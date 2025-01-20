Топ-матчи вторника: Соболенко — Павлюченкова на AO-2025, Лига чемпионов УЕФА и баскетбол

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Посмотреть все события 21 января в Матч-центре
- 🏀 1:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎾 11:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27), Australian Open, 1/4 финала
- 🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:45: «Монако» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏀 1:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: чемпионов продолжит лихорадить?
«Бостон Селтикс» на протяжении семи матчей чередует победы и поражения. По закономерности встречу с «Голден Стэйт» «кельты» должны выиграть, но жизнь порой вносит свои коррективы. Действующим чемпионам НБА может помешать Стефен Карри, который в последнее время находится в великолепной форме. Матчи двух этих команд уже давно являются принципиальными, кто одержит победу в этот раз?
🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выиграет ли «Тампа» очный матч первый раз в нынешнем сезоне?
Обе команды достаточно уверенно проходят регулярку, идя в топ-3 Атлантического дивизиона. «Торонто», над которым ещё прошлой весной изрядно потешались, сейчас предстал с абсолютно другой системой игры: дисциплинированной, надёжной, но не лишённой креатива. У «Тампы», как и во все последние годы, разрывает связка Кучерова и Пойнта – оба форварда в прекрасной форме. Сможет ли Никита продлить результативную серию до девяти матчей?
🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выползет ли «Чикаго» со дна?
«Чикаго», преобразивший состав перед регуляркой, наступил на те же грабли, что и в прошлом году: команда кажется разнородной и неспособной показывать достойную игру на дистанции. Сейчас «ястребы» находятся на дне турнирной таблицы, но, может быть, для них это и не так плохо – можно побороться за первый пик на драфте. А как себя покажет в этом матче первый номер драфта-2023 Коннор Бедард, который в последних 13 матчах лишь раз ушёл без набранных очков?
🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сделает ли «Питтсбург» шажок к зоне плей-офф?
«Питтсбург» продолжает расстраивать свою немалочисленную армию болельщиков – команда попала в пике и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. Как назло, играть придётся с «Лос-Анджелесом», который в этом сезоне кусает абсолютно всех и уверенно идёт в топе своего дивизиона. Последние две встречи выдались малорезультативными – смогут ли «пингвины» сдержать атаку «королей» на домашней площадке?
🎾 11:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27), Australian Open, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: остановит ли Павлюченкова длинную серию побед первой ракетки мира?
Первая ракетка мира Арина Соболенко завоевала на Australian Open два титула подряд, и теперь к четвертьфиналу розыгрыша-2025 серия победных матчей белоруски в Мельбурне достигла отметки 18. Теннисистки ранее друг с другом играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу россиянки. Анастасия была сильнее в Торонто-2019 и на «Ролан Гаррос» — 2021, а Арина отличилась лишь в полуфинале Мадрида-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Кори Гауфф — Паула Бадоса.
🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: смогут ли армейцы пропустить меньше четырёх шайб?
СКА попал в яму в новом календарном году – подопечные Ротенберга опустились на седьмое место на Западе, проиграли четыре последние встречи и пропустили в них 21 шайбу. Для команды такого уровня – нонсенс. И здесь лёгкой прогулки для них точно не будет – в гости приезжает «Локомотив», который уверенно лидирует в нынешнем чемпионате. Армейцы уступили в четырёх очных матчах из пяти, получится ли у них поправить неутешительную статистику?
⚽️ 20:45: «Монако» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Астон Вилла» приблизится к итоговой топ-8?
«Астон Вилла» здорово идёт по общему этапу Лиги чемпионов. После шести туров команда Унаи Эмери набрала 13 очков. Есть отличные шансы на выход в 1/8 финала напрямую. Впереди — выезд к «Монако» и Александру Головину. Монегаски также надеются избежать стыков в 1/16 финала и попасть в плей-офф напрямую. Для этого необходима победа над «Астон Виллой». Ключевой матч для обеих команд.
⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: важнейший матч для команд за место в 1/8 финала
И «Байер», и «Атлетико» не планируют пропускать плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенцы набрали 13 очков после шести туров, мадридцы — 12. Осечка в следующем туре очень сильно усложнит одной из команд шансы на место в топ-8. Сейчас «Байер» занимает четвёртое место в таблице — ситуация неплохая. Но с выезда из Мадрида привезти три очка будет ох как непросто.
⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ливерпуль» продлит победную серию?
«Ливерпуль» уже обеспечил себе место в топ-8 и выход в 1/8 финала. Последняя «ачивка» — пройти первый в истории общий этап ЛЧ без потери очков. В 7-м туре команда Арне Слота принимает дома «Лилль». Непростой, цепкий соперник, уже обыгравший мадридские «Реал» и «Атлетико». Но всё же «Ливерпуль» — большой фаворит встречи.
⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Барса» забронирует место в 1/8 финала ЛЧ?
«Барселона» испытывает проблемы в Примере, но в других турнирах прекрасна. По итогам 7-го тура у каталонцев есть шанс забронировать место в плей-офф. Для этого нужно обыграть в гостях «Бенфику». Лиссабонцы также бьются за выход в 1/8 финала и очки просто так не отдадут. Но если «Барса» выдаст футбол, как в финале Суперкубка с «Реалом», то у «Бенфики» будут большие неприятности.