«Спартак» устроил распродажу, а середняки — закупку. Трансферы РПЛ за неделю

Хотя официально окно в России до сих пор не открыто.

Зимнее трансферное окно в России откроется 23 января. Однако клубы уже вовсю работают на рынке. Сделки происходят каждый день, а мы следим за ними. Рассказываем об изменениях в составах клубов РПЛ за прошедшую неделю.

Виллиан Жозе: «Спартак» → «Баия» (свободный агент)

Виллиан Жозе Фото: Из личного архива Жозе

«Легендарная» история Виллиана Жозе в «Спартаке» подошла к концу. 13 матчей, один гол со штрафного в ворота московского «Динамо» – и всё. У бразильца откровенно не получилось в России. Впрочем, ещё летом 2024-го переезд Жозе из «Бетиса» в «Спартак» выглядел авантюрно. Теперь же 33-летний бразилец отправился на родину. Виллиан расторг контракт со «Спартаком» и заключил соглашение с «Баией», выступающей в высшем дивизионе Бразилии. Контракт с клубом подписан до конца 2026 года.

Вадим Ульянов: «Кайрат» → «Ахмат» (свободный агент)

Вадим Ульянов Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» усилил вратарскую позицию. Клуб сообщил о переходе из казахстанского «Кайрата» Вадима Ульянова. Соглашение с 23-летним футболистом подписано до конца нынешнего сезона. А по окончании сезона у «Ахмата» появится опция продления контракта на три года. В «Кайрате» Ульянов был основным вратарём. За 2024-й он провёл 18 встреч в чемпионате Казахстана и помог клубу взять золото.

Сергей Терехов: «Химки» → свободный агент

Сергей Терехов Фото: ФК «Химки»

«Химки» сообщили о расторжении контракта с защитником Сергеем Тереховым. Неожиданное решение. Да, в нынешнем сезоне РПЛ футболист провёл всего восемь матчей. Но опыт Терехова наверняка пригодился бы «Химкам» в решающий момент чемпионата. «Мне нечего сказать. Просто разорвали — и всё. Об этом сообщили, когда подписывал документы. Осталась какая-то обида на «Химки»? Нет, никакой обиды», – цитирует Терехова «РБ Спорт». И всё же в словах защитника сквозит непонимание ситуации.

Томаш Тавареш: «Спартак» → свободный агент

Томаш Тавареш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тяжёлая ситуация складывается для Тавареша. К 23 годам португалец уже дважды порвал крестообразные связки. «Спартак» надеялся, что Томаш наберёт форму в аренде. Летом 2024-го его отправили в австрийский ЛАСК. Увы и ах, и там Тавареш не доказал состоятельность, проведя всего 107 минут на поле за полгода. ЛАСК вернул Томаша обратно «Спартаку». А москвичи недолго думали и приняли решение разорвать контракт с защитником. Надеемся, что Тавареш ещё вернётся на хороший уровень.

Ифет Джаковац: «Бачка-Топола» → «Акрон» (€ 1 млн)

Ифет Джаковац Фото: Getty Images

Ещё один качественный игрок в «Акроне». Тольяттинцы заплатили € 1 млн за полузащитника сборной Боснии и Герцеговина Ифета Джаковаца. Пресс-служба «Акрона» сообщила, что футболист заключил долгосрочный контракт. С 2021 года Джаковац выступал за «Бачка-Тополу» из сербской Суперлиги. Теперь – новая глава в карьере. Кстати, за сборную Ифет дебютировал в ноябре 2024-го в матче Лиги наций с Нидерландами (1:1).

Дан Глейзер: «Пари НН» → «Кайрат» (аренда)

Дан Глейзер Фото: ФК «Кайрат»

Глейзер (нет, не сын одного из владельцев «МЮ») оказался в России летом 2024 года. «Пари НН» забрал полузащитника из греческого ОФИ всего за € 100 тыс. Но в Нижнем Новгороде Дан так и не стал важным игроком основы. Возможно, положение изменится летом 2025-го. А пока что израильтянин отправлен в аренду в «Кайрат».

Матиас Перес: «Оренбург» → «Серро Портеньо» (€ 1,8 млн)

Матиас Перес Фото: ФК «Серро Портеньо»

«Оренбург» попрощался с важным легионером. Аргентинский защитник Матиас Перес перебрался в парагвайский «Серро Портеньо». 25-летний футболист приехал в Россию в 2022 году. За это время он провёл 57 матчей за «Оренбург» и забил 10 мячей. Солидный показатель для игрока обороны. Оренбуржцы находятся в тяжёлом положении: после 18 туров команда набрала всего восемь очков. Шансы на спасение и так скудные, а без основного защитника их становится ещё меньше.

Илья Агапов: ЦСКА → «Пари НН» (аренда)

Илья Агапов Фото: ФК «Пари НН»

Илья Агапов не пробивается в стартовый состав ЦСКА. Аренда – логичное развитие событий для 23-летнего защитника. Москвичи отправили Агапова в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона-2024/2025. Ранее Илья уже выступал из нижегородцев: в июле 2022-го его арендовали тогда ещё из «Спартака-2». В «Пари НН» Агапов поработает с Виктором Гончаренко. Хорошая возможность для роста и возвращения в ЦСКА в другом статусе.

Хуан Кастильо: «Форталеса» → «Пари НН» (€ 300 тыс.)

Хуан Кастильо Фото: ФК «Пари НН»

Ещё одно усиление для «Пари НН». Виктор Гончаренко получил в распоряжение колумбийского защитника Хуана Кастильо. Как стало известно «Чемпионату», 22-летний игрок заключил контракт сроком на 3,5 года. «Пари НН» приобрёл Кастильо у колумбийской «Форталесы» за € 300 тыс. Ранее Хуан также выступал за американские «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Филадельфию Юнион». В общем, к 22 годам Кастильо поднабрался опыта. Хорошая новость для борющегося за выживание «Пари НН».

Максим Лайкин: «Спартак» → «Нефтехимик» (аренда)

Максим Лайкин Фото: ФК «Нефтехимик»

К 21 годам воспитанник «Спартака» Лайкин изрядно покатался по арендам. Первую часть сезона полузащитник провёл в «Енисее»: сыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями. На вторую часть сезона москвичи отправили Максима в новую аренду – в «Нефтехимик». Ранее он уже выступал за клуб из Нижнекамска в сезоне-2022/2023. Теперь – один из последних шансов для Лайкина доказать состоятельность «Спартаку».