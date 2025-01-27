Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

«Спартак» начал подготовку ко второй части сезона РПЛ. На зимних сборах кто-то из игроков, получавших недостаточно времени в первой части чемпионата, имеет возможность доказать тренеру, что заслуживает твёрдого места в основе. А кому, на ваш взгляд, должен больше доверять Деян Станкович?
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Данил Пруцев, 508 минут в РПЛ
Пруцев – самый результативный российский игрок «Спартака» в этом сезоне. Центрхав набрал четыре очка по системе «гол+пас». Забил «Крыльям Советов», сделал две голевые передачи в дерби с ЦСКА и одну – в матче с «Краснодаром». Тем не менее сыграл меньше минут в РПЛ, чем Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. У Данила пять попаданий в основу, шесть выходов на замену и семь полных матчей на скамейке. Это явно не то, на что рассчитывал Пруцев.
Алексис Дуарте, 413 минут в РПЛ
Летом казалось, что Дуарте – отрезанный ломоть для «Спартака». Станкович не особо надеялся на парагвайца, но стечение обстоятельств (травма Никиты Чернова вкупе с дисквалификацией Руслана Литвинова и неудачной игрой новичка Миенти Абены) помогло центральному защитнику получить шанс в основе на финише первой части сезона. И как он сыграл! В итоге у Алексиса четыре матча в основе и три выхода на замены. Ещё в четырёх турах легионер все 90+ минут смотрел футбол со скамейки. Верим в Дуарте?
Станкович не должен ничего менять – тренер всё делает правильно
Вы убеждены, что Станкович всё делает правильно, а каждый игрок получил то, на что наработал на футбольном поле? В таком случае голосуйте за эту опцию. Конечно, непросто возразить тренеру, когда команда одержала шесть побед подряд, в том числе четыре последние — с крупным счётом. Но ведь и Деян не сразу разобрался в возможностях некоторых футболистов – кого-то поначалу ставил меньше, чем ближе к зимней паузе. Значит, Станкович готов корректировать своё мнение об игроках.
Роман Зобнин, 459 минут в РПЛ
Капитан «Спартака», несмотря на статус, всего пять раз попал в стартовый состав в нынешнем сезоне РПЛ. Хотя может сыграть и в центре поля, и на правом фланге обороны. Однако во многих матчах Станкович предпочитал на этих позициях конкурентов Зобнина. Ещё дважды Роман вышел на замену и пять раз оставался на скамейке до конца игры. Результативных действий у хавбека пока нет. Учитывая скорое завершение контракта, Зобнин должен быть сверхмотивирован на вторую часть чемпионата. Возможно, тренеру стоит давать ему больше минут.
Даниил Хлусевич, 415 минут в РПЛ
Хлусевич всегда был ценен своим универсализмом. Его можно ставить и на правый фланг обороны, и на левый, и даже на какие-то другие позиции при разных схемах. Но при сербском тренере Даниил в последнее время присел на лавку. В нынешнем сезоне РПЛ у него всего пять появлений в основе. Четыре раза российский защитник вышел на замену, а в девяти турах не получил ни минуты игрового времени. Ходили слухи о желании Хлусевича сменить клуб. Либо Станкович должен смелее доверять ему.
Рикарду Мангаш, 58 минут в РПЛ
У Мангаша пока совсем нет поводов для радости в «Спартаке». Рикарду переходил в московский клуб, очевидно, по предложению Томаша Амарала, но его соотечественник уже ушёл из клуба. В чемпионате Станкович ни разу не дал шанса левому защитнику/хавбеку в основе. Восемь раз выпустил на замену и трижды оставлял на скамейке до завершения игры. Результативных действий у Мангаша нет, хотя он может быть опасен у чужих ворот. Вот только трудно это доказать, не получая нужного времени.
Хесус Медина, 453 минуты в РПЛ
Парагваец проигрывает конкуренцию другим зарубежным атакующим полузащитникам «Спартака» – Эсекьелю Барко, Тео Бонгонда, Маркиньосу. Не помогает Медине даже умение сыграть на разных позициях. Так что у Хесуса в первой части сезона РПЛ было только пять попаданий в стартовый состав, девять выходов на замену и два полных матча в резерве. Впрочем, за короткое время он забил один гол в дерби с ЦСКА и отдал две голевые передачи. Это аргументы Медины в его пользу.
Михаил Игнатов, 76 минут в РПЛ
Некоторые болельщики, наверное, уже стали забывать, что в «Спартаке» есть Игнатов. Собственный воспитанник не сыграл в первой части сезона РПЛ и 100 минут! Михаил всего трижды появился на поле (в том числе в двух стартовых турах) и только один раз попал в основу. Ещё в 12 матчах атакующий полузащитник довольствовался ролью резервиста. За такое короткое время, естественно, не совершил результативных действий. Похоже, Игнатову сербский тренер совсем не доверяет.
Антон Зиньковский, 255 минут в РПЛ
«Спартак» при Станковиче играет в футбол, а не мучится на поле ради результата, тем не менее такой «игровик», как Зиньковский, оказался не нужен сербу. Что-то не устраивает тренера, видимо, в первую очередь действия российского вингера без мяча. Антон лишь трижды попал в стартовый состав и четыре раза вышел на замену, а в девяти турах РПЛ оставался в запасе до финального свистка. Результативных действий у него нет. Но, быть может, одарённый Зиньковский заслуживает больше шансов?
Шамар Николсон, 242 минуты в РПЛ
За то небольшое время, что Николсон сыграл в сезоне РПЛ, он забил три гола – оформил дубль в ворота «Ростова» и положил один мяч «Пари НН». Но сербский тренер лишь трижды выпускал ямайца в основе и шесть раз — на замену. Ещё в четырёх матчах Николсон даже не поднялся со скамейки. Выиграть конкуренцию у Манфреда Угальде осенью было невозможно, а когда выходил Шамар, костариканец сдвигался на фланг и терял свою силу. Неужели их вообще никак не совместить в дуэте?
Миенти Абена, 232 минуты в РПЛ
Станкович расхваливает Абену при первой возможности, защищая его от критики. Это и понятно, ведь Миенти появился в «Спартаке» по инициативе самого серба. Тем не менее Деян только трижды поставил суринамца в стартовый состав и дважды выпустил на замену. Восемь матчей РПЛ, включая последние перед зимней паузой, Абена провёл в качестве глухого запасного. Но, возможно, Абена не так плох и заслуживает новых шансов от своего тренера, а в игре с «Краснодаром» у него был просто плохой день?