«Реал» пропустил самый быстрый гол за 13 лет. И начал мстить

Если бы засчитали все голы хозяев — их было бы семь. Кстати, именно такой теперь отрыв «сливочных» от «Барселоны».

Наверху таблицы Ла Лиги безумно весело. «Атлетико» проиграл «Леганесу». «Барселона» скатала ничью с «Хетафе». Что же в ответ сделал «Реал»? Без дисквалифицированного Винисиуса моментально пропустил от заметно уступающего в классе «Лас-Пальмаса». А вот дальше фаворит включил доминацию.

Голевой стала первая же атака гостей: Молейро ушёл сразу от четверых и отдал на Рамиреса, который подал на дальнюю штангу. Васкес вроде бы держал Силву, но всё равно упустил его за спину. Шла 27-я секунда! Столь же быстро мадридцы пропускали 13,5 года назад от «Райо Вальекано» (6:2), причём тогда это случилось вообще на 15-й секунде. Как же чемпионам Испании не хватает Карвахаля.

гол «Лас-Пальмаса» Фото: Кадр из трансляции

«Реал» должен был тут же сравнивать счёт. Родриго на дриблинге ворвался в штрафную и отдал на Браима, вот только марокканцу не хватило точности. Нужно было просто попасть в открытый ближний угол. «Лас-Пальмас» в ответ практически наказал мадридцев за расточительность, вот только Силва, опередив Асенсио и сблизившись с Куртуа, промазал с близкого расстояния.

Что ж, Родриго пришлось делать всё самому: на 17-й минуте он подловил Рамиреса на нарушении и заработал пенальти, который Мбаппе чётко реализовал. Мадридцы продолжили размашисто атаковать. Однажды даже случилось уникальное событие: Мбаппе подал на Васкеса. И нет, это не опечатка. Быть бы голу, вырасти Лукас выше чем на 173 см.

Экс-вратарю «Барсы» Силлессену приходилось несладко: он героически скакал по углам и раз за разом выручал. Но его усилий оказалось мало: сейв после дальнобойной «пушки» Мбаппе привёл к пасу Васкеса на пустые ворота. Здесь Браим уже не подвёл.

Браим Диас празднует гол «Лас-Пальмасу» Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

А там и третий влетел чуть погодя. Мбаппе в этот вечер было не удержать. Вальверде классно сыграл на перехвате, Родриго прострелил в центр, а Килиан в касание пальнул щёчкой в дальнюю девятку по скачущему мячу.

Каждая мадридская атака приводила к пожару у ворот Силлессена и опасному удару. Комбинация Беллингем –Родриго – Мбаппе принесла хет-трик француза уже в первом тайме. Буквально на пару минут, потому что арбитр посмотрел видеоповтор и в пограничной ситуации обозначил офсайд. Как стало известно позже, справедливый. Но какой же крошечный!

Офсайд Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

На старте второй половины Беллингем обвёл Силлессена и повторил за Браимом, не попав в пустые ворота с острого угла. Все ждали уже легитимного гола Мбаппе. Он действительно поучаствовал в следующем забитом мяче. Правда, отдал предголевую, а уже Гарсия ассистировал Родриго во время очередного красивого раската.

«Лас-Пальмас» окончательно расклеился, и Бенито Рамирес усугубил ситуацию: на 64-й минуте, совершенно не стесняясь, сделал мишенью бедро Васкеса. VAR помог исправить жёлтую карточку на красную. Интересно, что нападающий вышел на поле только после перерыва. Наигрался он слишком быстро.

Красная карточка Рамиресу Фото: Кадр из трансляции

4:1 в такой ситуации — не предел. Беллингем также отличился во время стандарта. Его забитый мяч не засчитали из-за офсайда у Рюдигера. Главное же в конце матча — выход со скамейки Алабы под аплодисменты трибун. Австриец разорвал крестообразную связку и не играл с 17 декабря 2023 года! «Реал» при нём не пропустил. А вот отличиться удалось: по классике, Вальверде идеально пробил издали. Счёт всё равно остался прежним из-за офсайда Васкеса. Положение «вне игры» лишило команду Анчелотти трёх голов. Спасибо, что другие четыре оформили по правилам.

Действующие чемпионы вернулись на вершину таблицы. «Атлетико» позади на два очка, «Барселона» — вообще на семь. Однако, зная нестабильность испанских грандов, взять титул способен любой из этой тройки.