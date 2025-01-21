Народная таблица Лиги чемпионов. Кого отправите в плей-офф, а кому там не место?

В реальности «Ливерпуль» единолично первый, а «ПСЖ» близок к вылету. Как будет в вашей версии?

Новый формат Лиги чемпионов продлил интригу перед евровесной, прибавив два тура. Пройдут они в конце января. Напомним расклады: первые восемь команд попадут сразу в 1/8 финала, а соискатели с 9-го по 24-е место разыграют туда путёвки между собой. На данный момент проход дальше гарантировали лишь «Ливерпуль» и «Барселона», а точно вылетели «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз». Вот как выглядит расстановка сил.

Народная таблица Лиги чемпионов

Но как бы завершился общий этап, если бы всё решало не выступление команд, а желание болельщиков? «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» находились бы выше, «Брест», «Лилль» и «Астон Вилла» — ниже? Эти вопросы мы адресуем вам. Голосуйте за тех, кто вам по душе, и против тех, кто наоборот, и варианты отсортируются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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