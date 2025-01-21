Народная таблица Лиги чемпионов. Кого отправите в плей-офф, а кому там не место?

Новый формат Лиги чемпионов продлил интригу перед евровесной, прибавив два тура. Пройдут они в конце января. Напомним расклады: первые восемь команд попадут сразу в 1/8 финала, а соискатели с 9-го по 24-е место разыграют туда путёвки между собой. На данный момент проход дальше гарантировали лишь «Ливерпуль» и «Барселона», а точно вылетели «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз». Вот как выглядит расстановка сил.
Народная таблица Лиги чемпионов
Но как бы завершился общий этап, если бы всё решало не выступление команд, а желание болельщиков? «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» находились бы выше, «Брест», «Лилль» и «Астон Вилла» — ниже? Эти вопросы мы адресуем вам. Голосуйте за тех, кто вам по душе, и против тех, кто наоборот, и варианты отсортируются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ливерпуль»
Положение после 6-го тура: 1-е место, 18 очков, разница мячей 13-1
Оставшиеся матчи: «Лилль» (дома), ПСВ (в гостях)
«Байер»
Положение после 6-го тура: 4-е место, 13 очков, разница мячей 12-5
Оставшиеся матчи: «Атлетико» (в гостях), «Спарта» (дома)
«Бавария»
Положение после 6-го тура: 10-е место, 12 очков, разница мячей 17-8
Оставшиеся матчи: «Фейеноорд» (в гостях), «Слован» (дома)
«Барселона»
Положение после 6-го тура: 2-е место, 15 очков, разница мячей 21-7
Оставшиеся матчи: «Бенфика» (в гостях), «Аталанта» (дома)
«Арсенал»
Положение после 6-го тура: 3-е место, 13 очков, разница мячей 11-2
Оставшиеся матчи: «Динамо» Загреб (дома), «Жирона» (в гостях)
«Интер»
Положение после 6-го тура: 6-е место, 13 очков, разница мячей 7-1
Оставшиеся матчи: «Спарта» (в гостях), «Монако» (дома)
«Боруссия» Д
Положение после 6-го тура: 9-е место, 12 очков, разница мячей 18-9
Оставшиеся матчи: «Болонья» (в гостях), «Шахтёр» (дома)
«Аталанта»
Положение после 6-го тура: 13-е место, 11 очков, разница мячей 13-4
Оставшиеся матчи: «Штурм» (дома), «Барселона» (в гостях)
«Атлетико»
Положение после 6-го тура: 11-е место, 12 очков, разница мячей 14-10
Оставшиеся матчи: «Байер» (дома), «Ред Булл Зальцбург» (в гостях)
«Астон Вилла»
Положение после 6-го тура: 5-е место, 13 очков, разница мячей 9-3
Оставшиеся матчи: «Монако» (в гостях), «Селтик» (дома)
«Монако»
Положение после 6-го тура: 16-е место, 10 очков, разница мячей 12-10
Оставшиеся матчи: «Астон Вилла» (дома), «Интер» (в гостях)
«Милан»
Положение после 6-го тура: 12-е место, 12 очков, разница мячей 12-9
Оставшиеся матчи: «Жирона» (дома), «Динамо» Загреб (в гостях)
«Ювентус»
Положение после 6-го тура: 14-е место, 11 очков, разница мячей 9-5
Оставшиеся матчи: «Брюгге» (в гостях), «Бенфика» (дома)
«Реал»
Положение после 6-го тура: 20-е место, 9 очков, разница мячей 12-11
Оставшиеся матчи: «Ред Булл Зальцбург» (дома), «Брест» (в гостях)
«Спортинг»
