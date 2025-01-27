Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?

«Спартак» начал подготовку ко второй части сезона РПЛ. На зимних сборах кто-то из игроков, получавших недостаточно времени в первой части чемпионата, имеет возможность доказать тренеру, что заслуживает твёрдого места в основе. А кому, на ваш взгляд, должен больше доверять Деян Станкович?

Принимайте участие в голосовании. Мы предложили на выбор 10 человек, но если вы считаете, что эти футболисты играют столько, сколько заслуживают, то есть возможность выбрать и такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.