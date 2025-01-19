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Манчестер Сити — Ипсвич — 6:0, обзор матча АПЛ, 19 января 2025, голы: Ковачич, Фоден, Холанд, Доку, Макэйти

«Сити» раздербанил «Ипсвич». Но впереди адский календарь
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Сити» — «Ипсвич» — 6:0
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Доку поучаствовал в пяти голах из шести.

«Сити» в 22-м туре без проблем разобрался с «Ипсвичем». Пускай даже первый опасный момент остался за хозяевами. Лиам Делап (кстати, воспитанник «Сити») бил с нескольких метров, но его удар заблокировал Гвардиол. А вот затем гости взялись за дело, и получилось жёстко.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27'     0:2 Ковачич – 30'     0:3 Фоден – 42'     0:4 Доку – 49'     0:5 Холанд – 57'     0:6 Макэйти – 69'    

Доку для разнообразия решил не идти в обводку, а отдал проникающую передачу на Де Брёйне. Бельгиец оперативно доставил мяч Фодену, и тот с разворота точно пробил. Всего через три минуты «Сити» забил снова. И опять Доку вместо дриблинга отдал простой пас, который стал предголевым. На этот раз уже Ковачича вывели на ударную позицию, и тот неотразимо ударил.

С исходом матча всё стало понятно, когда Фоден оформил дубль перед перерывом. Забавно, что третья предголевая передача осталась за тем же Доку, который в первом тайме ни разу не пошёл в обводку, будучи главным специалистом по дриблингу в команде.

В целом у «Сити» получалось всё или почти всё с поправкой на уровень соперника. Если придираться, то можно обратить внимание, как Холанд запорол выход один на один. На днях футболист продлил контракт с клубом до 2034 года, став самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Упущенный момент Холанда

Упущенный момент Холанда

Фото: Кадр трансляции

Если у кого-то имелись сомнения по поводу интриги в этой встрече, то «Сити» ещё и во втором тайме прошёлся катком по сопернику. Доку сначала забил сам после сольного прохода, а затем ещё выдал ассист Холанду. Норвежец не стал запарывать второй выход один на один. Для Эрлинга это 17-й гол в чемпионате – у Салаха лишь на один мяч больше.

После пятого гола Гвардиола снял с игры лидеров атаки – Холанда, Де Брёйне и Фодена. Правда, характер игры не изменился. Ковачич исполнил навес в стиле Де Брёйне, а Джеймс Макэйти перекинул вратаря – забил теперь ещё и в АПЛ. На прошлой неделе 22-летний вингер «Сити» сделал хет-трик в Кубке Англии.

Шестой гол «Манчестер Сити» в матче

Шестой гол «Манчестер Сити» в матче

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

На шести мячах гости остановились, хотя судья великодушно добавил ко второму тайму три минуты. Едва ли стоит говорить, будто «Сити» вернулся в чемпионскую гонку, но пока поднялся на четвёртое место. 12 очков до «Ливерпуля», у которого ещё матч в запасе. Ну а у команды Гвардиолы впереди адский календарь:

  • «ПСЖ» на выезде (Лига чемпионов);
  • «Челси» дома (АПЛ);
  • «Брюгге» дома (Лига чемпионов);
  • «Арсенал» на выезде (АПЛ);
  • «Лейтон Ориент» на выезде (Кубок Англии);
  • «Ньюкасл» дома (АПЛ);
  • «Ливерпуль» дома (АПЛ);
  • «Тоттенхэм» на выезде (АПЛ);
  • «Ноттингем Форест» на выезде (АПЛ).

Будет интересно глянуть, как «Сити» справится с таким количеством классных соперников. Тем более что в середину этого списка, вероятно, добавятся ещё две встречи в стыках ЛЧ.

Тем временем у другой команды из Манчестера всё депрессивно:
Онана снова накосячил. Правда, к этому времени «МЮ» и так проваливался
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