Положение после 6-го тура: 17-е место, 10 очков, разница мячей 11-9
Оставшиеся матчи: «Лейпциг» (в гостях), «Болонья» (дома)
«Црвена Звезда»
Положение после 6-го тура: 31-е место, 3 очка, разница мячей 10-19
Оставшиеся матчи: ПСВ (дома), «Янг Бойз» (в гостях)
«Манчестер Сити»
Положение после 6-го тура: 22-е место, 8 очков, разница мячей 13-9
Оставшиеся матчи: «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома)
«Брест»
Положение после 6-го тура: 7-е место, 13 очков, разница мячей 10-6
Оставшиеся матчи: «Шахтёр» (в гостях), «Реал» (дома)
«Бенфика»
Положение после 6-го тура: 15-е место, 10 очков, разница мячей 10-7
Оставшиеся матчи: «Барселона» (дома), «Ювентус» (в гостях)
«ПСЖ»
Положение после 6-го тура: 25-е место, 7 очков, разница мячей 6-6
Оставшиеся матчи: «Манчестер Сити» (дома), «Штутгарт» (в гостях)
«Лилль»
Положение после 6-го тура: 8-е место, 13 очков, разница мячей 10-7
Оставшиеся матчи: «Ливерпуль» (в гостях), «Фейеноорд» (дома)
ПСВ
Положение после 6-го тура: 23-е место, 8 очков, разница мячей 10-8
Оставшиеся матчи: «Црвена Звезда» (в гостях), «Ливерпуль» (дома)
«Фейеноорд»
Положение после 6-го тура: 18-е место, 10 очков, разница мячей 14-15
Оставшиеся матчи: «Бавария» (дома), «Лилль» (в гостях)
«Штутгарт»
Положение после 6-го тура: 26-е место, 7 очков, разница мячей 9-12
Оставшиеся матчи: «Слован» (в гостях), «ПСЖ» (дома)
«Селтик»
Положение после 6-го тура: 21-е место, 9 очков, разница мячей 10-10
Оставшиеся матчи: «Янг Бойз» (дома), «Астон Вилла» (в гостях)
«Лейпциг»
Положение после 6-го тура: 34-е место, 0 очков, разница мячей 6-13
Оставшиеся матчи: «Спортинг» (дома), «Штурм» (в гостях)
«Штурм»
Положение после 6-го тура: 29-е место, 3 очка, разница мячей 4-9
Оставшиеся матчи: «Аталанта» (в гостях), «Лейпциг» (дома)
«Болонья»
Положение после 6-го тура: 33-е место, 2 очка, разница мячей 1-7
Оставшиеся матчи: «Боруссия» Д (дома), «Спортинг» (в гостях)
«Брюгге»
Положение после 6-го тура: 19-е место, 10 очков, разница мячей 6-8
Оставшиеся матчи: «Ювентус» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях)
«Жирона»
Положение после 6-го тура: 30-е место, 3 очка, разница мячей 4-10
Оставшиеся матчи: «Милан» (в гостях), «Арсенал» (дома)
«Динамо» Загреб
Положение после 6-го тура: 24-е место, 8 очков, разница мячей 10-15
Оставшиеся матчи: «Арсенал» (в гостях), «Милан» (дома)
«Спарта»
Положение после 6-го тура: 28-е место, 4 очка, разница мячей 7-18
Оставшиеся матчи: «Интер» (дома), «Байер» (в гостях)
«Слован»
Положение после 6-го тура: 35-е место, 0 очков, разница мячей 5-21
Оставшиеся матчи: «Штутгарт» (дома), «Бавария» (в гостях)
«Янг Бойз»
Положение после 6-го тура: 36-е место, 0 очков, разница мячей 3-22
Оставшиеся матчи: «Селтик» (в гостях), «Црвена Звезда» (дома)
«Ред Булл Зальцбург»
Положение после 6-го тура: 32-е место, 3 очка, разница мячей 3-18
Оставшиеся матчи: «Реал» (в гостях), «Атлетико» (дома)
«Шахтёр»
Положение после 6-го тура: 27-е место, 4 очка, разница мячей 5-13
Оставшиеся матчи: «Брест» (дома), «Боруссия» Д (в гостях)