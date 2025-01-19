Онана снова накосячил. Правда, к этому времени «МЮ» и так проваливался

«Манчестер Юнайтед» последнее время показывает едва ли не худшие результаты среди всех топ-клубов Европы. И вот новое поражение – на этот раз на своём поле от «Брайтона», который сам будто находился в кризисе (в девяти турах лишь одна победа – над «Ипсвичем»).

Команда Аморима начала встречу достаточно вяло. Уже на пятый минуте Балеба оказался с мячом и понял, что его никто не прессингует. У камерунца было много и времени, и вариантов продолжения атаки. Он выбрал одной передачей отрезать сразу 10 полевых футболистов «МЮ». Вернувшийся в основу Магуайр опустился, сломав линию офсайда.

Пас Балеба перед первым голом «Брайтона» Фото: Скриншот из трансляции

После такой передачи Митома без помех вошёл в штрафную и скатил под удар Минте, который расстреливал уже, по сути, пустые ворота. Только после этого «МЮ» хоть как-то приободрился и выдал неплохой отрезок. Следующие четыре удара по воротам остались уже за хозяевами. Хороший момент упустил Фернандеш, у которого не получился удар с линии штрафной.

А вот пенальти Бруну реализовал хладнокровно – вратарь прыгнул в одну сторону, а мяч пошёл в другую. 11-метровый «МЮ» заработал за фол на Зиркзее, которого в штрафной прихватил за шею всё тот же Балеба. С одной стороны, фол не казался грубым, но и попытки сыграть в мяч не было и близко.

Фол Балеба Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Правда, ближе к перерыву «Брайтон» выравнял игру и даже больше владел мячом по итогам первого тайма. Да и в начале второго – тоже. Гости снова вышли вперёд на 53-й минуте, когда отличился Жоао Педро. Однако включился VAR и обнаружил фол на Дало. Главный судья пошёл к монитору и увидел, что португальцу действительно въехали по ноге, и гол был отменён.

А через семь минут забил уже Митома – и тут уже засчитали. «Брайтон» буквально за пару секунд прошёл от ворот до ворот, Минте навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Митома подставил ногу. Хотя Мазрауи пытался навязать борьбу и в результате даже врезался в штангу.

Второй гол «Брайтона» Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Атаки «МЮ» сводились во многом к проникающим передачам Бруну и проходам Диалло, но действительно опасных моментов не возникало. А вот «Брайтон» забил, третий раз начав атаку от своих ворот. Правда, гол получился во многом неожиданным. Онана много выручал в прошлом туре, но допустил ещё одну грубую ошибку в этом сезоне – выпустил мяч из рук, когда ему никто не мешал. Рюттер подкараулил и сразу же пробил по пустым воротам. На этом игра была сделана.

За весь матч «МЮ» так ни разу и не пробил в створ с игры. Единственный точный удар – с пенальти. В результате «Брайтон» поднялся на девятую строчку, а «Юнайтед» остался на 13-м месте. Тяжело представить, как «МЮ» может спасти этот сезон.