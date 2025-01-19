Главный трансфер зимы в России. Все детали рекордного перехода Энрике в «Зенит»

Пир во время чумы? Покупать игроков задорого – ненормально? Цена страха за фиаско? Вот базовые тезисы информационного потока, в котором вы могли оказаться в воскресное утро. А когда у нас была ночь, в Бразилии, вероятно, шла активная работа между «Зенитом» и «Ботафого». Цель – оформить самую дорогую сделку в РПЛ за последние несколько лет.

И, судя по многочисленным инсайдам, у клубов получилось. Точку, которая порой также значима, как и подпись в контрактах, ночью поставил Фабрицио Романо, заявив, что клубы достигли соглашения о переходе Луиса Энрике за € 35 млн. Но не совсем точно. По нашей информации, «Зенит» изначально договорился с «Ботафого» на сумму в € 33 млн, а € 2 млн клуб должен был выплатить в качестве бонусов. Однако позже Питер согласился на разовую выплату – и получил скидку в 10%. То есть итоговая цена трансфера – € 30 млн + € 2 млн бонусов. В этом отношении действующие чемпионы оказались гораздо вариативнее «Фиорентины». Владелец «Ботафого» хотел € 35 млн. Получит чуть меньше, но разовым платежом.

А что с Артуром и Венделом?

Первые слухи о переходе Энрике пошли ещё в начале января. Но тогда речь была о € 25 млн, которые якобы может предложить «Зенит». В Бразилии не особо верили в вероятность сделки. Считалось, что игрок окажется в Италии, к тому же не так давно он уже бегал за «Бетис», где его называли «новым Винисиусом».

Однако здесь всё уперлось во владельца клуба. Предложения на € 20-25 млн, которое могли сделать итальянцы, он, видимо, даже не рассматривал. Сразу обозначил цену, за которую был готов отпустить парня. И в итоге нашёл покупателя.

Важный момент: чем ближе становилась сделка по Энрике, тем больше новой информации проходило по Артуру и Венделу. Globo ещё в субботу вечером сообщил, что «Ботафого» готовится объявлять о сделке по Венделу, а стороны находятся на последнем этапе согласования условий. Правда, никто не уточнял, с какого срока будет подписан контракт. Уже позже журналист Андрэ Эрнан подтвердил, что бразилец и правда уходит, но контракт он подпишет с лета 2025 года. А до этого времени продолжит выступать за «Зенит».

Вендел в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После Canal do Medeiros сообщил, что «Ботафого» заплатит за Вендела € 12+3 млн. В это верится с трудом, так как руководство клуба не раз обозначало ценник за футболиста – около € 20 млн. Впрочем, никто из крупных инсайдеров не поддержал информацию про € 12+3 млн. Это не значит, что бразильца продадут именно за € 20 млн, но явно поближе к этой сумме.

Плюс есть информация портала Estrela Solitaria: согласно ей, Артур также согласовал условия личного контракта с «Ботафого». Сумму перехода не называют, но ранее бразильские и российские медиа сообщали, что «Зенит» нацелен получить € 15 млн.

Артур в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предположим, что возможен какой-то дисконт. Хоть это и совсем не похоже на петербургский клуб. И даже поверим, что Вендела отдали действительно за € 12-15 млн. Но в любом случае простая математика – около € 30 млн действующие чемпионы за двух игроков получат. И, вероятно, доплатят небольшую сумму за новичка. Можно ли назвать это пиром во время чумы? Решать вам. Однако экономически это точно выгодная сделка для чемпионов, с учётом фактического баланса денег.

Ключевой момент и в том, что «Зенит» сохранит Вендела как минимум до лета. Да, вопросов к мотивации меньше не станет. Если раньше он не то чтобы выкладывался, то как поведёт себя сейчас – вопрос. Либо доиграет хотя бы на нынешнем уровне до конца сезона, либо финально расслабится и начнёт ходить пешком. Так что «Зениту» здесь важно найти мотивационные рычаги влияния.

Неожиданно, но проблема может встать и с Клаудиньо. У парня тоже явные сложности с мотивацией, а тут он видит, как два его товарища договариваются о возвращении в Бразилию. Один уже сейчас, второй – с лета. Логичный вопрос: а чем хуже я? Здесь, очевидно, тоже надо уходить в область психологии. Получится ли?

А почему Луиса Энрике считают настолько крутым?

Прошлый сезон для бразильца сложился очень мощно. «Ботафого» выиграл чемпионат, а Энрике стал MVP финала и турнира. Да, с одной стороны, у него всего 7+3 по «гол+пас», но это второй результат в команде. Плюс он здорово включался именно в важные отрезки, особенно в финале, где сделал 1+1.

До этого он полтора года провёл в Европе – в 2022-м «Бетис» купил парня у «Флуминенсе» за € 10,4 млн. Но в Испании не попёрло: 1+3 в первом сезоне и 0+3 – за половину второго. При этом не сказать, что Энрике терялся на поле или ему чего-то не хватало. Но не заладилось. Так случается. Парадокс, но «Бетис» всё равно заработал на сделке, ведь «Ботафого» заплатил на вингера € 16 млн. Кстати, уже тогда к игроку присматривался «Зенит», видя замену Малкому. Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Луис Энрике в «Бетисе» Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Важный показатель того, что 2024-й вышел для Луиса крутым – награда «Король Америки», которая вручается лучшему латиноамериканцу в разных лигах. Он обошёл всех, в том числе Месси.

А ещё Энрике чуть не зацепил скандал со ставками, по которому идёт делопроизводство в отношении Лукаса Пакета. Игрока обвиняют в преднамеренном получении жёлтых карточек, и фигурантом также мог стать будущий новичок «Зенита». Доказано, что дядя Пакета вместе с родственниками перевели Энрике € 7 тыс. ещё в период, когда он играл за «Бетис». После чего он получил несколько жёлтых карточек. Однако преднамеренность доказать не удалось. Дядя Пакета утверждал, что просто возвращал долг. А Ла Лига не нашла ничего подозрительного в действиях игрока. Так что обошлось.