Топ-матчи вторника: Соболенко — Павлюченкова на AO-2025, Лига чемпионов УЕФА и баскетбол

Спорт 21 января: регулярный чемпионат НХЛ, СКА — «Локомотив» в КХЛ, а также игры 7-го тура общего этапа ЛЧ в футболе! Лучшее для вас!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 01:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионов продолжит лихорадить?

«Бостон Селтикс» на протяжении семи матчей чередует победы и поражения. По закономерности встречу с «Голден Стэйт» «кельты» должны выиграть, но жизнь порой вносит свои коррективы. Действующим чемпионам НБА может помешать Стефен Карри, который в последнее время находится в великолепной форме. Матчи двух этих команд уже давно являются принципиальными, кто одержит победу в этот раз?

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли «Тампа» очный матч первый раз в нынешнем сезоне?

Обе команды достаточно уверенно проходят регулярку, идя в топ-3 Атлантического дивизиона. «Торонто», над которым ещё прошлой весной изрядно потешались, сейчас предстал с абсолютно другой системой игры: дисциплинированной, надёжной, но не лишённой креатива. У «Тампы», как и во все последние годы, разрывает связка Кучерова и Пойнта – оба форварда в прекрасной форме. Сможет ли Никита продлить результативную серию до девяти матчей?

🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 04:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выползет ли «Чикаго» со дна?

«Чикаго», преобразивший состав перед регуляркой, наступил на те же грабли, что и в прошлом году: команда кажется разнородной и неспособной показывать достойную игру на дистанции. Сейчас «ястребы» находятся на дне турнирной таблицы, но, может быть, для них это и не так плохо – можно побороться за первый пик на драфте. А как себя покажет в этом матче первый номер драфта-2023 Коннор Бедард, который в последних 13 матчах лишь раз ушёл без набранных очков?

Главный тренер «Каролины» высоко оценил игру Кочеткова: «Он держал нас в игре». Главный тренер «Каролины» высоко оценил игру Кочеткова с «Вегасом»

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сделает ли «Питтсбург» шажок к зоне плей-офф?

«Питтсбург» продолжает расстраивать свою немалочисленную армию болельщиков – команда попала в пике и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. Как назло, играть придётся с «Лос-Анджелесом», который в этом сезоне кусает абсолютно всех и уверенно идёт в топе своего дивизиона. Последние две встречи выдались малорезультативными – смогут ли «пингвины» сдержать атаку «королей» на домашней площадке?

🎾 11:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Павлюченкова длинную серию побед первой ракетки мира?

Первая ракетка мира Арина Соболенко завоевала на Australian Open два титула подряд, и теперь к четвертьфиналу розыгрыша-2025 серия победных матчей белоруски в Мельбурне достигла отметки 18. Теннисистки ранее друг с другом играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу россиянки. Анастасия была сильнее в Торонто-2019 и на «Ролан Гаррос» — 2021, а Арина отличилась лишь в полуфинале Мадрида-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Кори Гауфф — Паула Бадоса.

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли армейцы пропустить меньше четырёх шайб?

СКА попал в яму в новом календарном году – подопечные Ротенберга опустились на седьмое место на Западе, проиграли четыре последние встречи и пропустили в них 21 шайбу. Для команды такого уровня – нонсенс. И здесь лёгкой прогулки для них точно не будет – в гости приезжает «Локомотив», который уверенно лидирует в нынешнем чемпионате. Армейцы уступили в четырёх очных матчах из пяти, получится ли у них поправить неутешительную статистику?

⚽️ 20:45: «Монако» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Астон Вилла» приблизится к итоговой топ-8?

«Астон Вилла» здорово идёт по общему этапу Лиги чемпионов. После шести туров команда Унаи Эмери набрала 13 очков. Есть отличные шансы на выход в 1/8 финала напрямую. Впереди — выезд к «Монако» и Александру Головину. Монегаски также надеются избежать стыков в 1/16 финала и попасть в плей-офф напрямую. Для этого необходима победа над «Астон Виллой». Ключевой матч для обеих команд.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: важнейший матч для команд за место в 1/8 финала

И «Байер», и «Атлетико» не планируют пропускать плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенцы набрали 13 очков после шести туров, мадридцы — 12. Осечка в следующем туре очень сильно усложнит одной из команд шансы на место в топ-8. Сейчас «Байер» занимает четвёртое место в таблице — ситуация неплохая. Но с выезда из Мадрида привезти три очка будет ох как непросто.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» продлит победную серию?

«Ливерпуль» уже обеспечил себе место в топ-8 и выход в 1/8 финала. Последняя «ачивка» — пройти первый в истории общий этап ЛЧ без потери очков. В 7-м туре команда Арне Слота принимает дома «Лилль». Непростой, цепкий соперник, уже обыгравший мадридские «Реал» и «Атлетико». Но всё же «Ливерпуль» — большой фаворит встречи.

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» забронирует место в 1/8 финала ЛЧ?

«Барселона» испытывает проблемы в Примере, но в других турнирах прекрасна. По итогам 7-го тура у каталонцев есть шанс забронировать место в плей-офф. Для этого нужно обыграть в гостях «Бенфику». Лиссабонцы также бьются за выход в 1/8 финала и очки просто так не отдадут. Но если «Барса» выдаст футбол, как в финале Суперкубка с «Реалом», то у «Бенфики» будут большие неприятности.