«Сити» раздербанил «Ипсвич». Но впереди адский календарь

«Сити» в 22-м туре без проблем разобрался с «Ипсвичем». Пускай даже первый опасный момент остался за хозяевами. Лиам Делап (кстати, воспитанник «Сити») бил с нескольких метров, но его удар заблокировал Гвардиол. А вот затем гости взялись за дело, и получилось жёстко.

Доку для разнообразия решил не идти в обводку, а отдал проникающую передачу на Де Брёйне. Бельгиец оперативно доставил мяч Фодену, и тот с разворота точно пробил. Всего через три минуты «Сити» забил снова. И опять Доку вместо дриблинга отдал простой пас, который стал предголевым. На этот раз уже Ковачича вывели на ударную позицию, и тот неотразимо ударил.

С исходом матча всё стало понятно, когда Фоден оформил дубль перед перерывом. Забавно, что третья предголевая передача осталась за тем же Доку, который в первом тайме ни разу не пошёл в обводку, будучи главным специалистом по дриблингу в команде.

В целом у «Сити» получалось всё или почти всё с поправкой на уровень соперника. Если придираться, то можно обратить внимание, как Холанд запорол выход один на один. На днях футболист продлил контракт с клубом до 2034 года, став самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Упущенный момент Холанда Фото: Кадр трансляции

Если у кого-то имелись сомнения по поводу интриги в этой встрече, то «Сити» ещё и во втором тайме прошёлся катком по сопернику. Доку сначала забил сам после сольного прохода, а затем ещё выдал ассист Холанду. Норвежец не стал запарывать второй выход один на один. Для Эрлинга это 17-й гол в чемпионате – у Салаха лишь на один мяч больше.

После пятого гола Гвардиола снял с игры лидеров атаки – Холанда, Де Брёйне и Фодена. Правда, характер игры не изменился. Ковачич исполнил навес в стиле Де Брёйне, а Джеймс Макэйти перекинул вратаря – забил теперь ещё и в АПЛ. На прошлой неделе 22-летний вингер «Сити» сделал хет-трик в Кубке Англии.

Шестой гол «Манчестер Сити» в матче Фото: Justin Setterfield/Getty Images

На шести мячах гости остановились, хотя судья великодушно добавил ко второму тайму три минуты. Едва ли стоит говорить, будто «Сити» вернулся в чемпионскую гонку, но пока поднялся на четвёртое место. 12 очков до «Ливерпуля», у которого ещё матч в запасе. Ну а у команды Гвардиолы впереди адский календарь:

«ПСЖ» на выезде (Лига чемпионов);

«Челси» дома (АПЛ);

«Брюгге» дома (Лига чемпионов);

«Арсенал» на выезде (АПЛ);

«Лейтон Ориент» на выезде (Кубок Англии);

«Ньюкасл» дома (АПЛ);

«Ливерпуль» дома (АПЛ);

«Тоттенхэм» на выезде (АПЛ);

«Ноттингем Форест» на выезде (АПЛ).

Будет интересно глянуть, как «Сити» справится с таким количеством классных соперников. Тем более что в середину этого списка, вероятно, добавятся ещё две встречи в стыках ЛЧ.