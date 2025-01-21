«Это очень жестоко». Самая эпичная развязка на групповом этапе ЛЧ в XXI веке

«Атлетико» и «Байер» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Важнейший матч для обеих команд: леверкузенцы после шести встреч набрали 13 очков, мадридцы – 12. Оба клуба претендуют на прямое попадание в 1/8 финала. «Байер» пока что идёт четвёртым, но в случае поражения есть риск свалиться вниз. Команде Хаби Алонсо придётся несладко в Мадриде.

А помните последнюю встречу «Атлетико» и «Байера» в 2022 году? Она получилась максимально эпичной. Команды так же сражались за место в плей-офф. Но что произошло в концовке при счёте 2:2 – уникальная история. Вспоминаем её.

Перед 5-м туром и «Атлетико», и «Байер» находились в трудном положении в группе с «Порту» и «Брюгге». В активе мадридцев было четыре очка, а у леверкузенцев – всего три. Команды занимали третье и четвёртое место в группе. Неожиданно! Впрочем, в случае победы в матче 5-го тура шансы на плей-офф сохранялись.

Встреча на «Сивитас Метрополитано» получилась весёлой. «Байер» дважды выходил вперёд, но в обоих случаях «Атлетико» сравнивал счёт. А после гола Родриго Де Пауля на 50-й минуте хозяева придавили леверкузенцев. За второй тайм команда Диего Симеоне нанесла 18 ударов (семь – в створ) и организовала 47 опасных атак. И никак не получалось взломать оборону «Байера» с их новым тренером Хаби Алонсо.

Интересно, что ничья не устраивала ни одну из сторон. При таком раскладе «Атлетико» и «Байер» дружно прощались с надеждами на 1/8 финала. Мадридцы, естественно, понимали это. Штурм хозяев в концовке завершился на 90+6-й минуте, когда они неудачно подали угловой. Судья встречи Клеман Тюрпен дал свисток об окончании матча. Грусть, боль, тоска, печаль… «Атлетико» и «Байер» в последнем туре заочно разыграют место в плей-офф Лиги Европы…

«Атлетико» не забил пенальти Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Однако у бригады VAR и судьи Клемана Тюрпена были другие планы на ситуацию. Видеоассистенты уже после финального свистка разглядели, что Одилон Коссуну сыграл рукой в собственной штрафной. Тюрпен отправился смотреть монитор, после чего назначил пенальти. Шок! «Байер» находился в недоумении от решения Тюрпена, а «Атлетико» и местные болельщики получили неожиданный подарок. Гол приносил победу и оставлял неплохие шансы на плей-офф.

Есть ли тут ошибка судьи? Нет. Бригада арбитров поступила верно. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее давал рекомендации по этому вопросу. Если VAR фиксирует серьёзную ошибку судьи после окончания одного из таймов, а тот ещё не ушёл с поля, то видеоассистентам необходимо сообщить о проблеме главному арбитру. Он обязан проинформировать игроков и не дать им уйти с поля. Далее – всё по протоколу: проверка VAR, просмотр монитора и принятие финального решения.

«Атлетико» — «Байер» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ситуация с назначением пенальти – только половина истории. Дальше веселье продолжилось. К мячу подошёл вингер «Атлетико» Янник Карраско: разбег получился солидным, а вот с ударом бельгиец подкачал. Он пробил почти по центру, а голкипер «Байера» Лукаш Градецки без проблем сделал сейв. Однако финн не зафиксировал мяч, отскочивший в поле. Что было дальше? Сауль Ньигес оказался первым на добивании, но пробил головой в перекладину. Второй рикошет от каркаса ворот – и снова в пользу «Атлетико». На этот раз бил Рейнилду Мандава. И попал в… ногу Карраско. Ужасный день для Янника! И одна из самых эпичных развязок в истории Лиги чемпионов. «Атлетико» остался без надежд на плей-офф.

Ян Облак вратарь «Атлетико» «Что могу сказать? Это очень жестоко. Таков футбол. Мы сделали всё, чтобы победить, но были наказаны за результаты в предыдущих играх. Очень тяжёлый итог. Нам не хватило везения, которое необходимо в таких случаях. Сейчас можем только искренне поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они заслуживают гораздо большего. Вся команда очень расстроена».

После матча оба тренера были эмоциональны. «В Лиге чемпионов редко свистят за такую сомнительную игру рукой, вот что меня обеспокоило. Был ли это фол? Критерии и оценки в Испании и других странах Европы разнятся. А сегодня этот момент мог стать решающим, потому что арбитра позвали смотреть повтор. По этой причине я пошёл к судье – сказать ему, что вижу ситуацию таким образом. И в целом считаю, что VAR используется слишком часто. Сегодня это могло нам навредить, и я не думаю, что это было правильное решение. Судья дал мне свои объяснения. Мне не понравилось данное решение, но это отличный судья», – отметил Хаби Алонсо.

Диего Симеоне грустил по поводу пролёта «Атлетико» мимо 1/8 финала Лиги чемпионов: «Сложный, тяжёлый и неожиданный момент. Такого не планировалось, но такова реальность. Думаю, что мы заслужили большего. Теперь для нас есть два варианта: стать жертвой или продолжать работать. Я предпочитаю второе».

Однако «Атлетико» развалился: в 6-м туре уступили «Порту» (1:2) и остались вовсе без евровесны. А «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0) и отправился в плей-офф Лиги Европы.