 0 очков, разница мячей 6-13
Оставшиеся матчи: «Спортинг» (дома), «Штурм» (в гостях)

«Штурм»
Фото: Getty Images
27 место

«Штурм»

Положение после 6-го тура: 29-е место, 3 очка, разница мячей 4-9
Оставшиеся матчи: «Аталанта» (в гостях), «Лейпциг» (дома)

«Болонья»
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
28 место

«Болонья»

Положение после 6-го тура: 33-е место, 2 очка, разница мячей 1-7
Оставшиеся матчи: «Боруссия» Д (дома), «Спортинг» (в гостях)

«Брюгге»
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
29 место

«Брюгге»

Положение после 6-го тура: 19-е место, 10 очков, разница мячей 6-8
Оставшиеся матчи: «Ювентус» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях)

«Жирона»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
30 место

«Жирона»

Положение после 6-го тура: 30-е место, 3 очка, разница мячей 4-10
Оставшиеся матчи: «Милан» (в гостях), «Арсенал» (дома)

«Динамо» Загреб
Фото: Marko Lukunic/Getty Images
31 место

«Динамо» Загреб

Положение после 6-го тура: 24-е место, 8 очков, разница мячей 10-15
Оставшиеся матчи: «Арсенал» (в гостях), «Милан» (дома)

«Спарта»
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
32 место

«Спарта»

Положение после 6-го тура: 28-е место, 4 очка, разница мячей 7-18
Оставшиеся матчи: «Интер» (дома), «Байер» (в гостях)

«Слован»
Фото: Christian Hofer/Getty Images
33 место

«Слован»

Положение после 6-го тура: 35-е место, 0 очков, разница мячей 5-21
Оставшиеся матчи: «Штутгарт» (дома), «Бавария» (в гостях)

«Янг Бойз»
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
34 место

«Янг Бойз»

Положение после 6-го тура: 36-е место, 0 очков, разница мячей 3-22
Оставшиеся матчи: «Селтик» (в гостях), «Црвена Звезда» (дома)

«Ред Булл Зальцбург»
Фото: Oliver Kaelke/Getty Images
35 место

«Ред Булл Зальцбург»

Положение после 6-го тура: 32-е место, 3 очка, разница мячей 3-18
Оставшиеся матчи: «Реал» (в гостях), «Атлетико» (дома)

«Шахтёр»
Фото: Sebastian Widmann/Getty Images
36 место

«Шахтёр»

Положение после 6-го тура: 27-е место, 4 очка, разница мячей 5-13
Оставшиеся матчи: «Брест» (дома), «Боруссия» Д (в гостях)

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android